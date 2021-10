Koronavirus a jeho dopady na českou e-commerce

O tom, že se pandemie koronaviru dotkla mnoha oblastí našich životů není pochyb. Existují ale obory, kde jsou změny markantnější než jinde. A jedním z nich je právě e-commerce. Jak se změnila ta česká?

Přesun businessu do on-line prostředí

Kupní síla se v období uzavření obchodu a služeb nuceně přesunula výhradně do digitálního prostředí, které roste dvojnásobně rychleji než mezi roky 2019 a 2020. V době, kdy si nešlo jen tak zajít do obchodu pro nový kousek oblečení nebo s přáteli do oblíbené restaurace, se museli i podnikatelé, kteří do té doby figurovali pouze v offline businessu přesunout do online prostředí.

Mnozí prodejci na to stihli pružně zareagovat. Na trhu začali mít náskok ti, kteří nabízejí jednoduché služby vycházející vstříc zákazníkům. Do nich spadá třeba doprava zdarma, rychlé doručení dostupné skrz několik typů společností a samozřejmě bezkontaktní platby nebo položení nákupu za dveře zákazníka.

Podle dat z APEK se podíl e-commerce na maloobchodu zvýšil v roce 2020 za hranici 16 %. Obraty se přitom vyšplhaly až na 196 mld., což je o celých 26 % více než v roce předchozím. Kromě strmého zvýšení obratů narostl i celkový počet českých e-shopů. Uvádí se, že jich přibylo až 9500.

Obory na vzestupu

Pandemie ovlivnila preferované typy produktů, které zažily svůj boom. Kromě samozřejmého zboží, jako byly dezinfekce na ruce a respirační ochranné prostředky, zaznamenalo skokový nárůst třeba:

drogistické zboží

prodeje potravin

léky

zboží denní potřeby

Nejvíce se prodávala elektronika v čele s mobily, hned za ní se s 20% podílem na trhu umístily potřeby pro domácnost a zahradu. Meziročním skokanem se pak staly třeba hobby produkty, které zaznamenaly nárůst až o 37 %. Trendem se staly paradoxně osobní odběry ve výdejnách zboží a nově vznikajících odběrných boxech. Tento typ odběru upřednostnilo více než 40 % nakupujících.

Novinka v e-commerce: gastro produkty

Pokles naopak zasáhl nejvíce do oblasti cestovního ruchu, kde se v dobách otevřených ubytovacích služeb, chytala pouze poptávka po tuzemských pobytech. Podle Hospodářské komory ČR přitom kompenzace v tomto odvětví pokryly jen asi 30 % nákladů. Zatímco on-line podnikatelům nezbývalo v případě prodejů zájezdů nic jiného, než své podniky dotovat a čekat na lepší zítřky, na poli gastronomie se udála nevídaná změna.

Boom nenastal jen v oblasti on-line nákupů potravin, kde prodej meziročně narostl o 42 %. Například známá rozvážková služba Wolt.com se stala ziskovou až během pandemie, kdy zaznamenala zvýšení objednávek i vyšší poptávku o partnerství od restaurací. V době krize pružně nabídla i ochranné opatření třeba v podobě bezkontaktního doručení nebo zavedla i program ryze virtuálního nabírání kurýrů, který funguje dodnes.

Také samotné restaurace, které dříve spolupracovali třeba jen s rozvozovými službami jako třeba Dáme jídlo, začaly fungovat na poli e-commerce více samostatně. Do doby korona krize používaly sociální sítě nebo e-mailing hlavně proto, aby informovaly své zákazníky o denním menu nebo speciálních akcích.

Až v době lockdownu začaly aktivně realizovat on-line prodej svých produktů. Ať už to byly přímo suroviny, hotová jídla, nebo nový koncept zavážek tzv. jídel na dovaření. Vznikaly také nové gastro e-shopy, z nichž 90 % stále funguje i po znovu otevření restaurací.

Výhledy do budoucna

I když už lockdownům v Čechách možná odzvonilo, on-line scéna se nenávratně změnila. Internet získal spoustu nových e-shopů, a zároveň zákazníků, kteří si na nákupy přes počítač, mobil či tablet zvykli a podle průzkumů bude jejich nákupní chování pokračovat. Potvrdilo to až 50 % z nich.

S velkým nárůstem českých e-shopů se ale zvýšila i konkurence napříč celou e-commerce, což přináší nejen větší tlak na prodejce, ale i snahu o budování dlouhodobého vztahu se zákazníky nebo nové trendy v přístupu k on-line podnikání.