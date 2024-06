Notebooky s AI nově definují schopnosti výkonného pracovního počítače

Umělá inteligence vládne světum a to nejen v oblasti generativní AI, ale také v samotných produktech. Výrobci se předhánějí, kdo vrhne stroje s umělou inteligencí na trh první, který bude nejvýkonnější, nejrychlejší nebo nejbezpečnější. Většinu těchto parametrů pak splňují laptopy společnosti HP Inc., které mají jsou novou třídou počítačů nové generace s umělou inteligencí pro éru AI a umožňují lidem smysluplněji pracovat a tvořit.





HP Knowledge HUB pro moderní firemní IT NOVINKA Navštivte novou speciální on-line zónu CIO Business Worldu, kde vám ve spolupráci s HP budeme průběžně radit, jak snadno a bezpečně pracovat na cestách, jak si usnadnit život používám správných nástrojů, jak zvládnout přechod z kanceláří domů a zase nazpátek a jak se přitom chovat ekologicky. Pomoc a inspiraci pro moderní IT najdete v našem HP Knowledge HUBu.

HP při vývoji nových produktů totiž vycházela z představy, že způsob, jakým žijeme a pracujeme, již není omezen na pracovní stůl; protože tvoříme doma, z kanceláře a všude mezi tím. AI zároveň rychle mění vše, včetně očekávání spotřebitelů a profesionálů v oblasti produktivity a kreativity.

Více než polovina prvních uživatelů technologií věří, že jim AI ušetří čas, a 72 % vedoucích pracovníků firem věří, že AI pomůže zaměstnancům soustředit se na produktivnější práci. Vývojáři navíc vydávají nepřetržitý tok softwaru s podporou AI určeného pro nové zážitky a možnosti, které lze odemknout pouze s počítači s AI nové generace.

Aby využila flexibilní práci i AI, vytvořila společnost HP novou kategorii zařízení vytvořených pro práci a tvorbu – HP OmniBook X AI PC a HP EliteBook Ultra AI PC, první počítače HP s umělou inteligencí nové generace, které jsou od základu postaveny na nejnovější architektuře ARM, aby využívaly nejvýkonnější technologie AI.

Obě zařízení jsou navržena a zkonstruována na základě procesoru Snapdragon X Elite7 a jeho specializované jednotky pro zpracování neuronů (NPU)6, která je schopna 45 bilionů operací za sekundu (TOPS), aby bylo možné na zařízení lokálně spouštět jazykové modely a generativní AI. Ve spojení s počítačem Copilot+ a jeho transformačními funkcemi, jako je Recall, tyto počítače zvyšují kreativitu a produktivitu pro personalizovanější a výkonnější práci s počítačem.

Každým dnem je k dispozici více aplikací AI, které rozšiřují možnosti, čeho lze dosáhnout s nejnovějšími počítači HP s umělou inteligencí nové generace. Komunikujte a spolupracujte efektivněji s nástroji AI, které využívají gesta, výrazy obličeje a hlasovou interakci pro snadnou interakci s ostatními.

Zlepšete prezentační dovednosti na virtuálních schůzkách díky koučování a zpětné vazbě v reálném čase, které využívají technologie AI. Vytvářejte a upravujte fotografie, zvuk a video rychleji než kdy dříve díky softwaru s podporou AI, který usnadňuje profesionální funkce i začátečníkům.

„V této transformační éře umělé inteligence již není to, jak definujeme výjimečné zařízení, závislé na rychlosti a posuvech – měří se naší schopností vytvářet a umožňovat smysluplné přelomové zážitky,“ řekl Alex Cho, prezident divize Personal Systems společnosti HP Inc. „Jsme na začátku nového desetiletí osobních počítačů, které nově definuje, co je to osobní počítač. Umělá inteligence umožňuje zásadně personalizovanější a kreativnější zážitky, o kterých věříme, že lidem posílí jejich osobní i

Jedinečně navržený tak, aby překonával bariéry

Nejnovější počítače HP s umělou inteligencí nové generace odemykají možnosti přesahující tradiční počítače, neboť umělou inteligenci spouštějí lokálně v zařízení pro dosažení maximálního výkonu, efektivity a soukromí s delší výdrží baterie než kdykoli předtím.

HP OmniBook X a HP EliteBook Ultra jsou navrženy pro technicky zdatné nezávislé pracovníky a vedoucí pracovníky na cestách s elegantním designem a dokonalou souhrou výkonu a mobility s podporou AI.

Elegantní a všestranný

Jako nejtenčí počítače nové generace s umělou inteligencí na světě s 26hodinovou výdrží baterie posouvají tato zařízení produktivitu a kreativitu do nových výšin díky bezprecedentnímu stylu a mobilitě.

Oba počítače jsou opatřeny novým logem HP AI Helix, které odráží inženýrství HP AI, jež přináší optimalizovaný výkon a zabezpečení pro dnešní AI. HP EliteBook Ultra přidává další vrstvu odolnosti pro komerční zákazníky v modrém provedení s povrchovou úpravou PVD (Physical Vapor Deposition) odolnou proti poškrábání.

Blesková odezva

S HP OmniBook X a HP EliteBook Ultra zažijete špičkový výkon, aniž byste museli obětovat přenosnost. Otevřete velký soubor Microsoft Excel téměř 2× rychleji, streamujte až 12 hodin hovorů v Microsoft Teams nebo si vychutnejte až 22 hodin streamování Netflixu.

Zodpovědné zpracování

Jako součást nejudržitelnějšího portfolia počítačů na světě obsahují obě zařízení kryty z 50 % recyklovaného hliníku a obaly ze 100 % materiálů z udržitelných zdrojů, spolu s registrací EPEAT Climate+ Gold a certifikací ENERGY STAR.

Tříletá záruka na HP EliteBook Ultra, která představuje závazek společnosti HP k udržitelnosti, šetří náklady a snižuje prostoje profesionálů pracujících v různých prostředích.

Počítače HP OmniBook X AI a HP EliteBook Ultra AI PC

Vzhledem k tomu, že 60 % pracovníků na volné noze již při své práci využívá nástroje AI14 a 70 % vývojářů přidává AI do stávajících aplikací, společnost HP navrhla počítače HP OmniBook X a HP EliteBook Ultra tak, aby využívaly nejnovější funkce a softwarové zkušenosti, včetně:

Autentická spolupráce

Vzhledem k tomu, že práce vyžaduje osobní i virtuální spolupráci, jsou nejmodernější konferenční nástroje klíčové. Nová Poly Camera Pro zvyšuje úroveň virtuální interakce ve všech aplikacích pro spolupráci a streamování napříč více kamerami.

Poly Camera Pro využívá NPU k napájení vylepšení AI, jako je Spotlight, Background Blur & Replace, Auto Framing a další, což umožňuje procesoru efektivněji udržovat výkon a zároveň zachovat výdrž baterie.

Prozkoumání a optimalizace

Nástroj HP AI Companion, který je poprvé k dispozici na dnešních počítačích nové generace s umělou inteligencí, využívá umělou inteligenci k optimalizaci zařízení pro vyšší produktivitu a zároveň přináší nástroje umělé inteligence lokálně do zařízení.

Chráněná práce

S rozvojem umělé inteligence jsou pro počítače s umělou inteligencí nezbytná důvěryhodná bezpečnostní opatření. Komerční uživatelé mohou na počítači HP EliteBook Ultra bez obav vykonávat svou nejlepší práci odkudkoli, a to s antivirovým programem Wolf Pro Security Next Gen Antivirus (NGAV), který využívá sílu strojového učení k obraně před novými i známými hrozbami.