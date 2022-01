Co chce většina CIO využívajících cloud v roce 2022

Před deseti lety mělo mnoho CIO na cloud computing negativní názor; jen málo CIO se k němu stavělo pozitivně. Odborníci na cloudová témata, jako jsem já, bývali pravidelně vyváděni ven z budovy.

V dnešní době je nevyužívání cloud computingu zabijákem kariéry. Většina CIO má nyní alespoň pětinu svých aplikací a dat přesunuto do cloudu, přičemž 10 až 15 % je naplánováno na přesun v příštím roce nebo tak nějak.

Díky tomuto posunu v myšlení jsou nyní CIO plně zapojeni do cloud computingu. Stále však v těchto dnech slyším některé běžné stížnosti. Zde jsou dárky, které chce většina CIO využívající cloud v roce 2022 obdržet:

Jediná odpověď na technické otázky související s cloudem

Většina CIO se ptá konzultantů, poskytovatelů cloudu a dalších dodavatelů technologií na stejnou otázku a z každého zdroje dostane zásadně jinou odpověď. Bez ohledu na to, zda jde o to, jak implementovat blockchain nebo jak využít externí data, odpovědi se natolik liší, že CIO musejí uvažovat, zda vůbec dostávají odpovědi, které potřebují.

Ti, kdo poskytují rady a odpovědi, tak činí se svými vlastními předsudky. Mají předdefinované reakce založené na tom, co vědí, ne nutně na tom, co je správné pro situaci každého podniku. Riziko toho, že je budete poslouchat, je v tom, že skončíte s něčím, co funguje, ale není to optimální řešení. V některých případech by CIO mohli zaplatit až desetkrát více, protože se řídili špatnou radou.

Chcete dostávat do mailu týdenní přehled článků z CIO Business Worldu? Objednejte si náš mailový servis a žádná důležitá informace vám neuteče. Objednat si lze také newsletter To hlavní, páteční souhrn nejdůležitějších článků ze všech našich serverů. Newslettery si můžete objednat na této stránce.

Levnější cloudové zabezpečení

Zabezpečení není nikdy dost, že? Špatně. Zabezpečení se musí přímo propojit s aplikacemi, daty, zákony a průmyslovými procesy, které vám poskytnou minimální životaschopné zabezpečení, jež vám na druhou stranu poskytne nejlepší a nejlevnější bezpečnostní řešení.

Dnešní účty za cloudové zabezpečení šplhají do závratných výšin a mnoho ředitelů IT implementuje řešení cloudového zabezpečení až do přehnané míry. To zahrnuje aktualizované šifrování, nová řešení správy identit, chytré autentizační systémy, jako je biometrie, a samozřejmě záložní systémy na ochranu před ztrátou dat nebo daty, která jsou držena jako rukojmí. Některé z těchto položek jsou povinné; některé nejsou. Vše záleží na vaší individuální situaci.

Dodavatelé zabezpečení mají taktiku zastrašování a jejich hororové příběhy děsí generální ředitele, finanční ředitele a správní rady společností. V dnešní době je snadné získat větší rozpočet na zabezpečení. Je zajímavé, že nadměrné používání cloudové bezpečnostní technologie činí věci méně bezpečnými, protože to zvyšuje komplexnost, čímž se zvyšuje pravděpodobnost, že bezpečnostní technologie nevyužijete správně. Tato komplexnost zároveň stojí mnohem více peněz.

A konečně, dovednosti na vyžádání:

Zkoušeli jste v poslední době najít talenty pro cloud? Na každých 10 nabídek práce připadá jeden kvalifikovaný kandidát. Mnoho ředitelů IT využívá k optimalizaci využití lidí v IT najímání „právě včas“, ale pokud jde o cloud computing, tento model se nedaří. Nedostatek cloudových talentů je tak běžný, že je nyní problémem číslo 1, který brání tomu, aby cloudové projekty uspěly a/nebo byly včas dokončeny.

Všichni očekávají, že se nabídka versus poptávka po cloudových dovednostech během několika příštích let normalizuje, ale jsme v tom už 10 let a já jsem ještě neviděl znamení, že by v brzké době došlo k rovnováze. To znamená, že pokud chcete vyhrát, musíte být inovativní v tom, jak najímáte a udržujete talenty.

CIO mají těžkou práci. Musí neustále dodávat v nejdynamičtějším odvětví vůbec. Potřebují několik přestávek. V roce 2022 chce většina CIO získat správné odpovědi, správné zabezpečení a správný talent. Co je na vašem seznamu?