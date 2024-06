API není jen technologie, ale strategický aspekt firemního IT. Jak na něj?

Pro podniky, které se snaží reorganizovat svůj provoz, se rozhraní API stala klíčovým prvkem pro podporu digitální transformace, zejména pokud organizace ve velké míře přesouvají data a aplikace do cloudu.





API se dříve považovala převážně za koncový technický prostředek, ale nyní představují vysoce strategický aspekt. Vývoj, správa, údržba a zabezpečení těchto zdrojů se stává pro technologické lídry velkou výzvou.

Rozhraní API jsou ale více než jen životně důležité komponenty pro umožnění automatizace díky poskytnutí komunikace mezi aplikacemi a službami. Řadě organizací také přinášejí podnikatelskou hodnotu prostřednictvím různých možností generování zisku.

Zpráva o rozhraní API uveřejněná letos v dubnu výzkumnou společností 451 Research (a sponzorovaná společností Noname Security) tvrdí, že v důsledku sílící digitální transformace došlo v oblasti webových rozhraní API „k exponenciálnímu růstu, protože vzestup integrovaných webových a mobilních nabídek vyžaduje významně větší rozsah sdílení dat mezi produkty“.

Tato studie založená na lednovém průzkumu mezi IT odborníky z 350 globálních společností v různých průmyslových odvětvích ukazuje, že průměrná organizace využívá 15 564 rozhraní API, což je nárůst o 201 % za posledních dvanáct měsíců.

„Pokud jde o definování úspěšné strategie pro rozhraní API, neexistuje žádná univerzální cesta k úspěchu,“ říká Scott Hanawait, viceprezident poradenské společnosti Booz Allen Hamilton.

Návrh rozhraní API podle něj není snadná záležitost a každý projekt má své vlastní unikátní požadavky, zúčastněné strany a potenciál spolu s požadovanými výsledky. Použití konkrétní technologie, stylu architektury nebo podpory konkrétního typu rozhraní API tedy nezaručuje úspěch.

Rozhraní API musí ve své podstatě řešit skutečný problém a umožnit ostatním toto řešení snadno použít, vysvětluje Hanawait.

Níže uvádíme některé z pilířů, které experti považují za důležité pro vytvoření a udržování úspěšné firemní strategie API.

1. Kodifikujte vlastnictví dat

Rozhraní API od vzniku konceptu ve čtyřicátých letech minulého století prošla rozsáhlými inovacemi, říká Chris McLellan, ředitel provozu ve sdružení Data Collaboration Alliance, což je nezisková organizace zaměřená na pomoc firmám a jednotlivcům, jež se snaží získat plnou kontrolu nad svými informacemi, aby mohli podpořit jejich globální společné využití.

„Proto je tato zdánlivě jednoduchá technologie dnes tak kritická pro téměř veškerou digitální interakci,“ popisuje McLellan. Rozhraní API se podle něj v zásadě týkají získávání dat a přístupu k nim, přičemž tato funkce se za posledních čtyřicet let příliš nezlepšila.

„Stále vznikají nekonečné počty kopií dokonce i citlivých dat stejně jako tenkrát, když se nástroje IT poprvé objevily, dochází k podkopávání bezpečnostních postupů, porušování předpisů a zvyšování složitosti,“ tvrdí McLellan.

Rozhraní API mají mimořádný přístup a dosah, ale nemělo by docházet k porušování základních práv. Většina dat patří konkrétním subjektům a měla by být jen v rukou oprávněného vlastníka nebo dočasných, řádně ustanovených správců.

Data podle McLellana představují korunní klenoty organizace – snadný přístup prostřednictvím rozhraní API a další mechanismy by neměly narušovat právo na kontrolu.

Získání dat z většího počtu rozhraní API přistupujících k více aplikacím a systémům bude pravděpodobně přínosem pro podnikání, ale určitě to zvýší náklady a složitost, upozorňuje.

„Proto by se komplexní strategie pro rozhraní API neměla týkat jen aplikací ohledně předávání dat. Oddělení dat od aplikace použité k jejich vytváření a ukládání i zajištění toho, že existují a dobře se jim daří mimo tyto systémy, umožňuje silnější kontrolu a lepší správu,“ vysvětluje McLellan.

2. Zjednodušení díky sloučení

Jednou z největších výzev, kterým organizace čelí, je složitost jejich prostředí pro správu dat, upozorňuje McLellan.

Nehledě na původ – zda došlo k nákupu, nebo k vlastnímu vývoji – je pro firmy běžné, že udržují stovky, či dokonce tisíce aplikací a každá z nich obsahuje odpovídající data, konstatuje McLellan.

„Přidejte k tomu nesčetné množství zastaralých databází, klastr datových jezer a skladů a neznámý počet provozních tabulek ve spreadsheetech – čísla pak rychle rostou.“

Mnoho oddělených aplikačních ostrovů v rámci podniků si také vyměňuje kopie svých dat prostřednictvím integrace dat point-to-point, což mnoho ředitelů IT považuje za „inovační daň“, která dále zvyšuje už tak rostoucí komplikovanost projektů, popisuje McLellan.

„Prostřednictvím taktického využití rozhraní API však lze zavést strategii pro odstranění separace mnoha těchto ostrůvků jejich připojením k bezpečnějšímu prostředí pro spolupráci, jako jsou platformy datových systémů a datových skladů, které zpřístupňují data na celopodnikovém základu,“ popisuje McLellan.

Jakmile dojde k propojení a zapnutí ochrany, lze zastaralé separované části (počínaje tabulkami) označit k vyřazení.

