Máte mainframe? Modernizujte ho, nevyhazujte ho!

Sonny Sonnenstein není zrovna mainframový chlapík. „Jsem bankovní technolog,“ říká CIO pro retailové, obchodní a digitální bankovnictví v M&T Bank. Dá se však s jistotou říci, že Sonnenstein ví něco o investičním riziku a o tom, kdy je čas vsadit na silnou kartu. Dělá to právě na sálových počítačích banky IBM Z, pro které banka v průběhu let napsala asi 10 milionů řádků kódu. Sonnenstein hledá návratnost této investice.





„Náhodou máme na mainframu spoustu věcí. Je součástí našeho vesmíru. Je to stále tlukoucí srdce,“ říká Sonnenstein. M&T, instituce s hrubým úrokovým výnosem ve výši 6,1 miliardy dolarů sloužící středoatlantickému regionu a se sídlem v Buffalu, NY, provozuje dvě datová centra, jedno v Buffalu a druhé v Millsboro, Delaware. V každém z nich je umístěn systém IBM z15.

Banka využívá své mainframy (sálové počítače) ve dvou rovinách. První z nich je spouštění bankovních aplikací náročných na transakce, včetně bankovních výpisů, vkladů, mobilního bankovnictví, zpracování debetních karet a plateb půjček. Tou druhou je hostování mobilních aplikací, kontejnerů a aplikací umělé inteligence (AI) – což Sonnenstein nazývá „fungováním jakožto plnohodnotný člen moderního vesmíru.“

Analytik IDC Peter Rutten říká, že strategie banky je v souladu se způsobem, jakým v současnosti své mainframy využívá mnoho organizací. „Hlavním důvodem pro nákup IBM Z je tato pracovní zátěž, která vyžaduje obrovské množství transakcí při velmi vysokých rychlostech, ale druhým důvodem je použití modernizací systému k provádění všech těchto dalších věcí vytvářejících hodnotu,“ říká.

Podle IDC prodala IBM v roce 2020 více než 4 300 systémů Z za přibližně 3,5 miliardy dolarů, což jsou pouze 3 % celosvětového trhu serverů, pokud jde o tržby prodejců. Ale velikost není všechno, zdůrazňuje Rutten.

„Porovnávat IBM Z s trhem x86 je jako porovnávat Mercedes AMG GT s celkovým automobilovým trhem. Jeho podíl je malý, ale to proto, že slouží jedinečnému účelu, který většina automobilů nemá za cíl splnit,“ vysvětluje analytik.

Ne všechny podniky hledají na trhu „velké železo“. Koneckonců, základní cena za sálové počítače v rodině z15 s operačními systémy IBM Z je 250 000 USD. Systémy IBM LinuxONE III běží pouze na Linuxu za ceny začínající na 135 000 USD. IBM však zmírňuje dopad na kapitálové náklady pořízení sálového počítače, jehož výkon se pohybuje od 267 MIPS na low-endu až po 183 267 MIPS, pomocí svého cenového modelu Tailored Fit založeného na spotřebě, který je podobný cloudu. Program umožňuje zákazníkům platit pouze za to, co z hardwaru a softwaru systému Z využívají.

Z upgrady a open source

Tím, že IBM pokračuje v investicích do svého systému Z, mapuje svým zákazníkům cestu do budoucnosti. IBM oznámila svůj osmijádrový procesor Telum, který zahrnuje akcelerátor AI na čipu, v srpnu 2021. První systémy založené na Telum by měly být dodány v první polovině tohoto roku. Hardwarový harmonogram IBM vyžaduje upgrady CPU přibližně každého dva a půl roku.

„Máme tři až pět budoucích generací v jedné fázi dalšího výzkumu a vývoje v sedmi až desetiletém plánu,“ říká Barry Baker, viceprezident produktového managementu IBM Z a LinuxONE ve společnosti IBM.

Ale samotný hardware nezaručí budoucnost architektury sálových počítačů IBM. Společnost také silně spoléhá na synergie mezi svou jednotkou Red Hat a Z systémy.

