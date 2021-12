Firmy se málo digitalizují

Nemůžeme začít bohužel jinak než s covidem. Jaké sledujete dopady pandemie na vaši firmu, která se zabývá digitalizací. Je to pro vás lepší byznys, než býval?

Cítíme pokles obchodu, ale naše podnikání je trochu specifické. V naší oblasti podnikové správy mobilních zařízení (EMM – Enterprise Mobility Management) se totiž změnil celý ekosystém, na který se musíme postupně adaptovat.

Co se změnilo? Překvapil zájem firem o vzdálenou komunikaci a práci z domova? Myslel jsem, že to je vaše hlavní podnikání.

To je, ale s covidem přišel nečekaný globální nástup nástrojů Microsoftu, a zrovna Microsoft není technologie, na kterou jsme se v minulosti specializovali. Museli jsme tedy pronikat i do tajů Microsoftu a reagovat na změny trhu, abychom neztratili naše vydobyté postavení.

Museli jste se tedy přeorientovat na Microsoft, nebo jak tomu mám rozumět?

Spíš se adaptovat a nasazovat nové prostředí. Zásadní totiž je, že technologie Microsoftu jsou na rozdíl od tradičních technologií, se kterými jsme pracovali, nízkomaržové. A navíc díky tradiční spolupráci jsme měli s těmito vendory dobré vztahy. U Microsoftu jsme jedněmi z tisíců dalších partnerů a musíme si tu teprve vybudovat naše silné postavení. K tomu všemu samozřejmě naši současní i potenciální zákazníci už většinou mají své Microsoft partnery, takže je těžké se všude na obsazeném trhu prosadit s našimi kompetencemi.

Jak se stalo, že se takhle téměř z ničeho nic prosadil Microsoft v této oblasti, když si všichni asi ještě pamatujeme jeho pokusy o úspěch ve světě smartphonů?

Asi tím, že celý ekosystém kolem Microsoft 365 je geniálně vymyšlený. Rád tvrdím, že to je takové IT bez ajťáků. Když si chcete v Teamsech vytvořit web, tak ho založíte dřív, než lusknu prsty. Dřív jste to musel prohnat přes IT oddělení, bylo schvalování, kontroly, debaty o rozpočtu…

Je to prostě funkční a jednoduché.

Jaký má tento vzestup Microsoftu dopad na zákazníky z vašeho portfolia?

V téhle chvíli jsou enterprise mobility technologie trochu kompromisní. Microsoft teď spojuje technologii Intune do Microsoft Endpoint Manageru, který se dřív používal na správu desktopů. Je to technologicky dobré řešení, které není tak specializované jako tradiční enterprise mobility managment , jako jsou třeba VMware nebo Ivanti MobileIron. Ale na druhou stranu jsou dostačující pro běžné zákazníky. Jenže k tomu přidávají další funkcionalitu, což je bezpečnost v cloudu, která je ve vyšších tarifech M365 opravdu na vysoké úrovni.

Takže technologicky je to o něco horší řešení než ta tradiční, na druhou stranu k tomu přidávají další funkcionality, které jsou žádané.

Vidíte tedy větší zájem firem o tato řešení?

Ano, bezesporu.

Nabízejí služby M365 dostačují nástroje pro všechny firmy?

Vůbec ne. Musíme si uvědomit, že zaměstnanci nejsou jen lidé za počítačem. Třeba kurýři potřebují zcela jiné nástroje než účetní, vývojář nebo traktorista. Firma vždycky musí zjistit, co který zaměstnanec potřebuje, a jeho potřeby naplnit.

Pozorujete změny v postoji k hybridnímu způsobu práce? Vyrovnali se definitivně vaši zákazníci mentálně s tím, že nový normál už nebude práce z kanceláře pět dní v týdnu, ale kombinace práce z kanceláře a ve vzdáleném přístupu?



Autor: Karel Choc – Internet Info DG

Změny jsou každopádně trvalé, technologie pro vzdálenou práci a digitální prostředí už ve firmách zůstanou a budou natrvalo. V porovnání s našimi zákazníky ze západní Evropy zaostáváme a utíkají nám. Lépe využívají technologie pro běžnou práci, typickým příkladem může být zdravotnictví. Tam mají všechny sestřičky tablet, což jim výrazně zvyšuje efektivitu. Jak jsou vybavené sestřičky u nás, víte asi sám.

Kvůli čemu to je? Myslím, že jsme hodně konzervativní. Kvůli nedostatku peněz ve zdravotnictví to asi být nemůže, protože investují dost, ale neefektivně. Kupříkladu zrovna IT mají děravé dost, což víme z příběhů poslední doby.

Ale nejde jen o zdravotnictví, ve většině sektorů, kde se pohybujeme, lidé málo využívají technologie pro práci.

S jakými největšími výzvami se potkávají vaši zákazníci, když chtějí nabídnout zaměstnancům podmínky pro hybridní práci?

Ty jsou právě velmi triviální. Jde o to, udělat to zaměstnanci jednoduché a pohodlné. Naši zákazníci, kteří se do to pustili naplno, začali třeba tím, že poslali kurýrem zaměstnancům domů celý set technologií, které potřeboval – počítač, monitor, klávesnici, tiskárnu, stůl, židli, sluchátka. Taková kancelář jako služba, aby mohli pracovat doma naplno. Jako druhou věc vyřešili jednoduchou identifikaci uvnitř firemní sítě při vzdáleném přístupu, aby to měl stejně komfortní jako v kanceláři, ale zároveň bezpečné.

Se současnými nástroji pro hybridní práci vůbec nepoznáte, jestli sedíte v práci nebo v kavárně, na pláži nebo ve vlaku. Nemusíte nic nastavovat, a přitom neustále pracujete bezpečně.

