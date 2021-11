Populární IT rady, které by měl každý CIO ignorovat

Už vás nebaví poslouchat tipy, které se při použití v reálných situacích ukážou jako nepřesné, nelogické nebo prostě hodně špatné? Pak byste si měli dávat pozor na následujících sedm populárních příkladů „užitečných“ rad IT, které by měly být vždy ignorovány.

Většina špatných IT rad je šířena nevinně. Je to proto, že zavádějící návrh, jako je lež, má tendenci stát se uznávanou pravdou, když je dostatečně často opakován dostatečným množstvím lidí.

Offshoringový vývoj je vždy levnější

To, co činí tuto radu potenciálně destruktivní, je to, že klade důraz na poměr nákladů versus přínosů. „CIO by měli přemýšlet o tom, jak se stát střediskem přínosů namísto nákladovým střediskem,“ říká Ed Mullin, viceprezident a CIO poradenské firmy Think Systems, která podniká v oblasti IT a řízení podniku.

Nové nápady a rychlejší, vylepšená technologická řešení jsou jiskry, které pohánějí obchodní růst a poskytují podnikům konkurenční výhodu.

„V době, kdy většina vývojářů pracuje na dálku, se může zdát racionální nápad nahradit dražší místní talenty levnějšími offshore vývojáři, ale za jakou cenu, když se zde ztrácí průmyslové znalosti a [snížená] efektivita při vývoji řešení specifických pro danou společnost?“ ptá se Mullin.

Lepším přístupem k poměru nákladů na vývoj aplikací oproti hodnotě je zaměřit se na pomoc stávajícím týmům pracovat chytřeji a rychleji. Poté, pokud byly zváženy všechny faktory a offshoring se stále jeví jako logická možnost, obezřetně testujte přístup po etapách. „Zkuste offshoring pár méně důležitých projektů/aplikací a uvidíte, jak to půjde,“ navrhuje Mullin. „Možná budete chtít zvážit hybridní přístup, kdy jsou vaši odborníci místní a váš taktičtější talent je vzdálený nebo offshore.“

Hodnotu nové technologie si lze uvědomit pouze tím, že po ní skočíte po hlavě

Přijetí nového systému, když jeho komerční hodnota nebo obchodní dopad ještě nejsou plně pochopeny, může být nebezpečné. Nová technologie může slibovat urychlení produktivity nebo odlišení vašeho podnikání od konkurence, ale rizika musí být uznána předem, varuje Justin Donato, viceprezident IT u poskytovatele softwaru pro automatizaci/řízení pracovního toku Nintex.

CIO musí odolat pokušení vrhnout se po hlavě do slibné nové technologie. „Techničtí lídři a jejich inženýrské týmy chtějí vyzkoušet nové technologie a prokázat jejich funkčnost; je to součást toho, co je dělá nadšenými pro IT,“ říká Donato. „CIO musejí hrát aktivní roli při navigaci IT od generování nápadů až po strategické implementace založené na hodnotách.“

Bez silného obchodního případu definujícího konečné cíle projektu i časový rámec jeho vývoje a pochopení toho, jak bude nakonec vypadat úspěch, je velmi snadné, aby se iniciativa „rozpárala“. „Překročení rozpočtu, promarněné obchodní příležitosti a poškození reputace jsou součástí toho, proč jsou tyto [nové, nevyzkoušené] projekty tak riskantní,“ vysvětluje Donato.

Kdykoliv existuje nějaká pochybnost, není pochyb

Když Robert De Niro pronesl tato slova v akčním filmu Ronin z roku 1998, zněla moudře a zasvěceně. Pozor však, pokud vám něco podobného řekne kolega.

„Kdykoliv existuje nějaká pochybnost, není pochyb“ znamená, že byste se měli spolehnout na své instinkty. „Jinými slovy, pokud se vám něco nezdá úplně v pořádku, pak je tu problém,“ vysvětluje Nati Aviv, vedoucí oddělení DevOps a IT ve společnosti Perimeter 81 zabývající se technologií síťového zabezpečení. „Ale v reálném světě IT to prostě není není pravda."

Pokud uvidíte příznak indikující potenciální problém, jako je stížnost zákazníka nebo upozornění na výkon, zvažte, že nějaký problém sice nastat může, ale nepředpokládejte nejhorší.

„Nedělejte žádné závěry, dokud nebudete znát všechna fakta,“ naléhá Aviv. „Vyšetřujte, než začnete eskalovat; může jít o falešně pozitivní hlášení nebo drobnou závadu.“ Nejdůležitější je neúmyslně nepoškozovat pověst IT týmu nebo vyčerpávat další strany, jejichž pomoc může být v budoucnu zapotřebí k vyřešení skutečného problému.

„Zacházení s každým podezřením jako s krizí způsobuje nepřiměřený tlak na váš tým,“ říká.

