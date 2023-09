Nejvíce medializované síťové technologie a jak se s nimi vypořádat

Přitažlivost slibných síťových technologií může být vyčerpaná tlakem na přijetí nevyzkoušených myšlenek. Když se podívám na komentáře, které jsem letos získal od podnikových technologů, vynikala v nich jedna věc, a sice že téměř tři čtvrtiny z nich uvedly, že zakořeněné názory zastávané vedoucími pracovníky společností jsou pro ně „významným problémem“ při udržování jejich síťového a IT provozu.





„Každá situace mě dostane na schůzi v zasedací místnosti, kde odhalím hloupý nápad,“ řekl jeden z CIO. Vnímal jsem tento problém ve své vlastní kariéře, a proto s ním sympatizuji, ale mohou s tím technici něco udělat? Jak odhalíte současný „velký humbuk“?

Pro začátek nebuďte nadmíru odmítaví. Technologové se shodují, že odmítavá reakce na „in“ technologii uváděnou vrcholovým managementem je vždy špatný nápad. Ve skutečnosti úvodní komentář, který většina technologů navrhla, zní: „Souhlasím s tím, že tam je skutečný potenciál, ale myslím, že existují některé krátkodobé problémy, které je třeba vyřešit, než se k tomu budeme moci zavázat.“

Druhým nejcitovanějším úvodem je „Už jsem o tom zahájil studii, a až bude hotová, podám vám zprávu.“ Pod hromadou humbuku je obvykle zrnko (ano, často malé zrnko) pravdy a nejlepším přístupem je to nějak uznat a hrát o čas. Hype vlny jsou jako příliv a odliv; přicházejí a odcházejí a management se mnohokrát posune dál.

Nyní se podívejme na to, o čem technologové říkají, že jsou konkrétní velké mediální bubliny, které se týkají vytváření sítí, a co doporučují k tomu, abyste je překonali.

1. Automatizace sítě řízená umělou inteligencí

Mediální bublinou číslo jedna na seznamu je v dnešní době jistě automatizace síťových operací pomocí umělé inteligence. Něco málo přes tři čtvrtiny ředitelů IT uvedlo, že byli požádáni o „využití“ věcí jako ChatGPT k „provozu“ jejich sítí. Souhlasí s tím, že nejlepším přístupem ke zmírnění tlaku je obhajovat inkrementalismus AI.

Viděl jsem jednu prezentaci, kterou CIO přednesl vrcholovému managementu, a ta měla čtyři hlavní body. Za prvé, umělá inteligence se rychle vyvíjí a i nyní je velmi slibná, ale skutečnost, že dnes AI dělá chyby, je dobře zdokumentována. Za druhé, pokud by umělá inteligence získala kontrolu nad sítí a pokud by udělala chybu, bylo by pro zaměstnance sítě obtížné určit, co udělala a proč se pokazila. Za třetí, nejlepší způsob, jak se vypořádat s prvními dvěma body, je zavést umělou inteligenci v roli poradce v omezené oblasti sítě.

Nakonec by měl být proveden projekt s cílem identifikovat oblast jejich sítě, kde existuje jediný dominantní dodavatel zařízení, který má integrovaný poradenský nástroj AI, a začlenit tento nástroj do svých postupů síťového provozu.

Projekt by měl 1) posoudit hodnotu nástroje porovnáním doby odezvy operací s problémy se stejným segmentem sítě, ale bez umělé inteligence, 2) vyvinout doporučené postupy pro optimální využití umělé inteligence a 3) sledovat vývoj umělé inteligence, aby bylo možné posoudit, kdy by umělá inteligence mohla být schopna být skutečně důvěryhodná na to, aby mohla podnikat [vlastní] kroky. Tento krok by měl být proveden minimálně pouze v případě, že kroky, které AI provádí automaticky, jsou zapisovány, takže je usnadněno zotavení z chyby ze strany AI.

2. Privátní 5G

Technologové říkají, že mediální bublinou číslo dvě, se kterou se musejí vypořádat, je privátní 5G. Něco málo přes dvě třetiny technologů uvedlo, že byli dotázáni, zda by společnost měla používat privátní 5G, a téměř polovina z nich uvedla, že někdo navrhl, že by se to mělo zvážit namísto Wi-Fi.