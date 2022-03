Efektivní správa tisku šetří čas i peníze

V České republice funguje řada velkých firem, ale při práci s dokumenty mají jak soukromé subjekty, tak i instituce veřejné správy a místní samosprávy v podstatě téměř totožné starosti. Musejí při nakládání s fyzickými i digitálními informacemi postupovat podle platné legislativy, musejí být schopné zpracovat velké množství dokumentů s nejrůznějším obsahem, a to vše v co nejkratším čase a s co nejnižšími náklady.