Jaké jsou nejčastější překážky implementací technologií ve finančních firmách?

Podle průzkumu poskytovatele služeb finančních technologií, společnosti Broadridge, jsou hlavní tři překážky, které firmám poskytujícím finanční služby brání v zavádění účinných strategií digitální transformace, neschopnost držet krok s technologickými změnami, chybějící plán pro inovace a boj o modernizaci IT infrastruktury.

Zpráva společnosti Broadridge Digital Transformation Next-Gen Tech Survey, která zkoumala 750 společností poskytujících finanční služby pokrývající všechny regiony včetně Ameriky, APAC a EMEA, zjistila, že toto jsou hlavní překážky, které firmám brání využít dynamiku růstu, kterou pandemie přinesla mnoha z nich, a kombinace všech těchto překážek představuje ještě větší výzvu.

Konečná data z loňského roku musí být ještě sečtena a analyzována, ale podle zprávy The Business Research Company se očekávalo, že globální trh finančních služeb vzroste z 20,4 bilionu dolarů v roce 2020 na 22,5 bilionu dolarů v roce 2021.

Největší výzvou je tempo změn

Více než 30 % dotázaných firem uvedlo, že tempo technologických změn bylo jejich největší výzvou na cestě k digitální transformaci.

Společnosti potřebují mít jasnou a adaptabilní strategii, aby udržely krok s technologickým pokrokem, zejména proto, že tempo změn se má zvýšit, poháněné pokrokem v AI a téměř bezprostředně hrozící vlnou kvantových počítačů, alespoň podle Marka Schlesingera, hlavního technického ředitele Broadridge.

Zpráva varuje, že jediný způsob, jak mohou společnosti poskytující finanční služby držet krok s neustále se měnícím prostředím, je zajistit, aby měly ty správné talenty se správným souborem dovedností.

„Tento problém má ve skutečnosti dvě dílčí složky – jednou je nedostatek dovedností na trhu a druhou je udržování soustředěného úsilí na rekvalifikaci stávajících IT spolupracovníků,“ řekl Schlesinger a dodal, že společnosti mohou přilákat ty správné talenty a udržet je motivované tím, že přezkoumají. platové tabulky, nabízené výhody a možnosti povýšení.

Schlesinger však varoval, že přehodnocení platových tabulek by mohlo být kontraproduktivní, protože nedostatek technických dovedností a vyšší úrovně platů jsou obrovskou hnací silou inflace ve vyspělých zemích, jako jsou USA.

„Otázka, kterou si zde skutečně musíte položit, je ‚Chtějí ve vaší společnosti pracovat ti nejlepší technologové?‘ Tito technologové by vás měli vyhledat, abyste řekli ‚Hej, tohle je skvělé místo pro práci kvůli inovacím, výhodám pro průmysl atd.‘ A potřebujete dobrý tým pro získávání talentů, který vám pomůže se sjednotit a pomůže vám to realizovat,“ řekl Schlesinger.

Rekvalifikace zaměstnanců je odpovědí

Pro rekvalifikaci stávajících zaměstnanců by společnosti měly nejprve identifikovat mezery v dovednostech a klíčové spolupracovníky, kteří jsou ochotni a schopni zlepšit inventář svých dovedností tak, aby to bylo přínosné pro společnost i zaměstnance, řekl.

Zpráva také poukazuje na to, že společnosti si mohou udržet technologické talenty, pokud mají v doméně IT řádný žebříček nebo organizační strukturu, podobně jako jiné manažerské funkce. To umožní IT expertům, aby se cítili, že je společnost chce, řekl Schlesinger a dodal, že tomu napomáhají i silné a podrobné popisy práce.

Samostatné zprávy společností Deloitte a McKinsey ukazují, že ačkoli většina finančních institucí dokáže přilákat ty správné talenty, často si je nedokážou udržet.

Téměř 21 % respondentů v průzkumu Broadridge uvedlo, že modernizace IT infrastruktury se ukazuje jako další hlavní překážka digitální transformace.

Podle Schlesingera mají společnosti poskytující finanční služby problém udržet krok s pokrokem a změnami, které si vyžaduje obchodní nebo provozní poptávka. „Je zde základní hardware: sítě spolu s platformami, jako jsou databáze a middleware, a na tom všem jsou aplikace – to vše musí být synchronizováno,“ řekl Schlesinger.

Podle zprávy je další velkou výzvou pro firmy poskytující finanční služby chybějící plán inovací, přičemž téměř 23 % respondentů uvedlo, že to je jedna z jejich největších výzev.

„Firmy s nedostatečnými zdroji pro interní centrum excelence nebo interní inovační funkci mohou těžit z využití širšího ekosystému poskytovatelů finančních technologií. Tento přístup nabízí spolehlivý zdroj inovativních řešení a platforem postavených na technologiích nové generace,“ řekl Schelsinger a dodal, že i firmy s vyzrálou interní inovační funkcí často těží z myšlení zvenčí a inovativních nových produktů a platforem, které mohou společnosti v oblasti fintech poskytnout.