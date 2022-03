Progress představuje WhatsUp Gold Free Edition

V červnu to bude přesně třicet let, kdy byla založena společnost Minerva. Ta se specializuje na IT projekty ve výrobních společnostech. Navíc působí na projektech i v roli poradce efektivního navržení podnikových procesů v daném odvětví, nasazení správných technologií a podpory konkurenceschopnosti konkrétního zákazníka.

Zákaznickou bázi tvoří úspěšné výrobní podniky z odvětví automobilového průmyslu a příslušenství, strojírenství a zpracování kovů, výroby potravin a nápojů a jejich distribuce, farmacie, lehké chemie, plastikářství, zdravotnické výroby, výroby vybraných druhů spotřebního zboží, výroby produktů ze dřeva, elektroniky a elektrotechniky.