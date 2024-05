Digitalizace podniků: Česko je evropskou špičkou v elektronickém sdílení informací

Poskytovatel infrastrukturního softwaru Progress představil oznámil výsledky celosvětového průzkumu průzkumu Human-Centered Software Design: A State of the Marketplace Report. Z výsledků průzkumu také vyplývá, že v ČR 75 % respondentů z považuje vývoj aplikací zaměřených na člověka za mnohem důležitější než před dvěma roky, a to na podkladě obchodních aspektů a kulturních změn.

A 38 % respondentů uvedlo, že je to pro ně zásadní otázka a plánují v příštích 12-18 měsících investovat do aplikací zaměřených na člověka. Více píše třeba Computerworld.cz.