Osmička naléhavých potřeb pro CIO v roce 2024

Pro CIO byl rok 2023 rokem opatrného experimentování s nástroji AI. Ale v roce 2024 se CIO zaměří na jejich zodpovědné nasazení, říká Barry Shurkey, CIO ve společnosti NTT Data, společnosti poskytující poradenství a služby v oblasti digitálního obchodu a IT.

„Ačkoli ohledně AI stále ještě spoustě věcí nerozumíme, včetně souvisejících rizik, existuje mnoho příležitostí, jak využít její výhody pro posun kupředu v podnikání a životě,“ říká. „Zaostávání v závodě o přijetí AI může pro organizace představovat značné problémy.“

Zatímco AI jako téma je nyní obrovské, bude na CIO vyvíjen tlak ze strany správních rad, generálních ředitelů a obchodních lídrů, aby zjistili, jak to ovlivní podnikání, říká Sal DiFranco, vedoucí partner globálních vyspělých technologií a praktik CIO/CTO poradenské firmy pro oblast talentů DHR Global.

„V mnoha případech existuje pozitivní výhled na řízení automatizace, zvýšení produktivity zaměstnanců a zlepšení dodavatelského řetězce a komerčních schopností s využitím AI,“ říká. „CIO pocítí tlak, aby pomohli vyvinout strategie kolem toho, aby zůstali před konkurencí a aktivovali svůj podnik.“

„Jednou z firemních hodnot, do kterých investujeme, je náš koncept ‚Lenovo powers Lenovo‘, kde vyrábíme interní řešení, která splňují potřeby zákazníků, aby měli přístup k řešením, která vyvíjíme a používáme interně,“ říká. „AI je významným příslibem a již nyní představujeme nástroje založené na umělé inteligenci, které používáme k dosažení lepších výsledků pro nás i naše zákazníky.“

„Očekávám explozi toho, co nazývám ‚kontextově iniciovaná generativní AI‘, což rozšíří prompt engineering tak, aby zahrnoval analýzu dat v kontextu,“ říká. „Uvidíme generativní systémy umělé inteligence, spojené s dalšími technologiemi, schopné zpracovat větší rozsah vstupů než výzev (prompts), včetně interpretace dat časových řad, obrazových dat a dalších informací v kontextu. Systémy budou mít schopnost interně spouštět výstup na základě anomálií zjištěných v nepřetržitých vstupních tocích.

„CIO se také ptají, jaké procesy používají ostatní lidé při určování důkazů konceptů, případů použití a návratnosti investic pro generativní AI,“ říká. „Také se ptají, jak oddělit pravdu od fikce ohledně toho, co nám poskytovatelé služeb a poradenské společnosti říkají, že mohou nebo nemohou dělat s generativní AI.“

„Investice do generativní umělé inteligence budou hrát klíčovou roli při zlepšování produktivity zaměstnanců a uživatelských zkušeností, ať už jde o GitHub Copilot pro programování, OpenAI pro tvorbu obsahu nebo chatboty pro zákaznickou podporu,“ říká Chetna Mahajan, hlavní digitální a informační ředitel digitální analytické platformy Amplitude. „Díky investicím do uživatelské zkušenosti našich zaměstnanců v konečném důsledku zlepšujeme zkušenosti našich zákazníků a partnerů.“

Více než polovina ředitelů IT bude v příštích 12 až 18 měsících investovat do generativní umělé inteligence, vyplývá z nejnovějšího průzkumu PwC Pulse Survey .

Investice do generativní AI

„Tyto priority musejí zásadně navazovat na priority a cíle podniku,“ říká. „To zahrnuje také vědět, kdy u některých projektů vytáhnout zástrčku, a upřednostnit oblasti, do kterých se má investovat více.“

„Jedním bodem mého programu bude povzbudit a zajistit, aby náš IT tým hluboce porozuměl širším obchodním cílům a byl v souladu s nimi,“ říká Vannatta. „Pokud CIO dokážou svým technologickým týmům vštípit větší obchodní prozíravost a rozložit sila mezi obchodními a technickými funkcemi, mohou značně rozšířit svůj záběr a vliv.“

V roce 2024 budou společnosti i nadále zajišťovat, aby technologie skutečně vedla k obchodnímu výsledku, říká Ted Schadler, viceprezident a hlavní analytik společnosti Forrester Research. A Wayson Vannatta, CIO ve společnosti Nintex, což je poskytovatel softwaru pro řízení procesů a automatizaci, bude dělat přesně to.

Sladění IT s cíli podniku

Posílení kybernetické bezpečnosti

Nedávné ransomwarové útoky poukázaly na schopnost zločinců využít nové útočné vektory, a to i v silně zabezpečených prostředích, říká Doug Ross, viceprezident a vedoucí pro přehledy a data ve společnosti Sogeti, která je součástí Capgemini. V důsledku toho musejí CIO jako své klíčové priority zachovat kybernetickou bezpečnost a implementaci zásad nulové důvěry.

Al Pooley, ředitel IT společnosti Snow Software, s ním souhlasí.

„Při pohledu na rok 2024 zůstává kybernetická bezpečnost mou hlavní prioritou vzhledem k široké škále hrozeb, které dnes existují,“ říká. „Zůstává to náročnou oblastí, protože nejde o technickou iniciativu, ale o iniciativu, která se musí rozšířit do celého podniku. Celá organizace potřebuje silné bezpečnostní myšlení, od našeho finančního týmu až po naše vývojáře, a IT hraje velkou roli v tom, aby bylo zajištěno, že odměňujeme správné chování.“

Sundhar Rajan, CIO ve společnosti Casepoint, což je poskytovatel právních technologických platforem, říká, že pro rok 2024 se také zaměřuje na využití osvědčených technologií a posílení první obranné linie společnosti – svých zaměstnanců – k posílení pozice podniku v oblasti kybernetické bezpečnosti.

„Vaši zaměstnanci v každém oddělení jsou vaší první obrannou linií,“ říká. „Takže zdvojnásobujeme naše úsilí o zvýšení povědomí o bezpečnosti v našem týmu. To nám pomůže i nadále stavět na naší kultuře neustálého zlepšování a přesvědčení, že každý v organizaci hraje roli při podpoře postupů hlášení incidentů a udržení špičkové bezpečnosti.“

Informační bezpečnost a řízení rizik jsou vždy hlavními prioritami i pro ředitele IT společnosti Fleetcor Technologies Scotta DuFoura a rok 2024 nebude jiný.

„Zaměřujeme se více než kdy jindy na nasazení správných procesů, zdrojů a řešení v boji proti kyberzločincům, kteří jsou den ode dne sofistikovanější, částečně díky novým technologiím,“ říká.