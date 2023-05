MAMA AI učí voiceboty vést s člověkem opravdový rozhovor

To dokazuje, že interakce s počítačem patrně nebyla do dnešní doby pro řadu běžných uživatelů dostatečně přitažlivá. Ale najednou není třeba se učit, kam kliknout. Stačí jasně sdělit, co chcete, a výsledek vám předloží třeba i ve formě sonetu. Jedna část populace v tom vidí obrovskou příležitost, druhá má obavy, třetí je prostě zvědavá. Ať už patříte do kterékoliv skupiny, umělá inteligence je zde a budeme s ní muset komunikovat stále častěji. Tak proč neudělat komunikaci příjemnější?





Společnost The MAMA AI od svého vzniku – a její zakladatelé ještě dlouho před tím – kladla důraz na co nejpřirozenější spolupráci člověka a stroje. Tento princip je ostatně vtělen i v názvu firmy: MAn and MAchine, zkráceně MAMA. Nejběžnější prostředek komunikace představuje lidská řeč. Někteří lidé mají zábrany hovořit s voicebotem. A pokud jsou jejich zkušenosti s voiceboty postavené na tom, že jim voicebot poctivě odrecitoval sáhodlouhý text, nedal se přerušit a vůbec se choval jako otravná tetička, tak se vlastně není čemu divit.

Voicebot s hlasem na přání

Voicebot často formuje první dojem, který si klient o vaší firmě vytváří. Dobře fungující voicebot dokáže spolehlivě vyřídit velkou část rutinních hovorů, a to i těch odchozích. Uvolňuje tak kapacitu operátorů pro případy, ve kterých je přidaná hodnota člověka nezastupitelná. Vaše kontaktní centrum může být díky technologii dosažitelné nepřetržitě a voicebot nebude ani před koncem směny působit unaveně. Bude vaši firmu reprezentovat vždy na úrovni a třeba i hlasem, který si sami vyberete. The MAMA AI totiž učí umělou inteligenci hovořit hlasem podle přání. Tedy samozřejmě za předpokladu, že s tím bude váš lidský hlasový vzor souhlasit. Třeba významný shakespearovský herec by asi nebyl rád, kdyby se najednou na nádraží přistihl, jak oznamuje zpoždění vlaku…

AI umí být empatická

Unavuje vás, když mluvíte s člověkem, který má kadenci řeči výrazně odlišnou od té vaší? Vy hovoříte rozvážně a příjemně, zatímco ten druhý tak strašně mele? Naše komunikační inteligence dokáže být empatická. Voicebot umí své tempo přizpůsobit člověku, se kterým právě hovoří. Reaguje i na přerušení, pokud se vám zdá, že vás úplně nepochopil a odpovídá na něco jiného. A dokonce pozná z vašeho tónu hlasu a volených slov, že je v dialogu něco špatně a neodvíjí se podle plánu A ani B, načež si přivolá na pomoc lidského operátora. Ten převezme konverzaci a vyřeší situace, jež směřují mimo zamýšlený rozsah voicebota.

Úspěch tkví v pochopení dotazu

Možná jste již slyšeli nebo si vyzkoušeli ChatGPT a zdá se vám, že vlastně už nic dalšího nepotřebujete. Opak je pravdou. Ale asi byste nechtěli, kdyby klient na voicebota přitlačil a ten mu v upřímné snaze vyhovět bezelstně sdělil, který z konkurentů mu stejný produkt dodá levněji! Nejen proto je třeba tyto jazykové modely držet na uzdě, a voicebota, který odpověď na záludnou otázku nezná, raději nasměrovat na vlastní znalostní databázi. Naše vyhledávací inteligence se již postará o nalezení nejvhodnější odpovědi, i když se klient třeba nezeptá odborně správně. Porozumění významu otázky je jedním z pilířů příjemné komunikace mezi člověkem a strojem.

AI bereme jako pracovní nástroj, který člověku ulehčí rutinní činnosti a pomůže s činností kreativní. Správně ji použít se stane součástí základní gramotnosti, podobně jako dnes práce s osobním počítačem a mobilním telefonem. Ale každá AI potřebuje připravit pevné základy a v těch se opíráme o osvědčené partnery, jako je TD SYNNEX.

To, co nám ještě nedávno připadalo jako sci-fi, se stává realitou. Zkrátka žijeme sci-fi již dnes. Mimochodem, v úvodu zmiňovaný Cimrman to kdysi předvídal, když formuloval svůj epitaf „Budoucnost patří AI“. Ovšem předstihl svou dobu natolik, že jeho okolí to „AI“ mylně považovalo za aluminium.

Autorem článku je Jiří Vrobel, VP of Business Development, The Mama AI