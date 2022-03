Problém s ochranou dat má stále 90 procent organizací, navzdory rostoucím rozpočtům

Společnost Veeam Software zjistila, že 88 % manažerů IT očekává, že rozpočty na ochranu dat porostou rychleji než výdaje na IT obecně, protože data jsou stále důležitější pro obchodní úspěch a výzvy spojené s jejich ochranou jsou stále složitější. Více než dvě třetiny IT manažerů se při ochraně důležitých dat obracejí na cloudové služby. Vyplývá to ze studie Veeam Data Protection Trends Report 2022, jejíž součástí byla i zjištění týkající se východoevropských zemí včetně České republiky. Tu už pátým rokem zveřejňuje společnost Veeam Software.