Při plánování budoucího pracoviště neignorujte virtuální realitu

Accenture ročně najímá tisíce lidí. Je to nákladný proces, který tradičně zahrnuje létání lidí do centrálních sídel za účelem školení a orientace. Před dvěma lety začal konzultační gigant místo toho dodávat mnoho náhlavních souprav pro virtuální realitu.





Zároveň vytvořil virtuální svět či „metaverzum“, který zaměstnancům umožňuje socializovat se, vytvářet týmy, provádět školení a spolupracovat.

„Víme, že nejlepším způsobem, jak být prvním inovátorem, je často interní nasazení technologií,“ říká Jason Warnke, vedoucí digitálních zkušeností pro globální IT ve společnosti Accenture. „Pohlcující učení nabízí nové způsoby vzájemného propojení za účelem procvičování měkkých dovedností, jako jsou prodejní rozhovory, poskytování a přijímání zpětné vazby, stejně jako koučování a mentoring,“ říká. Ve virtuálním kampusu společnosti se noví zaměstnanci propojují „s naší kulturou a navzájem“.

Virtuální realita je již dlouho doménou hráčů a futuristů, ale brzy se možná dostane i na seznam priorit CIO. Vzhledem k tomu, že cena VR náhlavních souprav padá pod 300 USD a vysokorychlostní sítě 5G jsou hned za rohem, zdá se, že tato technologie míří k tomu, aby měla svůj domov na pracovištích, i když je otevřenou otázkou, jak rozšířené bude její použití.

Vstupte do metaverza

V mnoha ohledech již VR vstoupila do hlavního proudu. Grandview Research říká, že polovina z 18% složeného ročního růstu tržeb VR, který očekává do roku 2028, bude v maloobchodních prodejnách, autosalonech a realitních kancelářích.

Další obchodní aplikace jsou na cestě. Architekti a designéři již používají digitální dvojčata nebo virtuální repliky fyzických objektů a prostorů k výstavbě a testování všeho od golfových holí po kancelářské věže. Další krok: kancelář.

Není pochyb o tom, že posun směrem k více distribuovaným pracovním silám bude faktorem při implementaci VR na pracovišti.

Pandemie „změní to, jak pracujeme v týmech a jak jsme distribuováni,“ říká Ari Lightman, profesor digitálních médií na Heinz College Carnegie Mellon University. Věří, že dochází k širokému posunu směrem k decentralizovanějším autonomním organizacím (DAO). A DAO budou potřebovat nové nástroje jako VR. „Myšlenka s VR a DAO je, že více lidí bude schopno spolupracovat a komunikovat v různých typech modalit, včetně metaverzních instancí,“ říká Lightman.

Technologičtí giganti se připravují: Meta Platforms (dříve Facebook) a Microsoft patří k těm, které již uzavřely sázky v hodnotě mnoha miliard dolarů, že „metaverse“ – svět založený na VR, ve kterém budou lidé pracovat, hrát si a provádět transakce – je na horizontu.

„VR vám dává další možnost spolupráce, zejména v odlehlých situacích a situacích s vysokými následky,“ řekl Tuong Nguyen, hlavní analytik společnosti Gartner. Zdůrazňuje však, že na VR je třeba pohlížet jako na součást spektra nástrojů, nikoli jako na všelék. „Telefon nezabránil lidem v tom, aby se chtěli setkat osobně,“ poznamenal. „Jsme společenští tvorové a dobře se nám daří v přímém kontaktu; mnoho vztahů a budování vztahů nebylo plně nahraditelných elektronickými prostředky.“

Faktor únavy ze Zoomu

Dva roky virtuálních schůzek mohou paradoxně zpomalit přijetí VR v obchodních kruzích, řekl J. P. Gownder, hlavní analytik společnosti Forrester Research. „Už jsme byli svědky problému únavy ze Zoomu," říká.

Zaměstnanci, kteří nevidí přesvědčivé důvody pro nošení objemných náhlavních souprav, je mohou odmítnout nosit. „Toto je problém, který nelze podceňovat,“ řekl Gownder. Existují také otázky o tom, kolik času budou lidé ochotni strávit v prostředí VR, stejně jako praktické problémy, jako je nevolnost z pohybu, vedlejší efekt, který „většina lidí nezažije, ale dost na to, že to může být skutečná překážka“. Křivka učení pro scénáře spolupráce může být také strmá, protože účastníci budou muset zvládnout technologii i dovednosti potřebné k účasti ve virtuálních světech.

Gownder naznačuje, že odpovědí na mnohé z těchto výzev je postupnost. Relativně málo organizací bude potřebovat nebo chtít plnohodnotný 3D zážitek, alespoň ne okamžitě, říká. Účast prostřednictvím známého a méně rušivého 2D média – ploché obrazovky – bude dostačující.

„Hráči se tímto způsobem účastnili VR už roky,“ říká Gownder a poznamenává, že metaverzum Microsoftu bude do konce roku přizpůsobeno pro 2D spotřebu. „Protože displeje namontované na hlavě jsou překážkou pro masové přijetí, mnoho z těchto zkušeností bude v dohledné budoucnosti k dispozici na 2D obrazovkách,“ říká. „Microsoft Teams bude mít avatary, virtuální pracovní prostory a vylepšené 3D tabule, ale většina lidí to zažije na ploché obrazovce.“

Jack McCauley, bývalý hlavní inženýr a spoluzakladatel společnosti Oculus VR (která byla prodána Facebooku za 2 miliardy dolarů), jenž nyní pracuje jako inovátor v UC Berkeley, souhlasí s tím, že k přijetí VR může dojít k několika náběhům. Prozatím připouští, že VR může být izolující a náhlavní soupravy potřebují vylepšení, aby bojovaly s problémem kinetózy. Ale také vidí technologii jako způsob, jak podpořit nové druhy spolupráce.

