Nový CIO BW 01/22

V rámci pravidelného dvouletého monitoringu důležitých organizací pro chod státu obeslal magazín CIO Business World krajské úřady, jedenáct největších měst, všechna ministerstva s portfejí a další významné organizace jako například Senát PČR, Českou národní banku nebo Správu železnic nebo Pražský hrad.

Celkem šlo o 56 oslovených organizací. A reakce úřadů je smutná. Vlastně ani ne tak reakce, protože kdo zareagoval (kromě ministerstva kultury a města Liberec, kteří slíbili a nakonec neodpověděli), poslal odpovědi vyčerpávající. Bohužel ale z ministerstev odpovědělo jen devět úřadů, stejně tolik krajů. Z velkých měst reagovaly jen tři a z šestnácti oslovených organizací poslalo odpovědi jen osm.

Zcela konzistentní kupříkladu byl nižší hradní úředník Jiří Ovčáček, který otázky programově ignoruje. Ředitelství silnic a dálnic také neodpovědělo, asi je plně zaměstnává výstavba českých dálnic, která pokračuje závratnou rychlostí.

Překvapivě odpovědi neposlal ani Úřad vlády, jehož šéf Petr Fiala se v loňských volbách zaklínal lepší komunikací. Ignorace otázek nastala také třeba na ministerstvu vnitra, z něho si vzala pak příklad i Policie ČR. Ani ministerstvo průmyslu a obchodu se neráčilo odpovědět, byť se nový mluvčí ministra Jozefa Síkely kasal, jak bude řádně pracovat.

Nejostudnější oslovenou skupinou byl velké municipality – z jedenácti největších českých měst odpověděly jen Brno, Ostrava a Ústí nad Labem. Největší zklamání je z postoje Prahy, člověk by čekal, že Piráti se svými úspěchy v této oblasti na magistrátu hlavního města rádi pochlubí.

Ve vydání se také věnujeme snaze Evropské komise o vytvoření evropské digitální identity, která bude bezpečná a každý občan EU ji bude moci využít v kterékoli členské zemi.

Vysvětlujeme, co to je dolování dat a jak to může pomoci s lepší péčí o zákazníky. K tomu navazuje další text o analýze sentimentu, která firmám umožňuje stanovit emocionální hodnotu komunikace. Zde se už začíná analyzovat kromě textu i zvuk a video.

A také se věnujeme bezpečnosti na okraji sítě a vůbec zvyšování úrovně kybernetické bezpečnosti v organizacích, což komplikuje řada vlivů a okolností, z nichž mnohé nelze rychle změnit.

