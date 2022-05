Kdo je Chief Data Officer? Lídr, který dokáže přetvářet data na obchodní hodnotu

„Datový ředitel je senior s obchodním zaměřením, který rozumí strategii a směřování podnikání, ale zaměřuje se na to, jak to vše podložit daty,“ říká Caroline Carruthersová, ředitelka poradenské firmy Carruthers and Jackson. bývalá ředitelka pro data ve společnosti Network Rail a spoluautorka knihy The Chief Data Officer's Playbook and Data-Driven Business Transformation: How to Disrupt, Innovate and Stay Ahead of the Competition.

Plat datového ředitele

Podle analýzy odměňování od společnosti Glassdoor je střední plat CDO (pro Spojené státy) 232 961 amerických dolarů ročně, přičemž celková mzda, včetně bonusů a podílu na zisku, se pohybuje od 142 000 do 399 000 dolarů ročně.

Popis práce datového ředitele

CDO dohlíží na řadu funkcí souvisejících s daty, které mohou zahrnovat správu dat, zajištění kvality dat a vytváření datové strategie. Mohou být také zodpovědní za analýzu dat a business intelligence – proces získávání cenných poznatků z dat. Nebo některé funkce správy dat mohou spadat do IT a analytika může patřit hlavnímu analytikovi, což je titul, který je podle některých zaměnitelný právě s datovým ředitelem.

Ačkoli někteří CIO a CTO vidí vytvoření CDO jako zásah do jejich terénu, Carruthersová říká, že hranice jsou jasně odlišené. CDO jsou zodpovědní za oblasti, jako je kvalita dat, správa dat, správa hlavních dat, informační strategie, datová věda a obchodní analytika.

„Rozdíl mezi CDO a CIO je podle mého názoru zcela jasný a často používám analogii kbelíku a vody,“ říká Carruthers. „Informační ředitel je zodpovědný za kbelík. Je zodpovědný za to, že kbelík má správnou velikost, že v něm nejsou žádné díry, že je bezpečný a že je na správném místě. Vedoucí datový ředitel je zodpovědný za tekutinu, která jde do kbelíku, vychází z kbelíku, za to, že teče na správné místo, že je té správné kvality a také je to ta správná tekutina. Kbelík ani voda nefungují jeden bez druhého.“

Role hlavního datového manažera však zatím zůstává poněkud nestálá a vyvíjí se. Společnost NewVantage Partners uvádí, že 59,8 % respondentů jejího průzkumu vedoucích pracovníků má pocit, že role ředitele pro data zůstává ve fázích „rodící se“ a „vyvíjející se“, zatímco 40,2 % říká, že tato role je úspěšná a zavedená.

Zodpovědnosti datového ředitele

Podle společnosti Gartner je CDO odpovědný za podnikovou celopodnikovou datovou a informační strategii, řízení, kontrolu, rozvoj politik a efektivní využívání dat a informací.

Zpočátku se role CDO zaměřovala na dodržování předpisů a správu dat, ale průzkum IDC State of the CDO, který proběhl mezi únorem a dubnem 2020, zjistil, že mnoho ředitelů pro data je nyní odpovědných za používání dat k řízení obchodních výsledků. IDC zjistilo, že 80 % hlavních klíčových ukazatelů výkonu používaných k měření výkonu ředitele pro data je zaměřeno na byznys.

Podle IDC mezi povinnosti hlavního datového ředitele patří:

Správa: Poradenství, monitorování a řízení podnikových dat

Operace: Umožnění použitelnosti, dostupnosti a efektivity dat

Inovace: Podpora inovací podnikové digitální transformace, snižování nákladů a vytváření příjmů

Analytika: Podpora analýzy a vytváření sestav o produktech, zákaznících, operacích a trzích

Pracovní pozice pro datové ředitele

Nedávné vyhledávání pracovních míst vedoucích dat na Indeed.com a LinkedIn ukázalo pozice dostupné v řadě průmyslových odvětví, včetně maloobchodu, zdravotnictví, médií, pojišťovnictví, finančních služeb, vysokoškolského vzdělávání, výroby a státní správy.

Vzorek popisů práce hlavního datového důstojníka ukazuje klíčové oblasti odpovědnosti, jako je: evangelizace a sdělování datové vize kritické části strategie růstu; vytváření strategických zásad přístupu k datům; vedení návrhu analytické infrastruktury; vývoj a provádění centrální datové strategie pro řízení příjmů; dohled nad správou dat, investicemi do dat a partnerstvími; a vytváření strategie s kolegy na úrovni nejvyššího vedení.

Společnosti hledají například vysoce motivované, zkušené inovátory, kteří produkují hmatatelné výsledky, a také vedení na vyšší úrovni nad datovými a/nebo analytickými odděleními po dobu sedmi nebo více let.

Životopis datového ředitele

Získání pozice CDO vyžaduje silný životopis. Tipy od odborníků na technologické životopisy o tom, jak napsat ideální životopis pro pozice vedoucích dat, naleznete v tématu „Životopis CDO: 4 tipy pro získání role hlavního datového manažera“ (v angličtině).

Datový ředitel versus hlavní analytik

Přestože hlavní datový ředitel a hlavní analytik jsou dvě odlišné role, obě by měly být k dispozici v rámci stejné osoby, tvrdí Guy Gomis, partner náborové společnosti BrainWorks.

