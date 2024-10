Otestujte své znalosti digitální transformace: Výzva nejen pro CIO

Firmy v Česku se k umělé inteligenci staví pozitivně. Na 83 % z nich již AI využívá nebo plánuje zavést do svých procesů. Ačkoliv se téměř čtyři z deseti obávají nedostatku kvalifikovaných pracovníků, predikce ukazují, že by AI mohla do roku 2025 zvýšit hodnotu českých firem v průměru o 16 %.

To vyplývá z průzkumu SAP „Budoucnost českého byznysu v éře AI“, který pro softwarovou společnost provedla agentura Ipsos mezi dvěma sty vedoucími pracovníky ve firmách v České republice s více než padesáti zaměstnanci.