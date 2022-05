Průzkum: Banky chtějí migrovat mainframe do cloudu

Banky nyní snižují svou desítky let trvající závislost na starších mainframových technologiích a plánují přesunout významnou část svých klíčových obchodních funkcí do cloudu. Tento krok jim umožní rychleji uvést nové produkty na trh a udržet tak krok s konkurencí. Vyplývá to z nového průzkumu společnosti Accenture s názvem The great cloud mainframe migration: what banks need to know.





Výsledky ukazují, že přesun více než poloviny výpočetní zátěže do cloudu plánují více než čtyři z pěti bank (82 %), téměř každá čtvrtá (22 %) má pak v plánu do cloudu přesunout až 75 % všech úloh, a to v horizontu nadcházejících dvou až pěti let.

Mezi nejčastější důvody pro migraci mainframů do cloudu řadí dotazovaní představitelé bank zejména rychlost a agilitu (43 %), větší bezpečnost (41 %) a možnost jednoduše přidat nové funkce (37 %). Tři z pěti vedoucích pracovníků (62 %) si od migrace do cloudu slibují vnitřní míru návratnosti (IRR) svých investic vyšší než 10 % a více než tři čtvrtiny (77 %) očekávají, že se jim peníze a úsilí investované do migrace mainframů vrátí během 18 měsíců.

Mnoho bank již začalo přesouvat některé své aplikace do cloudu, například v rámci systémů zaměřených na zákazníky jako je mobilní a online bankovnictví. U řady svých klíčových obchodních funkcí – včetně evidence klientů, plateb, investic, či rizik – se však banky stále spoléhají na starší mainframovou technologii.

„Výsledkem je, že většina základních bankovních produktů jako běžné a spořicí účty funguje na kódu, jenž byl napsán před desítkami let. Zároveň banky čelí výzvám v podobě fintechů. Proto se stále častěji obrací ke cloudu, který jim umožní rychleji inovovat bankovní produkty a udržet si tak konkurenceschopnost v rychle se měnícím prostředí,“ říká Karel Kotoun, senior manažer v oblasti finančních služeb ze společnosti Accenture.

Ty banky, které s přechodem do cloudu váhají, uvádějí jako hlavní důvod obav možné narušení provozu byznysu a také nedostatečnou znalost fungování starého zdrojového kódu. Většina znalostí potřebných k udržení mainframů v provozu se totiž nachází v hlavách těch zaměstnanců, z nichž mnozí pomalu uvažují o odchodu do důchodu. Hrozí tak nedostatek expertů s potřebnými znalostmi, kteří by dokázali staré systémy udržovat v chodu.

„Hrozba odchodu zkušených zaměstnanců, kteří umí s mainframy pracovat, by měla přesun do cloudu spíše akcelerovat. Na druhou stranu, k úspěšnému překonání překážek spjatých s migrací do cloudu a k plnému využití všech možností, které cloud nabízí, potřebují banky dostatek talentů se specifickým skillsetem. Těch se jim však nedostává tolik, kolik by bylo potřeba,“ říká Kotoun.

Ačkoli poptávka po cloudových expertech i po znalostech cloudové problematiky obecně roste, a to nejen v rámci bank, lze ji řešit například najímáním nových pracovníků, jejich „zapůjčkou“ od konzultačních firem či implementačních partnerů, případně zvyšováním kvalifikace stávajících pracovníků. Avšak najít experty, kteří by zároveň měli dostatek zkušeností s legacy systémy, představuje větší výzvu.

Bankám se sice daří nabírat nové zaměstnance, nedaří se jim však dlouhodobě udržet ty stávající. Přitom právě znalosti a zkušenost „veteránů“, kteří s mainframy pracovali dlouhá léta, jsou pro úspěšný přechod do cloudu zásadní. Úspěšné banky si proto v předstihu vytvářejí plán pro dovednosti, které budou v budoucnu potřebovat, a vyvíjejí strategie pro nábor nových zaměstnanců a rekvalifikaci těch, kteří již ve firmě působí déle.

Pokud však používáte mainframy a nejste třeba právě banka, přečtěte si náš článek o tom, proč byste právě mainframe neměli opouštět.