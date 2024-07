Podniková mobilita v roce 2024: Vítej, GenAI

Generativní umělá inteligence (GenAI) se v uplynulém roce dostala do středu pozornosti mnoha podniků, takže by nemělo být překvapením, že proniká i do oblasti podnikové mobility včetně jednotné správy koncových bodů (UEM).





„Generativní umělá inteligence je nejnovějším trendem, který ovlivňuje oblast UEM,“ říká Andrew Hewitt, hlavní analytik společnosti Forrester. „V posledním roce byla generativní umělá inteligence hlavním tématem. Vidíme, že má dopady v mnoha oblastech včetně tvorby skriptů, psaní odborných článků, dotazování na data prostřednictvím zpracování přirozeného jazyka nebo konverzačních robotů zákaznické podpory. U toho všeho přichází v úvahu začlenění do řešení UEM.“

GenAI má „obrovský potenciál“ vylepšit provoz digitálních pracovišť, ale dodavatelé nástrojů UEM jej zatím využívají jen do omezené míry.

„Očekáváme, že se to rychle změní, jakmile si dodavatelé uvědomí další příležitost k zisku z nástrojů rozšířených o GenAI a zákazníci začnou přijímat GenAI jako akcelerátor,“ říká Tom Cipolla, ředitel výzkumu ve společnosti Gartner.

GenAI debutuje v UEM

V prosinci 2023 společnost VMware oznámila, že na své platformě Workspace ONE UEM zákazníkům v USA zpřístupňuje funkce skriptování založené na GenAI ve fázi technického preview. U této platformy jde o vůbec první funkci založenou na GenAI.

Uživatelům umožňuje automaticky generovat skripty na základě zadání formulovaného správcem produktu. Skripty vycházejí z osvědčených postupů, ale správce má podle VMwaru možnost výstup zkontrolovat a upravit.

Modul GenAI podporuje různé skriptovací jazyky, jako jsou PowerShell, Bash nebo Python, čímž vychází vstříc uživatelům, kteří mezi různými jazyky přepínají v rámci aplikace Workspace ONE pro platformy Windows a macOS.

Společnost Microsoft v listopadu 2023 oznámila, že její kybernetický bezpečnostní nástroj Security Copilot s podporou GenAI lze integrovat s jejím cloudovým UEM řešením Intune. To podle ní umožňuje zákazníkům získávat z koncových bodů data o kondici a stavu zabezpečení jejich digitálních prostředků.

Microsoft, který tuto novou funkci zpřístupnil jako privátní preview pro vybrané zákazníky programu Security Copilot Early Access Program, říká, že poskytuje bezpečnostním týmům „bezprecedentní informovanost“ o bezpečnostních datech včetně úplného kontextu zařízení, pokyny v reálném čase při vytváření zásad v Intune a možnost rychleji zjišťovat a napravovat hlavní příčinu problémů se zařízeními.

Ať žije konsolidace

Andrew Hewitt říká, že v uplynulém roce vzrostl tlak na konsolidaci správy zařízení a uživatelů, a to nejen ve smyslu přesunu správy všech operačních systémů pod jednu střechu, ale také ve smyslu začlenění nástrojů třetích stran, jako jsou opravy, digitální zaměstnanecké zkušenosti (DEX) a vzdálené ovládání, do platformy UEM.

„I když zatím nedošlo ke konvergenci UEM se zabezpečením koncových bodů, vidíme rostoucí zájem o začlenění informací ze správy zranitelností do nástrojů pro správu oprav,“ říká Hewitt. „Správci IT obecně čelí značnému tlaku na snižování nákladů a konsolidace je jedním z hlavních způsobů, jak toho dosáhnout.“

Jako nové funkce v produktech UEM se objevují například analytické nástroje, říká Phil Hochmuth, viceprezident pro výzkum podnikové mobility ve společnosti IDC. Patří mezi ně nástroje DEX, které umožňují analyzovat telemetrická data shromážděná z platforem UEM, a tedy pomáhají IT týmům zjistit, jak uživatelé pracují se svými zařízeními a jak jim práci usnadnit. Objevují se také automatizační funkce a funkce založené na umělé inteligenci týkající se detekce a nápravy anomálií.

