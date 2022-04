Rychlost odezvy webů je skutečně kruciální pro jejich úspěšnost. Nedávná studie Deloitte Digital pro Google ukázala, že urychlení mobilních stránek o 0,1s může v některých segmentech zvýšit konverzi – a tedy obchodní úspěch – až o 10 %. A to je jeden z důvodů, proč e nutné rychlost web kontrolovat. A to nejen tehdy, pokud jsme v pozici vývojáře, ale především, když jsme v pozici vedoucího nebo dokonce zadavatele. Aby se nestalo, že jako zákazníci převezmeme do provozu stránky s hbitostí lenochoda.