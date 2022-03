Osm letošních hlavních priorit pro CIO

1. Posílení schopností v oblasti kybernetické bezpečnosti

Ředitelé IT ve spolupráci se svými CISO a dalšími vedoucími společnostmi potřebují vyřešit problém talentů v oblasti kybernetické bezpečnosti a umístit rozvoj a školení hlubokého fondu talentů na první místo v seznamu úkolů pro rok 2022, říká Leo Taddeo, CISO poskytovatele řešení pro datová centra, propojení a kolokace Cyxtera a prezident federální skupiny firmy.

„Nejde jen o vyhazování peněz do problému, ale spíše o investování úsilí do získávání talentů, jejich nasazení a udržení,“ vysvětluje a dodává, že to vyžaduje čas i peníze.

V současné době existuje nedostatek dovedností v oblasti kybernetické bezpečnosti, který sužuje mnoho podniků veřejného i soukromého sektoru. Dnešní technický talent chce pracovat pro organizace, které jsou agilní, flexibilní a umí se rychle pohybovat. „Pokud budete najímat pomalu, ztratíte špičkové kandidáty,“ varuje Taddeo.

2. Zlepšení digitální obratnosti

IT týmy musí být osvobozeny od manuálních procesů, aby mohly být produktivnější. „V sázce je nyní mnohem víc,“ říká Jay Upchurch, CIO ve společnosti SAS, která se zabývá analytickým softwarem.

Doby, kdy mohl člen týmu jednoduše projít po chodbě s důležitou smlouvou a nechat ji fyzicky podepsat kolegu, jsou pryč. „Nyní musíte dokument digitalizovat a sdílet, aby jej mohli podepsat lidé na druhém konci světa,“ říká Upchurch. CIO potřebují zefektivnit procesy. „Naše digitální realita znamená, že digitální efektivita a zabezpečení jsou důležitější než kdy jindy, aby organizace fungovaly naplno.“

„Každý den objevujeme nové způsoby, jak můžeme automatizovat funkce pro lepší využití zdrojů a talentu,“ říká Ramesh Babu, CIO dodavatele elektronických součástek Digi-Key Electronics. „Povzbuzujeme náš tým, aby našel a navrhoval nové způsoby, které můžeme automatizovat; vítáme návrhy od všech zúčastněných.“

3. Pokrok v automatizaci

Aby urychlili digitální transformaci své organizace, měli by CIO v roce 2022 spustit strategii proaktivní automatizace, doporučuje Olivier Saucin, viceprezident globálních IT řešení v Computer Task Group, konzultační společnosti pro digitální transformaci. Automatizace redundantních, nákladově neefektivních procesů nejenže pomůže podnikům přizpůsobit se vyvíjejícím se potřebám zákazníků po pandemii, ale také zlepší pozici organizací, aby za přijatelnou cenu splnily rostoucí obchodní očekávání, poznamenává.

Cíl implementace plně autonomních systémů je pro mnoho CIO pravděpodobně krok nebo dva daleko, takže přechod nemusí nastat okamžitě, říká Saucin. Navrhuje začít upřednostňováním oblastí, kde je automatizace již zabudována do platforem a aplikací. Takový přístup, poznamenává Saucin, „rychle prokáže úspěch, pokud jde o rychlost, úspory a kvalitu, před přechodem k autonomnějším schopnostem.“

4. Závazek k udržitelnosti

Pro mnoho podniků představují výdaje na IT většinu jejich uhlíkové stopy, říká Aron Brand, CTO softwarové společnosti CTERA Networks pro podnikové sítě. Energie potřebná k provozu datových center, serverů, sítě, úložiště, koncových zařízení a různých podpůrných služeb rychle narůstá. „Všechny tyto úvahy jsou nyní součástí agendy IT organizací, zejména velkých podniků, protože jejich zákazníci a zainteresované strany se stále více zajímají, ba dokonce se obávají o svou ekologickou stopu a o to, co dělají pro její zmenšování,“ vysvětluje.

Zastřešující téma zdraví naší planety a její schopnosti udržet lidstvo do budoucna činí z udržitelnosti nejvyšší prioritu pro CIO, říká Brand. „Ve skutečnosti nyní, když přezkoumáváme nejnovější doporučení týkající se odpovědnosti pocházející z COP26 Climate Summit, je udržitelnost nyní [výraznější] v plánech organizací pro budoucnost,“ říká. „IT týmy ve společnostech všech velikostí chápou tento mandát a budou zavádět programy udržitelnosti pro snížení spotřeby energie, snížení elektronického odpadu a dosažení uhlíkové neutrality.“

Přechod do cloudu je pro organizaci jedním z nejjednodušších způsobů, jak snížit dopad svého datového centra a provozu IT na životní prostředí. Cloud snižuje plýtvání. „Cloud poskytuje fond zdrojů, kde může podnik ‚platit za pochodu‘ a využívat jen to, co potřebuje,“ říká Brand. „Tato extra [kapacita], která je obvykle integrovaná, se při přesunu do cloudu stává něčím, co přestává být problémem.“