V Berkeley například pracuje na způsobech, jak využít VR k rozšíření možností oblíbeného „tvůrce prostoru“, tak aby studenti mohli vytvářet některé projekty zcela virtuálně.

Průmyslové aplikace v předvoji

Stejný koncept lze použít v automobilovém průmyslu, říká McCauley. Namísto vytváření nákladných a časově náročných maket karoserií nebo interiérů automobilů by CAD systém, který zahrnuje všechny relevantní rozměry a materiálové charakteristiky, mohl vytvořit „maketu“ VR, která poskytuje okamžitou viscerální zpětnou vazbu o formě, funkci a přitažlivosti daného designu. Revize digitálního dvojčete lze provést rychle, aniž by bylo nutné přestavovat fyzický režim, vysvětluje.

Navrhování a výroba složitých produktů, jako jsou lokomotivy nebo letadla, ve spolupráci s dodavateli po celém světě by mohly být praktické díky využití VR ke sdílení postřehů, zkušeností a informací, říká McCauley. A mnoho druhů aktivit VR lze zažít užitečným 2D způsobem i na chytrém telefonu.

Ale i McCauley připouští, že navzdory výhodám sdílených zážitků nejsou avataři náhradou za komunikaci tváří v tvář. „Jednou z výhod Zoomu je, že uvidíte lidskou tvář; Nevím, jak VR převede skupinové interakce,“ říká.

Některé obory, jako je právo a medicína, se mohou VR z praktických důvodů bránit, varuje Matthew Carter, americký právník působící v japonské Osace. „Ačkoli Covid změnil prostředí, právníci, soudci a rozhodci přikládají velmi vysokou hodnotu osobnímu setkání,“ říká. Zejména soudci se zajímají o kvalitu důkazů, a jsou proto podezřívaví vůči jakékoli technologii, která by mohla vést k falešným nebo podřadným svědectvím. „Z tohoto důvodu bnímám, že právní sektor v jakékoli revoluci na pracovišti VR výrazně zaostává,“ říká Carter.

„Musíte porozumět komunitě, které chcete poskytovat VR nebo AR, a případům použití a vzorcům přijetí,“ říká Lightman. Pokud se technologie postaví do cesty nebo se stane zátěží pro lékaře provádějícího artroskopické operace, nebude fungovat.

„Lidé hledají další způsoby, jak se propojit,“ dodává Sarah Popeová, EVP pro obchodní transformaci ve společnosti Capgemini Invent. „Lidé jsou velmi vizuální a mnoho lidského učení je smyslové, takže VR je příležitostí přivést věci k životu a předat informace.“

Úvahy o implementaci

Pak jsou tu praktické problémy IT, jako jsou náklady, zabezpečení, infrastruktura a vlastnictví.

Náklady závisejí na přístupu a volbách, které zvolíte. VR může být tak komplikované a nákladné, jak organizace chce, říká Gownder, ale využití SaaS a balíčků může pomoci kontrolovat náklady. Například, poznamenává, Walmart přijal VR pro školení spolupracovníků, ale spolupracuje s dodavatelem, který nabízí částečně přizpůsobitelnou platformu. „Walmart nemusel znovu vynalézat kolo; platforma jim umožňuje zachytit jejich skutečné životní příběhy a snadno je přeměnit na školení,“ říká.

Také je potřeba spravovat a udržovat vybavení. „Možná to nebudete moci jednoduše spravovat prostřednictvím vašeho SCCM [System Center Configuration Manager],“ varuje Gownder. Problém, vysvětluje, je, že Oculus Quest 2 není podporován nástroji pro správu SCCM společnosti Microsoft. „Existuje několik dodavatelů správy mobilních zařízení, kteří podporují správu Quest 2, ale nejde o vyspělé nebo běžné zařízení podnikové třídy, jako je PC s Windows,“ dodává.

Integrováno musí být samozřejmě také zabezpečení. I když je to méně podstatné pro proškolování pro úkoly, „pokud budujete VR s informacemi, které jsou zásadní pro vaši firmu nebo proprietární továrnu nebo design produktu“, pak by bezpečnost měla být výchozím bodem, říká Gownder.

Organizace budou také muset zajistit, aby byla k dispozici vhodná infrastruktura, říká. V závislosti na aplikaci se potřeby mohou pohybovat od obecných aplikací, které nevyžadují nic jiného než slušné připojení Wi-Fi, až po projekty technické spolupráce, které vyžadují vykreslování v reálném čase, širokopásmové připojení a vysoce výkonné výpočty.

Konečně je tu téma, kdo „vlastní“ tuto vyvíjející se činnost? V tuto chvíli se odpověď velmi liší, říká Gownder. V některých případech je to provozní technolog, kdo řídí továrnu. „Nebo by to mohlo být učení a rozvoj, což je obvykle funkce HR,“ říká. Některé aplikace mohou být vytvořeny interně nebo ve spolupráci s třetí stranou, ale ambiciózní projekty, jako je vytvoření digitálního dvojčete celé operace, „budou pravděpodobně muset zapojit datové lídry ve vaší společnosti,“ řekl.

V žádném případě VR neignorujte. Už se ukázalo, že to stojí za trénink a učení, protože se můžete učit praxí. „To je důvod, proč armáda používá VR už tak dlouho,“ říká Gownder.