„Zjistil jsem, že nejlepší ve třídě je kombinace obou,“ říká. „Většina lídrů v oblasti analytiky chce vlastnit datovou strategii a to, jak společnost zachází s daty, a chtějí vlastnit analytiku.“ Dává to smysl, když se nad tím zamyslíte. Analytika je způsob, jakým data poskytují hodnotu, takže je to zásadní funkce. Zároveň potřebujete dobrou datovou strategii a dobrou správu dat, jinak nezískáte kvalitní data k analýze. Gomis tedy říká: „Nejlepší praxí je mít vedoucího pracovníka pro datovou strategii a analytiku, který ‚vlastní‘ data i analýzy a úzce spolupracuje s CIO.“

NewVantage Partners říká, že v roce 2022 mnoho firem přijalo tuto kombinaci hlavních datových a hlavních analytických funkcí do jediné role vedoucího pro data a analytiku (CDAO). Společnost uvádí, že 44 % CDAO nyní pochází z datové analýzy nebo datové vědy, ve srovnání s 29 % z oblasti správy dat nebo řízení dat.

Komu by měl datový ředitel podávat hlášení?

IDC říká, že 59 % vedoucích datových manažerů se v současnosti hlásí lídrovi podniku. Kromě toho 80 % z hlavních zúčastněných stran, kteří podporují datové manažery, jsou lidé z podniku, včetně generálního ředitele, provozního ředitele, finančního ředitele a vedoucího digitální transformace.

Zatímco organizace rychle přebírají roli hlavního datového ředitele, NewVantage říká, že stále existuje mnoho zmatků a neshod ohledně mandátu a důležitosti této pozice. Z průzkumu vyplynulo, že 52 % účastníků označilo ředitele dat za výkonného pracovníka s primární odpovědností za datovou strategii a výsledky. V roce 2022 48 % respondentů uvedlo, že hlavní odpovědnost mají jiní manažeři na nejvyšší úrovni nebo tvrdili, že neexistuje jediný bod odpovědnosti.

Strategy& věří, že role CDO by měla být na úrovni nejvyššího vedení nebo o úroveň níže, protože „jmenování CDO na vyšší úrovni je zásadní pro týmy vedení, které se snaží maximalizovat potenciál dat jako strategického aktiva v celé organizaci.“

Carruthersová souhlasí. Říká, že ředitel pro data by mohl podávat hlášení na různá místa v organizaci, ale upřednostňuje generálního ředitele nebo provozního ředitele.

„Jediné místo, o kterém si myslím, že je pro hlášení absolutně nevhodné, je ředitel IT,“ říká. „Jak se role vyvíjí a dospívá, přenáší se na jiná místa v rámci podniku. Posouvá se to spíše k místu u nejvyššího vedení, což by mělo být. Pro mě by CIO a CDO měli velmi úzce spolupracovat v rámci partnerství, a partnerství nefunguje, když jeden partner pracuje pro druhého.“

Anthony Scriffignano, hlavní datový vědec ve společnosti Dun & Bradstreet, který je sám podřízen generálnímu řediteli společnosti Dun & Bradstreet, říká, že neexistuje jediná odpověď na otázku, kam by měl podávat hlášení ředitel dat.

„Viděl jsem roli ve financích, IT, marketingu, výzkumu a vývoji, mohl by to být i vývoj produktů,“ říká. „Často je to nová role, možná vytvořená osobou, která byla zavalena požadavky své vlastní role, takže ji často najdete v této části organizace, protože to je ten, kdo ji vytvořil. Ale to nutně neznamená, že by to tam mělo zůstat."

Co hledat v datovém řediteli

Podle průzkumu NewVantage Partners má 51 % vedoucích pracovníků ve firmách z žebříčku Fortune 1000 pocit, že úspěšný ředitel dat musí být externím agentem změn s novými perspektivami. Mezitím 14 % zastávalo opačný názor: Domnívali se, že úspěšný ředitel pro data musí být firemním veteránem, který rozumí kultuře a historii organizace. Respondenti se také rozcházeli v pozadí vedoucího pro data: 10 % věřilo, že úspěšná pozice datového ředitele by měla být obsazena manažerem z obchodní oblasti, který je odpovědný za finanční výsledky, zatímco 19 % uvedlo, že ředitel pro data musí mít pozadí datového vědce nebo technologa.

Gomis říká, že viděl, že ředitelé dat pocházejí z marketingového prostředí a že někteří jsou MBA, kteří nikdy předtím nepracovali v analýze dat. „Většina z nich selhala, ale společnosti, které je najaly, se domnívaly, že sada dovedností influencerů je důležitější než sada dovedností analýzy dat,“ říká.

Dobré lidské schopnosti by se jistě mohly hodit k tomu, aby se dostali z prekérní situace, ve které se ocitli mnozí noví ředitelé dat. „Jednou z největších chyb je nepochopení toho, co bude zapotřebí k úspěchu, pokud jde o očekávání,“ říká Gomis.

„Když se podíváte na spoustu lidí, kteří měli v posledních třech letech tituly datových ředitelů a vrchních analytiků, je zde obrovský obrat.“ Když s nimi a jejich bývalými zaměstnavateli mluvíte, „ukazuje se, že očekávání společnosti a kandidátů nebyla v souladu,“ dodává.

Často jsou problémem nerealistická očekávání od zaměstnavatele. „Největší chybou, kterou společnosti dělají, je očekávat, že když někoho najaly, problém je vyřešen,“ říká Justin Cerilli, který vede oddělení dat a analytiky poradenské společnosti Russell Reynolds Associates.

„Ve skutečnosti právě začínáte řešit problém – těžká rozhodnutí teprve přijdou. Tehdy se začnete ptát, kdo jsou naši lidé, jaké jsou naše procesy a jak změníme naši kulturu. Generální ředitelé říkají ředitelům dat, aby změnili vše, aby dosáhli konečných výsledků, které chtějí, ale nechtějí měnit způsob, jakým něco dělají.“