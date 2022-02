CIO jsou na cestě k řízení celého podniku

Při angažmá u Worcester Red Sox se z baseballového IT manažera Matthewa Levina stal cenný dvousměrný hráč.

Jako senior viceprezident a finanční a technologický ředitel měl Levin na sobě dva klobouky pro pobočku Triple-A Boston Red Sox, čímž vyvažoval společnou roli, která se snoubila s jeho hlubokými vášněmi pro technologie, finance a baseball – takovou, ve které současně zkoumal problémy z hlediska nákladů a snažil se inovovat nasazením vzrušujících nových technologií.

Nyní vrchní ředitel provozu a klubových služeb pro Major League Baseball Levin začínal jako vysokoškolský stážista v technologické skupině pro Boston Red Sox, zatímco studoval účetnictví a informační management. Byl najat z vysoké školy, aby pracoval pro finančního ředitele týmu.

„Nazývám to stáž, která nikdy neskončila,“ říká Levin, který nakonec při práci pro tým do svého životopisu nakonec přidal roli CPA (certifikovaného účetního).

Když bostonská pobočka Triple-A, tehdy Pawtucket Red Sox, v roce 2015 změnila majitele, jeden z nových vlastníků hledal „mladého účetního, který zároveň rozumí technologiím“, protože nová vlastnická skupina měla zájem postavit nové hřiště ve Worcesteru ve státě Massachusetts, vzpomíná.

„V tom se stalo CPA docela užitečným,“ říká Levin, „protože jsem mohl naskočit z finančního hlediska a zároveň využít svou hlubokou lásku k technologiím.“

To Levinovi poskytlo místo u stolu, aby diskutoval o finančních otázkách, které nazývá požehnáním i prokletím. „Chceme dělat pár skvělých inovací pro fanoušky a pak je to: ‚Aha, jaké to má důsledky na náklady?‘,“ říká Levin, který letos v lednu opustil WooSox, aby se ujal svého současného angažmá v MLB. „Ale častěji inovátor jsem než abych nebyl.“

Hranice mezi IT a obchodními rolemi se stírají a není tak neobvyklé najít lidi, jako je Levin, rozkročené mezi oběma z nich, nebo IT lídry, kteří přecházejí do čistě obchodních rolí. Zpráva 2022 State of the CIO uvádí, že 84 % vedoucích IT charakterizuje CIO jako tvůrce změn, který stále více vede obchodní a technologické iniciativy. Sedmdesát šest procent jejich obchodních protějšků souhlasí a 58 % respondentů z řad obchodního oddělení popisuje svého CIO jako strategického poradce, oproti 28 % v roce 2021.

„Evoluce CIO/CTO rychle dozrává ve strategického vedoucího podniku s kritickými znalostmi napříč technologickým ekosystémem, což je základem úspěchu společnosti,“ říká Craig Stephenson, výkonný ředitel praxe technologických manažerů pro Severní Ameriku ve společnosti Korn Ferry. „Někteří by mohli namítnout, že v blízké budoucnosti, když se ho někdo zeptá na nástupnictví, bude manažer se zkušenostmi v oblasti inženýrství, produktů, cloudu, dat a zabezpečení určitě kandidátem na nástupnictví na role mimo CIO a CTO. Vidíme, že k tomu dochází mnohem častěji.“

IT lídři, kteří přecházejí na podnikové nebo podnikové-IT hybridní role, často pracují v technologickém průmyslu, i když to se již začíná měnit. „Napadají mě jen tři případy hledání CIO, na kterých jsme pracovali v minulém roce, kdy generální ředitel, kterému by CIO podléhal, hledal nástupce z funkce CIO, což bylo jiné. To od generálních ředitelů slýcháme jen zřídka,‘‘ říká Dennis Baden, partner společnosti Heidrick & Struggles a globální vedoucí partner praxe technologických manažerů firmy. Všechny tři byly společnosti Fortune 500, dvě ve finančních službách a jedna v maloobchodě, říká.

Většina důkazů, které Stephenson viděl, poukazuje na skutečnost, že migrace mají tendenci probíhat interně, protože technologičtí lídři, kteří přecházejí do obchodních rolí, jsou nejčastěji „známé komodity“.

I když IT lídři neudělají úplný posun na obchodní stranu, stále více jich nese odpovědnost za generování příjmů.

„Pravděpodobně jde o pokračování jejich současných povinností v kombinaci s několika novými výzvami, které dále umožní tvorbu obchodní hodnoty, zlepší zákaznickou zkušenost a dopad integrované technologické strategie napříč produkty, softwarem, zabezpečením a inženýrstvím,“ říká Stephenson.