„Největší růst jsme zaznamenali tam, kde klienti rozšiřují [základní] systémy o open source – Red Hat Enterprise Linux a OpenShift,“ říká Baker. Nárůst zájmu o Linux odráží popularitu operačního systému v celém odvětví. Složená roční míra růstu systémů Z se podle Bakera pohybovala mezi 10 % a 13 % ročně, zatímco Linux rostl za posledních 15 let s CAGR na úrovni 24 %.

Zákazníci IBM nepřevádějí starší aplikace na Linux, ale vytvářejí doplňkové nové aplikace založené na Linuxu, říká Baker. Společnosti mohou vytvořit novou mobilní aplikaci založenou na Linuxu, která bude zahrnovat některé veřejné cloudové služby spolu s přímým přístupem k základním službám na systémech Z. Podle Bakera lze rychle vytvořit poutavou aplikaci, která je podporována živými daty sálového počítače.

Podle Ruttena z IDC vydržela IBM Z díky rozsáhlým investicím IBM, a to nejen do pravidelných upgradů hardwaru, ale díky přidání možností pro práci s ekosystémem open-source softwaru a nástrojů a aplikací třetích stran, z nichž mnohé jsou vyrobeny možné díky investicím IBM. „Tím, že jsou s podporou API, webem, mobilem, cloudem, DevOps, open-source, umělou inteligencí, kvantově bezpečným šifrováním atd.“ zajišťuje, že IBM Z dobře funguje s moderními požadavky podnikové výpočetní platformy, tvrdí Rutten.

Moderní proměna

V M&T Bank se Sonnenstein do této studnice schopností ponořuje do hloubky. Banka například využívá IBM Z Digital Integration Hub ke streamování dat o transakcích debetních karet v reálném čase přes Apache Kafka do nástroje pro detekci podvodů. V dalším příkladu banka čerpá z údajů o zůstatku na sálovém počítači, aby zasílala upozornění v reálném čase do mobilních zákaznických aplikací.

Tyto iniciativy jsou součástí pětipilířové strategie digitální transformace banky s cílem modernizovat její základní bankovní a sálové prostředí. Strategie zahrnuje využití nabídky SaaS společnosti Zafin nad svou základní platformou z15, která týmům umožňuje vytvářet a aktualizovat produkty a funkce, a využívat IBM Z/OS Connect k vytváření a nasazování rozhraní API.

M&T bude také zrcadlit soubory VSAM pomocí SYSB-II, aby se minimalizoval dopad nočního dávkového zpracování a byla umožněna dostupnost 24×7×365, a využije IBM Z Digital Integration Hub ke zjednodušení přesunu dat na vyžádání mezi sálovým počítačem a dalšími prostředími, včetně cloudu. Přechod z nočního zpracování na zpracování v reálném čase také bance umožní vytvářet pro své zákazníky nové aplikace v reálném čase.

To vše je zaměřeno na přechod M&T do moderního světa – což také znamená hrát dobře v hybridních cloudových prostředích. „Hodně investujeme do toho, abychom zákazníkům umožnili používat platformu v hybridní multicloudové strategii. To je budoucnost,“ říká Baker.

IBM zpřístupňuje hardware Z systému ve svém cloudu a v současnosti je jedinou cloudovou službou, která provozuje skutečný hardware systému Z. Zatímco AWS nabízí službu emulace Z systému.

V nedávném oznámení IBM představilo celou řadu vylepšení a služeb řady Z, včetně IBM Z jako služby v cloudu IBM pro vývoj a testování softwaru. IBM Wazi as a Service poskytne vývojářům chráněný prostor v IBM Cloud pro vývoj a testování aplikací z/OS na virtuálních serverech z/OS. Součástí oznámení byly také nástroje pro vývoj hybridních cloudových aplikací.

„Snižuje to překážku vstupu pro přijetí DevOps na sálových počítačích, protože vývojáři mohou používat veřejný cloud pro vývoj beta a minimálních životaschopných produktů (MVP),“ poznamenává Brent Ellis, hlavní analytik společnosti Forrester Research. Přesto Ellis říká, že je potřeba víc.

