Vybíráte si veřejný cloud do firmy? Poradíme, není to totiž jednoduché

Zaměstnanci a vedoucí pracovníci českých společností by se kvůli kariérnímu postupu nebo finanční výhodě v práci dopustili prohřešku častěji, než je tomu v jiných zemích. Zatímco celosvětově, stejně jako ve východní Evropě, je průměr 38 %, v Česku by mělo k tomuto jednání tendenci 48 % respondentů z řad zaměstnanců všech typů firem napříč celou ekonomikou. Vyplývá to z letošního globálního průzkumu EY Global Integrity Report 2024.

Ještě výraznější je sklon k těmto prohřeškům u českých zaměstnanců a vedoucích pracovníků v případě, kdy by takové jednání požadoval jejich nadřízený. V Česku by mu nekalým jednáním vyhověla nadpoloviční většina (54 %), přičemž celosvětově se průměr drží na 38 % a ve východní Evropě na 40 %.