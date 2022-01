Stojí váš byznys na pevných základech?

Obejde se bez vás vaše firma?

Mluvíte o svém podnikání jako o byznysu, přestože je na vás firma výrazně závislá? Pokud musíte denně dohlížet na zaměstnance, firemní procesy a velkou část věcí dělat svépomocí, buďte se slovem „byznys“ opatrní.

Svět byznysu se totiž mimo jiné vyznačuje tím, že firmu lze jako celek prodat např. konkurenci či investiční skupině. Pokud je ale firma doslova závislá na majiteli, takový prodej není možný. Hodnota firmy totiž není primárně zakotvena v samotném byznysu, ale v činnosti majitele.

Udělejte tedy vše pro to, abyste rutinní činnost dokázali delegovat na zaměstnance. Bavíme se o účetnictví, řízení zaměstnanců na nižších pozicích, kontrole kvality, vztazích s dodavateli a odběrateli apod. Majitel firmy by místo toho měl fungovat jako vizionář a mentor, který plánuje hlavní cíle a hlídá jejich plnění.

Myslíte na všechna provozní rizika?

Pro stabilizaci podnikání je nezbytné eliminovat co nejvíce rizik. Způsobů, jak toho docílit, je celá řada. V první řadě by mělo dojít k nastavení pevně daných procesů ve firmě. Každý zaměstnanec by měl mít jasně specifikovanou náplň práce, jasné povinnosti, pravomoci a odpovědnost.

Při obchodování se zahraničními subjekty je vhodné zajistit se také proti kurzovému riziku. Existují nástroje, které vám pomohou stabilizovat kurz.

Máte ve firmě drahá auta? Kromě povinného ručení může být rozumné sjednat k nim také havarijní pojištění. Případné poničení vozu pak pro firmu nebude příliš velkou finanční zátěží.

Máte zajištěn prostor pro další růst?

Pokud vaše podnikání rychle roste,

musíte zavčasu vytvořit podmínky pro to, aby tento růst byl možný

. Je nezbytné zajistit si dostatek kapitálu, zavčasu nabírat a školit zaměstnance a v případě potřeby zřídit nové prostory – kanceláře, sklady, parkoviště. Není nic horšího, než když firma nedokáže uspokojit poptávku po svých produktech a službách.