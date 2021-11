Na co si dát pozor při expanzi e-shopu?

Pokud hledáte pro svoje podnikání nové obchodní příležitosti, případně jste narazili na limity svého domácího trhu, logickým krokem je expanze. Při správné realizaci dokáže vašemu podnikání přinést i násobně vyšší počet nových zákazníků, což se kromě zvýšení zisku podepíše i na vaší lepší konkurenceschopnosti. Každý trh nabízí různé kulturní odlišnosti a má specifické zvyklosti. Při expanzi do Rumunska je potřebné lokalizovat nákupní košík podle potřeb rumunských zákazníků. Tím zajistit jednodušší a rychlejší doručování balíků.

Důležitým faktorem pro úspěšnou expanzi je lokalizace. Bez ohledu na zemi zákazník vždy upřednostní nákup ve svém rodném jazyku. Překlady by měly působit na zákazníka co možná nejvíc lokálně, stejně jako také zákaznická podpora. Například, překlady do rumunštiny by měly být srozumitelné a vycházet ze širšího kontextu. Jen tak je možné zajistit potřebnou kvalitu, která podpoří důvěryhodnost vašeho e-shopu na novém trhu. Bez zákaznické podpory v rumunštině může e-shop zbytečně vytvářet omezení a bariéry v komunikaci, neboť rumunští zákazníci jsou zvyklí na telefonickou komunikaci. Čím lépe budete znát daný trh, tím lépe dokážete oslovit nové zákazníky a eliminovat možná rizika na minimum.

Vytvořit podrobný průzkum a získat důležité informace sehrává v tomto případě klíčovou roli. Proto je důležité nepodcenit přípravu, nastavit správné procesy a podstoupit kroky, které povedou k úspěšné expanzi vašeho podnikání. Zajímá vás, kolik stojí expanze? Přečtěte si sérii článků o nákladech na expanzi, se kterými je třeba počítat a kdy je lepší využít služby agentury.