Dalším důležitým trendem dneška je automatizace systémů s minimálními nároky na programování. „Programování s minimem kódu je často nabízeno v rámci platforem UEM jako způsob, jak tvořit a řídit pravidla,“ říká Andrew Hewitt. „Ivanti i VMware to dnes podporují.“

Aktuální stav

I když v uplynulém roce nedošlo na trhu UEM k žádným zásadním změnám, odvětví bedlivě sleduje, co se stane se společností VMware, až se po její akvizici Broadcomem oddělí Workspace ONE. „To by mohlo mít na trh UEM významný dopad. Společnosti VMware by to pomohlo se na trh více zaměřit, ale také by to dalo ostatním konkurentům významnou příležitost posílit své pozice.

A i když se letos na trhu UEM neobjevili žádní noví hráči, zaznamenali jsme rostoucí zájem o nástroje pro správu klientů, které se zaměřují především na Windows, Linux a macOS, aniž se zaměřovaly na mobilní zařízení. V této souvislosti se často objevují jména jako Tanium, NinjaOne, Automox a Datto,“ říká Andrew Hewitt.

„Zákazníci se i nadále zaměřují na zvyšování tempa a efektivity oprav chyb, což v posledních třech letech vedlo většinu k migraci z lokálních řešení na cloudové platformy UEM,“ říká Cipolla. „Noví poskytovatelé, kteří na tento trh vstupují, mají problém se získáváním podílu, a to kvůli závislosti zákazníků na dodavatelích, technické a logistické složitosti migrace na nový produkt a strachu z narušení procesu oprav.“

Trh UEM je podle Toma Cipolly vysoce vyspělý, s relativně konzistentními hlavními funkcemi, které dostupná řešení nabízejí. „Diferenciace na trhu nástrojů UEM se projevuje především v šíři a hloubce podpory operačního systému dodavatele, stejně jako v jeho schopnostech zrychlit a automatizovat rutinní činnosti, jako je opravování chyb nebo správa konfigurace.“

Ceny platforem jsou na vzestupu. „U většiny prodejců jsme zaznamenali růst cen ve snaze držet krok s inflací a rostoucími náklady,“ říká Cipolla. „Trvalé licencování je i nadále postupně ukončováno ve prospěch licencování založeného na předplatném.“

Cenové modely jsou stále podobné jako před několika lety, „ale u dodavatelů s širším softwarovým portfoliem častěji pozorujeme sdružování UEM s dalšími produkty,“ říká Phil Hochmuth z IDC. Mezi produkty, které bývají nabízeny společně s UEM, patří kybernetická bezpečnost, správa IT služeb a správa oprav.

Výhled do budoucna

„V letošním roce pravděpodobně uvidíme větší míru konvergence mezi správou koncových bodů a nástroji DEX,“ říká Andrew Hewitt. „Hodnota dat v oblasti UEM roste, protože jsou důležité pro automatizaci u těchto nástrojů.“

Mezi nové funkce a trendy v oblasti UEM, které Tom Cipolla pozoruje, patří integrace se službami zpravodajství o hrozbách, jež poskytují další kontext, integrace se skenováním zranitelností v reálném čase a úložiště aplikačních balíčků třetích stran, která nabízejí předem připravené aplikace k rychlému nasazení.

Budoucností trhu je podle jeho názoru autonomní správa koncových bodů (AEM). AEM kombinuje možnosti oprav a správy zařízení z nástrojů UEM, informace ze zpravodajství o hrozbách ke stanovení priorit oprav a data o výkonu a stabilitě koncových bodů z nástrojů DEX, která poskytují přehled o dopadech oprav a pomáhají s jejich nápravou.

„V současné době je AEM koncept, který lze aplikovat díky využití vícero nástrojů,“ říká Tom Cipolla. „Někteří dodavatelé UEM však do svých řešení postupně přidávají nativní funkce a také je integrují s dalšími nástroji, aby tuto vizi naplnili.“

Gartner očekává, že neschopnost podnikových IT manažerů a poskytovatelů řízených služeb navyšovat počty pracovníků a rozšiřovat soubor dovedností, aby vyhověli neustále rostoucím požadavkům z hlediska byznysu na jedné straně a kybernetické bezpečnosti na straně druhé, v příštích dvou až čtyřech letech rychle zvýší poptávku po řešeních AEM.

Článek vyšel v CIO BW 2/2024.