Cloud také nabízí přístup k ekologičtějším datovým centrům. „Poskytovatelé cloudu již hodně investovali do udržitelnosti svých datových center,“ říká Brand. „Se silnými pobídkami ke snížení nákladů využívají poskytovatelé cloudu, jako jsou Amazon, Microsoft a Google, účinnější chladicí systémy a umísťují svá datová centra v oblastech, kde jsou blízko zdrojům zelené energie.“

5. Zlepšení náboru a udržení talentů

Ředitelé IT, kteří ze své organizace udělají kariérní cíl přilákáním talentů k budování moderních inženýrských schopností se zaměřením na inovace, mají nejlepší šanci dostat se před konkurenty a řídit obchodní strategii, říká Lou DiLorenzo, výkonný ředitel pro strategii a analytiku společnosti Deloitte Consulting. „Pro mnoho CIO to vyžaduje pečlivé zvážení jejich osobní značky, významný posun v kultuře, myšlení, kariérních cestách a přeformulování vnímání IT v rámci jejich organizací.“

Strategickým upřednostňováním najímání a udržení si mohou CIO zajistit, že budou mít ty správné talenty a dovednosti, aby se mohli soustředit na kritické technologické priority. DiLorenzo navrhuje vyvinout plán, který je svázán s dosažením toho, co je pro organizaci nejdůležitější, a je ukotven v orientaci na zákazníka. „Strategické kroky mohou ředitelům IT pomoci upřednostnit skutečně odlišné technologické dovednosti a rozvinout přímé zaměření na najímání a udržení špičkových talentů,“ poznamenává. „Odtamtud mohou outsourcovat, automatizovat nebo spolupracovat na dovednostech, které nemají interně.“

6. Závazek k cloudu

CIO by měli být v první linii hodnocení a integrace nových cloudových technologií, navrhuje Steve Hagerman, CIO pro technologie spotřebitelských půjček a integraci cloudu ve Wells Fargo. „CIO musí mít přehled o nejnovějším vývoji produktů, aby určili, které budou nejužitečnější pro digitální transformaci jejich společnosti,“ říká.

Hagerman říká, že přechod jeho organizace na cloud by měl začít za několik měsíců. Migrace bude zahrnovat hybridní soukromou a veřejnou multiload architekturu. „Z transformace cloudu činíme prioritu, protože vidíme mnoho výhod, které může nabídnout naší komunitě a zákazníkům, včetně škálovatelnějšího pracovního vytížení, inovativních postupů a vylepšené zákaznické zkušenosti,“ říká.

Kvůli bezpečnostním obavám jsou finanční společnosti mezi posledními podniky, které přijaly veřejný cloud. „Náš přechod na integraci veřejného cloudu byl záměrný a strategický – zajistili jsme, že bezpečnost hraje klíčovou roli v naší transformační cestě,“ říká Hagerman.

7. Posilování soukromí

Vedoucí IT oddělení musí zdvojnásobit ochranu soukromí, aby ochránili zákazníky, klienty, partnery a zaměstnance. „My, jako CIO, musíme nyní více než kdy jindy myslet na soukromí,“ říká Chily Fachler, CIO poskytovatele platformy pro atribuci mobilních reklam AppsFlyer. „V první řadě musíme myslet na ochranu práv lidí na soukromí a být extra ostražití při plnění našich povinností v této oblasti,“ vysvětluje. „Musíme zajistit, aby naše strategie, zásady a procesy byly zaměřeny na ochranu našich dat a soukromí našich zákazníků, a vést a řídit naše rozhodnutí tímto směrem.“ Fachler dodává, že podnikové systémy musí být konstruovány tak, aby odstranily jakékoli pokušení používat data nevhodně.

8. Boj s Covidem

Vzhledem k tomu, že odborníci na zdravotnictví neustále upozorňují veřejnost na současné a budoucí varianty virů, CIO pracují na podpoře potřeb domácích i místních zaměstnanců.

Rahul Mahna, výkonný ředitel účetní, daňové a obchodní poradenské firmy EisnerAmper, říká, že jeho výzkumný tým neočekává, že by se dopad Covidu v roce 2022 výrazně změnil, ale očekává, že se podniky přesunou k podpoře „křížové fúze“, jako jsou např. konferenční místnosti navržené tak, aby vyhovovaly potřebám hybridních zaměstnanců.

Vzhledem k tomu, že Covid nadále sužuje zaměstnance a provoz, Mahna říká, že CIO se budou muset přizpůsobit vyvíjejícímu se prostředí a pracovním požadavkům. „V roce 2020, kdy byli lidé poprvé posláni domů, bylo počáteční fází umožnit všem pracovníkům pracovat mimo kancelář,“ poznamenává. „Tato další fáze bude spočívat ve vytvoření robustních hybridních pracovních prostředí, která fungují efektivně a stále zprostředkovávají bezpečné platformy a doručovací systémy.“