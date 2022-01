Mohou fototapety a plakáty poškodit vaši zeď?

Tím prvním je, že se snažíme co nejvíce vylepšit svůj interiér – dát mu osobitější vzhled nebo vytvořit určitou náladu v místnosti (nezapomínejme přitom na to, že každá místnost by měla mít svůj vlastní charakter). Druhým důvodem může být snaha o přikrytí vad na zdech – různých nerovností, škrábanců, oděrků a podobně. Plakáty a fototapety jsou asi nejlevnější variantou, jak můžete skrýt to, co by nemělo být vidět. Nemohou však také ony poškodit vaši zeď?

Různé motivy

Velikou výhodou fototapet i plakátů je jejich rozmanitost. Můžete si pořídit různé motivy, velikosti i materiály. Mezi nejoblíbenější patří například fototapeta nebo plakát les, či jiné přírodní motivy, a samozřejmě také motivy pohádkových bytostí (pro použití do dětského pokojíčku). Fototapety i plakáty ovlivní vzhled vašeho interiéru, a to za nepříliš vysokou cenu. Spousta lidí volí nejlevnější cestu, která ale nemusí být nešetrnější.

Fototapety na zdi

Problematika se týká především fototapet, které je třeba na zeď nalepit celou plochou. Nicméně plakáty je také potřeba určitým způsobem připevnit – můžete použít různé druhy lepidel nebo připínáčků a podobně. Před samotnou aplikací je tedy zapotřebí popřemýšlet nad tím, zda tyto aplikace mohou na stěnách zanechat trvalé stopy. Toto je třeba řešit zejména, pokud používáme fototapety a plakáty pro děti, které jsou zvyklé olupovat a osahávat vše, co je nové.

Záleží na typu

Jak už jsme naznačili výše, to, nakolik bude vaše stěna poškozena, závisí na typu fototapety či plakátu. U fototapety si obvykle vybíráme z několika základních materiálů: vinyl, papír či textil. Nejvíce zeď poškodí papírové fototapety, u kterých je největší problém také s jejich samotným lepením. Lidé si je kupují ale zejména pro jejich příznivé ceny. Vinylové a textilní fototapety jsou obvykle šetrnější a strhnout a popřípadě přemístit na nové stanoviště je možné bez jakéhokoli poškození zdi.

Nebezpečí plakátů

Plakáty je možné přemísťovat libovolně. I zde ale bude záviset na způsobu jejich uchycení. Pokud jsme okraje plakátu přelepili klasickou lepicí páskou, pak je to jeden z nejšetrnějších způsobů – je ale třeba pomyslet na to, že lepicí pásku už z povrchu plakátu nikdy nestrhneme. Proděravěním plakátů (například připínáčky) způsobí vznik děr jak v plakátu, tak také ve zdi. K dispozici jsou ale také různá speciální lepidla na plakáty. Ta jsou obvykle nejbezpečnější volbou, která poškodí vaši stěnu co nejméně. Záleží ale bohužel taktéž na kvalitě samotného lepidla.

Jak silné je lepidlo?

Pokud plakát lepíme, obvykle volíme lepidlo co nejsilnější, aby nám plakát jen tak nespadl. Na druhou stranu v případě odstraňování plakátu doufáme, že už síla lepidla bude ovlivněna, aby nedošlo k příliš velkému poškození zdi. Lepidla, která používáme pro plakáty do interiéru, obvykle příliš silná nejsou, zatímco lepidla pro venkovní použití ano. Proto bychom tyto dva druhy lepidel nikdy neměli zaměňovat. Před odstraněním „venkovního“ lepidla je například zapotřebí, abyste jej teplem rozehřáli, díky čemuž škody co nejvíce omezíte.

Jak vybrat lepidlo?

Vzhledem k tomu, kde bude váš plakát nebo fototapeta vystavena, můžete hledat kvalitu svého lepidla. Obvykle je ale lepíme na místa, která nejsou příliš ohrožená. A v tomto případě nepotřebujete to nejodolnější lepidlo na světě. To, co u svého lepidla hledáte, jsou vlastnosti, popsané jako „přemístitelné, málo lepivé, dočasné, málo přilnavé, odnímatelné“. Vlastnosti lepidla si ještě před koupí můžete ověřit u svého prodejce. Stejné vlastnosti ale můžete hledat také u svých fototapet.

Účinnost lepidel

Ať už jste zvolili jakékoli lepidlo, je třeba počítat s tím, že časem dojde k jeho tvrdnutí. A i odstranitelné lepidlo může být poměrně složité odstranit, pokud na svém místě bylo po mnoho let. Na vašich stěnách i po odstranění mohou vzniknout stopy, že zde něco viselo, například fototapeta či plakát jelen mohou po sobě zanechat obrys jelena. Důvodem je do, že fototapety i plakáty jsou nepropustné a nemění svou barvu. To se o barvách stěn bohužel říct nedá.