Integrované balíky vždy nabízejí vynikající použitelnost a hodnotu

I když se integrovaná sada, nástroje v rámci jednoho balíku nebo služby spojené dohromady pod jednou značkou mohou zdát logické, pohodlné a cenově atraktivní, nemusí splnit to, co slibují. „Váš IT tým bude muset jednat pouze s jedním poskytovatelem namísto mnoha, ale co když tato sada nástrojů nesplňuje očekávání nebo je pouze na stejné úrovni, pokud jde o výkon, když se snažíte splnit nebo překonat své cíle digitální transformace? “ ptá se Nishant Patel, CTO poskytovatele redakčního systému Contentstack.

Když se organizace uzamkne do jednoho balíku, zbývá také malý prostor pro prozkoumání možná lepších alternativ. „Přístup vše v jednom zabraňuje organizacím přijímat nová nebo lepší řešení, která jsou dostupná na trhu,“ poznamenává Patel. „Podniky by měly očekávat, že digitální potřeby se rozšíří a jádrem dosahování výsledků budou flexibilita a agilita.“

Patel navrhuje hledat architekturu, která může podporovat širokou škálu „nejlepších“ služeb. „Svou volbu aplikací nebo služeb přizpůsobíte tak, aby co nejlépe vyhovovaly vašim konkrétním potřebám,“ říká s tím, že existuje široká škála dodavatelů připravených uspokojit specifické podnikové potřeby. „Přejít na tento přístup mikroslužeb také znamená, že se můžete připojit, a pokud to nebude fungovat, můžete službu snadno vyměnit,“ radí. „Není třeba se ‚oženit‘ se starým systémem.“

Nechte výsledky, ať hovoří samy za sebe

Výsledky nemohou mluvit. Úspěšné iniciativy jsou však často podporovány interními obhájci a evangelisty. Tito podporovatelé hrají klíčovou roli při vývoji projektu.

„Jinak hrozí, že technologové budou považováni pouze za taktický stroj, a nikoli za ovlivňovače strategického směru,“ říká Ginna Rahaaugeová, CIO poskytovatele služeb komunikační infrastruktury Zayo. Vyprávění příběhů, vysvětluje Raahaugeová, poskytuje příležitost propojit body mezi strategickými rozhodnutími a výsledky, které jsou pro zákazníka nebo zúčastněnou stranu nejsmysluplnější, což zvyšuje relevantnost a důvěru.

Interní technologové se většinou zaměřují na vytváření řešení a poté přesouvají svou pozornost na další náročný projekt nebo problém. „Historicky jim nevyhovuje dělat marketing nebo vyprávět příběh, který je za výsledky,“ poznamenává Raahauge. A konečně, když necháte výsledky, aby hovořily samy za sebe, riskujete ignorování významného přínosu ředitelů IT a jejich týmů, zejména v době rychlé nebo masivní transformace.

Investice do nových technologií je skvělý způsob, jak generovat obrovské výhody

Ředitelům informačních technologií dodavatelé často radívají, že přijetí nejnovějších podnikových technologií jistě přinese obrovské výhody. Pravdou však je, že jakákoli významná inovace se ukáže jako úspěšná až poté, co IT lídr úzce spolupracuje se svými podnikovými [obchodními] protějšky na sladění zájmů a potřeb podniku a IT.

„Jakákoli iniciativa vytvořená v sile je receptem na katastrofu,“ říká Sunil Kanchi, CIO poskytovatele podpory digitální transformace UST.

Kanchi navrhuje prozkoumat, jak se slíbené obchodní výhody nové technologie propojí se stávajícími iniciativami na zlepšování procesů a přepracování. „Holistický podnikový přístup k implementaci technologických systémů… přinese požadované výhody a úspěšnou implementaci,“ říká.

Technický dluh povede pouze k bolestem hlavy v IT oddělení

Technický dluh vzniká, když je vývojový tým požádán, aby urychlil dokončení a dodání projektu. V podstatě je to výsledek upřednostnění rychlosti před kvalitou kódu. Technický dluh je podobný finančnímu dluhu v tom, že musí být nakonec splacen. Splacení technického dluhu obvykle vyžaduje vyčlenění personálu na řešení problémů s kompatibilitou, bezpečnostních mezer, problémů s výkonem a různých dalších důvodů pro bolesti hlavy, které se objevují ve chvíli, kdy vývojáři pracují závratnou rychlostí.

To všechno zní dost špatně, ale Snir Yarom, technický ředitel poskytovatele online testovacích služeb Codility, tvrdí, že technický dluh, stejně jako finanční dluh, může být dobrá věc, když je spravován inteligentně. Yarom věří, že neustálé vyčleňování 20 až 30 % technické kapacity IT na zlepšování technologie a snižování technického dluhu má ve většině případů za následek vysokou pozitivní návratnost investic. „Umožňuje celé technologické organizaci pohybovat se rychleji – což je pro všechny technologické společnosti smysluplná konkurenční výhoda,“ říká.

Organizace, která dokáže pravidelně produkovat spolehlivý a vysoce kvalitní software, zlepšuje svou ziskovost, produktivitu a podíl na trhu a zároveň zvyšuje celkovou výkonnost organizace, říká Yarom. „Zajištění toho, aby vaše inženýrské týmy pracovaly vždy maximální rychlostí, není otázkou preferencí, ale záležitostí kontinuity podnikání,“ uzavírá.