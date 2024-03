Odemkněte maximální výkon kolegů pomocí špičkových technologií

Desítky let nezasáhla pracovní prostory taková revoluční změna, kterou prochází od covidové epidemie. Po úprku do bezpečí domova mnozí zaměstnavatelé tlačí na své týmy, aby se vrátily zpět do kanceláří. Zaměstnanci na to ale připraveni nejsou. Jak překlenout tuto zdánlivě nepřekonatelnou propast?