S jakými problémy se firmy při digitalizaci potkávají?

Na úrovni managementu firem nevidí benefity, které jim to přinese, a tak to nikdo efektivně netlačí ve firmě k nasazení. Přitom argumenty pro digitalizaci jsou jasné – větší efektivita a spokojenější zaměstnanec.

Vyvolává pandemie dostatečný tlak na digitalizaci organizací?



Ano, ale bohužel se střetává s krizí. Rozpočty ve firmách nejsou moc k dispozici. Rozjeté projekty se dokončily, ale nové příliš nezačínají. Ve start-upech, ve fintech sektoru to jede pořád naplno, ale tradiční firmy ekonomiky stojí na místě. Typicky třeba montovny se nepohnuly nikam, automotive stojí. Rozhodně vidím budoucnost v celkové transformaci ekonomiky, automotive nemá moc budoucnost, když vidíme, že si ani nejsou schopni nakoupit potřebné čipy a výroba stojí. Přitom tam sedí doma desítky tisíc zaměstnanců, kteří by mohli pracovat jinde ve firmách, které něco produkují.

Je problém pro firmy spravovat kompletně dnes všechna potřebná kancelářská řešení? Ať už pro bílé límečky, nebo pro pracovníky v terénu?

Není jednoduché to spravovat dobře. Často se uživatel ztrácí coby zákazník IT oddělení, přitom by měl být v pozici, že se vše dělá pro jeho pohodlí a lepší výkon. Chybí také přemýšlení nad tím, jaká data ten člověk potřebuje v jakém zařízení a na jakém místě.

Když nezapomenete na tyto dvě věci, tak vám to bude fungovat dobře.

Dá se říci, že cloud je univerzálním řešením nebo odpovědí na digitalizaci nebo práci ve vzdáleném režimu?

Spojení univerzální řešení bych asi nepoužil, to je příliš široký výraz. Ale velice řešení těchto problematik zjednodušují a zpříjemňují. Dnes můžete i jen za pomoci chytrého telefonu, klávesnice, monitoru a internetu v případě nutnosti imitovat práci v plné kancelářské sestavě. Není to samozřejmě trvalé řešení, ale v případě nutnosti je to dostatečně funkční.

Jakou roli dnes hraje při správě firemního IT správa identity?

Je to téma, které se začíná otevírat a v následujících měsících to bude jedno z hlavních, ne-li nejhlavnější téma. Přecie jen je to základ digitalizace firmy a umožnění práci odkudkoliv. Každý zaměstnanec musí mít možnost se snadno ve firemních systémech autentifikovat a zároveň ale musí firemní IT zajistit dostatečnou bezpečnost. Sjednotit identitu uživatelů napříč všemi zařízeními a prostředími proto bude klíčové.

Bohužel firmy bezpečnost neřeší dostatečně, většinou začnou, až když mají nějaký průšvih.

Bezpečnost je takové trochu skryté téma, ne?

Ano, ale velmi podstatné a současně podceňované. Je potřeba mít pro klidný spánek vedení firmy bezpečnost zajištěnou. A navíc ty technologie přinášejí pohodlí uživatelům. Takže to je dvojí vítězství. Jméno a heslo už dávno není dostatečný nástroj, dnešním standardem by mělo být ověření samotného zařízení a dvoufaktorové ověření uživatele, třeba prostřednictvím aplikace na zabezpečeném zařízení.

Je pro vás Android už zabezpečené zařízení?

Jasně, jsou už modely telefonů, které Google autorizuje pro Android Enterprise, a s nimi není absolutně žádný problém. Z mého pohledu jsou světy iOS a Androidu jiné, zejména z pohledu diverzity systémů, ale Google se poslední dobou bezpečnosti hodně věnuje a bezpečnost certifikovaných zařízení je již dostačující. Nám je jedno, s jakým systémem pracujeme, v Česku se začíná hodně rozšiřovat Apple, ale Android je pořád dominantní u lokálních firem, u nadnárodních vede Apple.

Jak jsou české firmy připraveny na správu identit a jaké nástroje podle vás by měly používat?

Přemýšlejí o tom, začínají to řešit. Není k tomu potřeba žádná dramatická příprava, spíš jen odhodlání. Za mne bych doporučil začít technologiemi Microsoft 365, hodí se to zejména pro firmy, které mají Microsoft historii a třeba využívaly tradičně Active Directory. Je tam sice spousta různých plánů a nástrojů, ale s tím dovedeme rychle pomoci.

Pro firmy bez Microsoftu bych doporučil technologie Okta, která je schopná velmi dobře publikovat různé identity uživatelů napříč heterogenním cloudovým prostředím.

Setkáváte se v Česku stále častěji s technologiemi Unified Endpoint Management (UEM), nebo stále převažuje Enterprise Mobility Management (EMM)?

Jde to pomalu, teprve se o tom firmy s námi začínají bavit a připravují na to projekty. Přitom zásadní výhodou přechodu na UEM je jednotné prostředí pro uživatele napříč všemi zařízeními a také pro IT oddělení, které má pak jednodušší správu všech zařízení. V některých ohledech tak pak mohou být mobilní zařízení mnohem bezpečnější než třeba notebooky.

Už jen třeba tím, že z notebooku snadno stáhnete firemní databázi na USB a ukradnete ji, z mobilu něco takového technicky není možné. Mobil umí velice dobře oddělit pracovní a soukromou část a nedovolí vám pracovní data někam dál předávat. Data v cloudu jsou jednoznačně daleko lépe zabezpečená než ta na lokálním úložišti v laptopu.

Rozhovor vyšel v magazínu CIO BW 6/21.