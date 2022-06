Akcelerační ekonomika spojující AI a cloud přijde i do Česka

V současné době strmě roste počet firem, které přechází z fyzických na cloudová úložiště. Podle agentury Report Linker se hodnota trhu s cloudovými řešeními do roku 2026 více než zdvojnásobí ze současných 445 miliard na téměř jeden bilion dolarů. K tomu by měl přispět i nový trend akcelerační ekonomiky, který propojuje podnikání s cloudovými technologiemi, umělou inteligencí, automatizací nebo vývojem aplikací bez nutnosti programování.





„Důležité je na nic nečekat, protože Česká republika má velmi zajímavou pozici a ve spoustě ohledů dokážeme trend akcelerační ekonomiky vytěžit. Nesmíme si ale nechat ujet vlak,“ říká Hana Součková, generální ředitelka SAP ČR.

Pište pro CIO Business World Máte dobré nápady, máte co říct? Chcete se podělit o své znalosti se čtenáři CIO BW? Je tu ideální příležitost. V redakci neustále hledáme externí autory, kteří rozšíří náš záběr. Nabízíme možnost publikací zajímavých článků nejen na webu, ale také v našem tištěném magazínu. Pokud máte zájem, ozvěte se šéfredaktorovi na e-mail: radan.dolejs@iinfo.cz

Česko už je natolik součástí globální ekonomiky a propojeného světa, že by se měl trend brzy prosadit i na domácím trhu.

„Otázka není zda, ale kdy. Tento trend se zrychluje. Ještě před deseti lety byl cloud v korporátním světě sprosté slovo a podívejme se dnes. Blížíme se pověstnému Gladwellovskému bodu zlomu. Žádný nový byznys nevzniká jinde než v cloudovém prostředí,“ uvádí spoluzakladatel 6D Academy Petr Beneš.

Potřebné technologie už máme

S nevyhnutelností trendu souhlasí i Součková. „Akcelerační ekonomiku už tu prakticky zažíváme. Proto jsme ji také zvolili jedním z hlavních témat naší výroční konference SAP NOW, která v Praze proběhla tento týden.“

Poslední roky byly podle divizního ředitele Actum Digital Michala Fedorka důkazem, že pro rozsáhlé implementace nových technologií trvající několik let už v současnosti není místo.

„Rychle se měnící obchodní modely a požadavky koncových zákazníků vytváří velký tlak na rychlost spuštění. Využití umělé inteligence, strojového učení a zároveň cloudových technologií vyžadujících minimální úsilí pro maximální užitek nám pomáhá lépe reagovat na tyto potřeby. Trend akcelerační ekonomiky se postupně začíná prosazovat i na lokálním trhu a zrychlil zejména kvůli covidové krizi, která donutila velké množství firem přehodnotit nejen interní procesy, ale také přístup ke svým zákazníkům,“ říká Fedorko.

Video ke kávě Máte čas na rychlé a informativní video?

Trend ale přináší i stinné stránky. Podle Petra Beneše přispěje k dalšímu rozevírání nůžek mezi úspěšnými a méně úspěšnými. Před přílišnou euforií varuje i CEO společnosti KCT Data Evžen Mayer: „Často jde víc o líbivé proklamace než realitu fungování firem. U digitální transformace je naprosto esenciální důsledně hlídat přidanou hodnotu pro core byznys zákazníka v relaci na jeho každodenní provoz a reálné možnosti digitalizace dílčích procesů.“

Potřebné technologie mají firmy již k dispozici. Mayer proto zdůrazňuje, aby se zaměřily na jejich správnou implementaci a využití. Za klíčové považuje spolupráci mezi zákazníky a dodavateli a hloubkové pochopení podstaty byznysu i každodenních potřeb firem.

Krize odhalila úskalí digitalizace českých firem

Koronavirová pandemie i válka na Ukrajině odhalily sílu technologií při digitalizaci interních procesů ve firmách i vztahu se zákazníky. Michal Fedorko upozorňuje na častou překážku, které firmy čelí.

„Primární bariéra, kterou musíme překročit je, jak vhodně tyto technologie zakomponovat do běhu našich firem a také díky nim provést změny v organizacích, které budou znamenat skutečný přerod v digitální podniky a nejen ‚digitalizaci‘ starých postupů.“

Jeho slova potvrzuje i nedávná studie společnosti Boston Consulting Group. Ta odhalila, že se 80 % firem spoléhá na digitální produkty a služby při řešení obchodních výzev, ale jen necelé třetině z nich se daří digitálně transformovat své podnikání.

Chcete dostávat do mailu týdenní přehled článků z CIO Business Worldu? Objednejte si náš mailový servis a žádná důležitá informace vám neuteče. Objednat si lze také newsletter To hlavní, páteční souhrn nejdůležitějších článků ze všech našich serverů. Newslettery si můžete objednat na této stránce.

Turbulentní situace na trzích posledních let u českých firem odhalila i další nedostatky. „Fandím českým firmám, jsem patriot, a když vidím, co se děje ve zbytku Centrální Evropy a na Balkáně, mám trochu strach, aby nám takzvaně neujel vlak. Dobré směřování vidím zatím jenom u pár jednorožců, kteří mají digitální strategie s jasným plánem a jasně vytyčenými cíli,“ uvádí ředitel z poradenských služeb Deloitte Jan Šťastný.

Hlavní úskalí vidí v tom, že české společnosti digitalizují většinou procesy, u kterých mohou jednoduše vypočítat budoucí přidanou hodnotu digitalizace, ale do komplexnějších projektů se nepouští. Tím pádem firmám chybí flexibilita, kterou by s sebou měla celková digitalizace přinášet.

Firemní IT už není „černou skříňkou“

Při pohledu do budoucna se kromě potřeby neustálé a smysluplné digitalizace budou domácí firmy muset zaměřit i na hledání způsobů, jak se přiblížit svým zákazníkům a zlepšit své služby. Bez nich jim podle Michala Fedorka hrozí, že přijdou o svůj podíl na trhu, protože postupující digitalizace a globalizace snižují bariéry vstupu pro silné zahraniční hráče na český trh.

„Musíme se také lépe naučit, jak svůj business vyvážet do zahraničí, aby se i domácí firmy mohly stát dravci na nových trzích. K tomu všemu nám pomáhají snadno škálovatelné cloudové technologie s krátkou dobou implementace. Čas je dnes určující veličinou,“ dodává Fedorko.

České firmy by se měly i nadále soustředit na pokračující zjednodušování, zrychlování a větší intuitivnost. Petr Beneš předvídá, že nadcházející roky budou o odvaze dělat radikálnější kroky ve změnách aplikační architektury směrem k otevřenosti. Výzvou pak bude sladit obchodní očekávání a jim odpovídající cloudová flexibilní řešení s požadavky na bezpečnost a řízení rizik.

Odvahu zmiňuje i Hana Součková. Firmám radí, aby se nebály, dávaly si ambiciózní cíle a udržely si motivaci neustále inovovat. „Pokud chceme v prostředí silné zahraniční konkurence uspět, měli bychom být i o krok napřed v porozumění, co nám digitalizace i akcelerační ekonomika mohou přinést. Jinými slovy vystoupit ze stínu staré IT logiky, že to je taková černá skříňka, která občas něco udělá, ale přistoupit k tomu tak, že IT už se stává byznysovou službou, která by měla podporovat obchodní cíle firmy.“