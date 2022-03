Minerva slaví 30 let existence

Společnost Minerva vstupuje do čtvrté dekády svého působení na českém trhu informačních technologií. V červnu to bude přesně třicet let, kdy byla založena. Prošla si krátkým obdobím, kdy se začlenila do mezinárodního holdingu Minerva International s dalšími evropskými pobočkami. Tyto roky Minervě prospěly zejména ve schopnosti pracovat jako součást mezinárodního týmu v různých lokacích, nejen evropských.