Chybí vám lidé? A už jste dívali dovnitř své firmy?!

Válka o talenty v klíčových IT technologiích, jako je cloud, kybernetická bezpečnost a strojové učení, nadále narůstá jak v intenzitě, tak geograficky. Intenzita se zvyšuje v důsledku zrychleného přesunu do cloudu, narušení bezpečnosti narůstá co do frekvence i rozsahu, společnosti se snaží přidat do svých systémů funkcionalitu AI a řadu dalších souvisejících IT megatrendů. Geografická konkurence se v důsledku pandemie COVID-19 rozšířila, což nutí společnosti, aby byly otevřenější k najímání vzdálených zaměstnanců a umožnily zaměstnancům požadovat trvalou práci z domova. Tato mince o dvou stranách umožnila společnostem rozšířit velikost svých náborových skupin a zaměstnancům, aby si hledali nová zaměstnání mimo své fyzické umístění.

Interakce těchto faktorů ztížila najímání a udržení vysoce kvalitních IT talentů. Využití kombinace skrytých a přenositelných dovedností a znalostí vašeho IT týmu může dramaticky snížit vaše potíže s náborem a udržením [zaměstnanců].

Skryté dovednosti a znalosti nejsou ve skutečnosti tak skryté, jak jejich název naznačuje. Jen se nepoužívají v současné pracovní roli zaměstnance. Můžete mít například programátora pracujícího na účetních systémech, který má bakalářský titul v oboru aplikovaná matematika, nebo obchodního analytika, který byl středoškolským učitelem přírodních věd. Ani jeden z těchto zaměstnanců se netají svou minulostí v matematice nebo učitelství, jen o těchto dovednostech nikdo v kanceláři neví, protože nejsou relevantní pro současnou práci dané osoby.

Přenositelné dovednosti jsou takové, které vám usnadní učení se dalším dovednostem. Například naučit se Python by bylo pro programátora v Javě snazší než pro někoho bez zkušeností s programováním. Je to proto, že programátor v Javě již rozumí programovacím konceptům, strukturám, algoritmickému zpracování a testování softwaru – což jsou znalosti, které jsou přenositelné.

Než se pokusíte najmout někoho zvenčí, vyhledejte interně stávající zaměstnance, kteří mají potřebné zkušenosti, znalosti a/nebo dovednosti, ale v aktuálně je ve své současné pracovní roli nevyužívají. Například s trochou školení může programátor Javy s matematickým titulem snadno vyrůst v roli datového vědce. Tento přístup má několik výhod:

Riziko náboru je sníženo, protože o této osobě je známo, že je dobrým zaměstnancem.

Náklady na školení stávajícího zaměstnance pro výkon nové role budou pravděpodobně nižší než náklady na přijetí nového zaměstnance.

Na napjatém trhu práce bude odměna zaměstnance povýšeného do role datového vědce s největší pravděpodobností nižší než kompenzační balíček potřebný k najmutí někoho mimo jeho současného zaměstnavatele.

Celková morálka a loajalita ve společnosti se zvýší, protože zaměstnanci uvidí ochotu společnosti pomáhat lidem profesně růst.

Uvedení teorie do praxe

Porovnání skrytých dovedností a znalostí s otevřenými pracovními místy se může zdát jednoduché, ale vyžaduje to znát kompletní soubor dovedností a profesní zázemí vašich zaměstnanců. Java programátor s matematickým titulem s největší pravděpodobností sám nevykročí, aby se ucházel o práci datového vědce. Je to proto, že zaměstnanec pravděpodobně nebude vědět, že je pozice otevřená, a pokud by to i věděl, s největší pravděpodobností by se nepřihlásil, protože se necítí být kvalifikovaný. Pokud znáte skryté dovednosti a znalosti zaměstnance, můžete za ním jít, nabídnout mu potřebné školení a požádat jej, aby se přihlásil.

S přenositelnými dovednostmi je to ještě složitější než s těmi skrytými, protože spojení může být mnohem méně zřejmé. Pokud například vyřadíte starý produkční systém na sálových počítačích IBM s JCL, CICS a COBOL a přejdete na Linux, možná vám budou chybět přenositelné dovednosti v rámci vašeho provozního týmu sálových počítačů. Zatímco syntaxe a sada příkazů jsou jistě velmi odlišné, operační koncepty, procesy a procedury eskalace jsou koncepčně stejné.

Příklad dovedností pro sálové počítače ilustruje výhody identifikace přenositelných dovedností a lidí, kteří jsou ochotni se nové technologii naučit:

Vaši zaměstnanci okolo sálových počítačů s větší pravděpodobností zůstanou, dokud nebude sálový počítač vyřazen z provozu, čímž vás ochrání před potenciálním nedostatkem dovedností v oblasti sálových počítačů před jejich odstraněním.

Už dopředu budete mít zkušený a loajální operační tým, samozřejmě s tím, že musí získat zkušenosti s různými novými technologiemi.

Zaměstnancům IT pracujícím na jiných technologiích, které mohou být postupně vyřazovány, ukážete, že jste ochotni je přeškolit, nejen je odložit.

IT oddělení v tom nemusí být samo. Oddělení lidských zdrojů jsou obecně velmi schopná při vytváření zásob dovedností a znají nebo již vlastní softwarové aplikace potřebné k jejich správě. Kombinace dat obsažených v robustním systému inventarizace dovedností a kreativního myšlení z vaší strany vám může přinést skvělé výsledky a pro členy vašeho týmu příležitosti ke zlepšení jejich kariéry.