„IBM potřebuje cloudovou nabídku IBM Z, která by se svým používáním a přijetím podobala AWS EC2, RDS a DynamoDB – byla by řízená API, snadno zřizovatelná zákazníky a škálovatelná bez ohledu na základní hardware,“ říká analytik. „Produkční cloudová nabídka IBM Z by znamenala možnost zapojit podniky, které jsou obvykle příliš malé na to, aby získaly infrastrukturu sálových počítačů.“

Potřeba zákazníků, jako je M&T, udržet své sálové počítače v chodu, podporuje závazek IBM udělat vše, co je potřeba, aby se tak stalo. Výsledkem je sebezdokonalující se cyklus poptávky a nabídky. „Odchod sálového počítače byl od počátku 90. let mnohokrát předpovídán. To, co ti, co jim předpovídají zkázu, ve skutečnosti nechápou, je fakt, jak moderní platforma to je,“ říká Rutten z IDC.

Sonnenstein souhlasí: „V 60. letech vzala člověka na Měsíc a stále funguje.“ A se spoustou nástrojů, jak ji přizpůsobit velmi odlišné budoucnosti, dodává: „Není to Buick vašeho dědečka.“

Poptávka po mainframových dovednostech vytváří příležitosti

Ale klíčovou složkou dlouhodobých vyhlídek sálových počítačů je talent a pochybovači o sálových počítačích dlouho zakládali svůj pesimismus na postupném mizení stárnoucích odborníků na sálové počítače z pracovní síly a neochotě studentů se zaměřením na počítačové vědy zaměřit se na tuto platformu, protože se obávají závazku k technologii slepé uličky. Realistické hodnocení však bere v úvahu životně důležitý prostor, který sálové počítače zaujímají, a potřebu programátorů a operačních specialistů spravovat tyto systémy, pravděpodobně po celá desetiletí.

Dr. Cameron Seay, asistent profesora na East Carolina University a Tennessee State University a člen správní rady projektu Open Mainframe Project, se specializuje na vzdělávání v oblasti mainframe technologií. Seay říká, že mainframe technologie jsou obzvláště úrodnou oblastí studia na historicky černých vysokých školách a univerzitách (HBCU), kde mnoho studentů získalo dovednosti, které vedly k úspěšné kariéře.

„Byl to zlatý důl. Je to pro studenty krásná specializace. Stát Tennessee odvádí opravdu dobrou práci,“ říká Seay.

Vzdělávací programy sálových počítačů na HCBU umístily „nejméně 300“ studentů na klíčové technologické pozice v bankách, pojišťovnách, velkých maloobchodech a státních a federálních vládních agenturách, uvádí Seay.

Dále na sever zahájila M&T Bank v listopadu 2020 svůj program Z Development Program (ZDP) Mainframe Apprenticeship, program školení a stáží, který rekrutuje účastníky z netradičního prostředí a komunit s nedostatečnou obsluhou, zejména Afroameričany a Latinoameričany, stejně jako ženy a veterány v Oblast Buffalo. Cílem je vyvinout základní vývojáře aplikací a systémové administrátory s dovednostmi pro práci se systémy IBM Z. Program je společným úsilím, které čerpá z podpory IBM, Franklin Apprenticeships a Urban Institute.

„M&T je velmi odhodláno vytvářet [technologické] rampy v naší komunitě. Máme závazek vůči lidskému kapitálu nejen udržovat [staré věci], ale také rozjíždět věci nové,“ říká Sonnenstein.

V dubnu 2021 M&T oznámila, že najala první skupinu 10 absolventů ZDP na podporu hlavních mainframových aplikací banky. 10 se příště pustí do 12měsíčního formálního vyučování, stejně jako neustálého učení a profesního rozvoje prostřednictvím školení na pracovišti.

„Globální ekonomika běží na mainframu. To je prostě fakt,“ říká Seay. Tváří v tvář dojmu, že stojí za to sledovat pouze nejnovější technologie, Seay říká, že je zapotřebí přesah: „Musíme rozvíjet povědomí u široké veřejnosti více, než jsme ho doposud rozvíjeli. Potřebujeme na platformu získat nové lidi. Potřebujeme vyvinout nové školicí materiály a musíme pochopit, že to v dohledné době nikam nezmizí.“