Gartner nedávno umístil kategorii datových systémů (data fabric) na svůj seznam nejlepších strategických technologických trendů roku 2022, poznamenává McLellan.

Jedním z důvodů podle něj je, že datové systémy mohou využít rozhraní API pro připojení dat ze zastaralých systémů, datových úložišť i nástrojů umělé inteligence/strojového učení a dovolují, aby se tato data smísila, rozšířila a zlepšila prostřednictvím datové spolupráce.

„Výsledné zlepšené datové sady lze použít pro podporu nových aplikací pro analýzy, web a automatizaci bez vykonání tradiční integrace typu point-to-point,“ což potenciálně šetří měsíce času a miliony dolarů za dodávku takových projektů.

3. Podpora inkluzivní inovace na bázi spolupráce

Jak se přístup k datům stává stále důležitějším pro řešení problémů, hledají firemní uživatelé způsoby, jak přistupovat k datům organizace a využívat je mimo hranice schválené správy dat i kyberbezpečnostních zásad, uvádí McLellan.

„Reakcí šéfů IT by ale nemělo být potlačení kreativity a nadšení, které jsou pro stínové IT projekty charakteristické, ale naopak by měli podpořit více sjednocený přístup k inovacím,“ radí McLellan. Použití rozhraní API je pak pro vytvoření prostředí využívajících spolupráci, jako jsou např. datové systémy, rozhodující.

V těchto prostředích může každý – od firemních uživatelů až po datové vědce – pracovat vedle sebe společně na reálných provozních datech a vytvářet datové sady a datové modely, které lze použít k urychlení dodávání nových řešení včetně webových aplikací, informačních a řídicích panelů a automatizace, popisuje McLellan.

Rozhraní API ale může pomoci vyřešit problém jen tehdy, pokud uživatelé vědí, že takové řešení existuje, prohlašuje Hanawait z firmy Booz. „Možnost seznámit se s rozhraním API, například přes katalog či vývojářský portál, pomáhá předejít duplicitní práci v organizaci a dovoluje představit řešení i externím stranám.“

Organizace musí také poskytnout odpovídající zdroje pro osoby využívající rozhraní API, aby bylo možné dosáhnout úspěchu, ideálně samoobslužným způsobem, doporučuje Hanawait. Dokumentace včetně návodů pro zahájení práce, specifikace čitelné pro počítač i člověka, informace o schématu atd. pomáhá vývojářům pochopit, jak rozhraní API funguje, dodává.

4. Kultura opětovného využití

Při vytváření firemní strategie pro rozhraní API by měly podniky zavést metodiku a kulturu opětovného využití objektů, radí Al Liubinskas, viceprezident a vedoucí cloudové integrace v poradenské společnosti Capgemini. „To je rozhodující pro zkrácení času pro uvádění na trh a snížení nákladů pro poskytování služeb potřebných pro firmu,“ prohlašuje.

Například když klienti společnosti Capgemini z oboru restaurací potřebovali rychle začít využívat různé poskytovatele doručovacích služeb, aby se přizpůsobili změně trhu při pandemii, významně jim pomohlo opětovné využití objektů při podpoře těchto firemních cílů, popisuje Liubinskas.

„Opětovné použití rozhraní API pro integraci služeb restaurací a místních a regionálních nabídek služeb bylo pro naše klienty nezbytné při zavádění různých možností dodavatelů.

Prostřednictvím několika úrovní opětovného použití dokázala firma Capgemini využít u rozhraní API spustitelný kód, zdrojový kód snippetů, návrh vzoru rozhraní API a návrh vzoru integrace. Podniky by se měly zaměřit na využití už existujícího kódu, „což nakonec zlepší efektivitu a sníží náklady,“ dodává Liubinskas.

Ve společnosti Pitney Bowes, která je dodavatelem vybavení pro přepravu zboží, bylo strategií využívat „kódování ve stylu frameworku“ a ukládat opakovaně použitelné zdroje proxy v interních repozitářích zdrojového kódu, aby je bylo možné znovu použít v rámci vývojového úsilí.

„Tímto způsobem lze často opětovně používané komponenty kódu proxy zapsat jednou, udržovat je na jednom místě, a všechny týmy tak získají výhodu dobře promyšlených, opětovně využitelných funkcí,“ prohlašuje James Fairweather, tamější ředitel pro inovace.

5. Dívejte se ven

Rozhraní API lze použít nejen k podpoře všech druhů firemních procesů nosné infrastruktury, ale mohou také pomoci umožnit externí služby, které přidávají obchodní hodnotu nebo zlepšují zákaznickou zkušenost.

Kromě podpory opětovného použití je dalším hlavním cílem společnosti Pitney Bowes v její strategii vývoje rozhraní API vytvořit nové služby pro externí prostředí, které by mohli její klienti i partneři využívat a integrovat je do svých vlastních aplikací a systémů.

„Metadata o využití rozhraní API mohou být zajímavým zdrojem signálů, jež řídí akce k předvídání nebo řešení problémů,“ konstatuje Fairweather. „Vzory použití rozhraní API a to, jaká data jsou přístupná, vytváří příležitosti ke zlepšení klientské zkušenosti.“

Pokud se například rozhraní API volá za účelem sledování konkrétního balíku častěji, než je normální, mohlo by to znamenat, že má balík pro příjemce vysokou hodnotu, je zpožděný, nebo se dokonce mohl ztratit, vysvětluje Fairweather. „Můžeme tak poté podniknout rychlé kroky k nalezení balíku a domluvit se s klientem.“