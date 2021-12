Dezinformace mohou být klíčem k útoku na firemní infrastrukturu

Se stále se zhoršující epidemiologickou situací doporučují kancelářské obory svým zaměstnancům návrat k práci z domova. Už v průběhu září home office trvale využívalo 72 % zaměstnanců center podnikových, zákaznických a IT služeb, nyní se jejich podíl pohybuje podobně jako na jaře 2020 či 2021 kolem 90 %. Bez ohledu na pandemii plánuje pravidelný home office na dva až čtyři dny v týdnu do budoucna na stálo zavést až 71 % center, a to zejména na základě poptávky a spokojenosti zaměstnanců. Vyplývá to z nejnovějšího průzkumu asociace ABSL.

I když v létě, po odeznění jarní vlny pandemie, většina firem umožnila postupný návrat do firemních kanceláří, zaměstnanci se do nich příliš nehrnuli. Průměrně byla kapacita kanceláří zaplněna jen z 15 %. Dle průzkumu ABSL působilo v září v oboru podnikových, zákaznických a IT služeb 72 % zaměstnanců z domova trvale, 19 % po dobu 2 až 4 dnů v týdnu a pouhých 9 % využívalo firemní kancelář každý den.

„Kvůli prudkému nárůst covidových případů v ČR zaměstnavatelé z našeho oboru přestali své lidi do kanceláří zvát, a naopak znovu doporučují těm, kterým to podmínky a pracovní náplň dovolí, pracovat z domova. Přes 90 % zaměstnanců našeho oboru tak nyní opět funguje z domova,“ říká Jonathan Appleton, ředitel asociace ABSL. Dle něj tímto způsobem zaměstnavatelé výrazně přispěli k omezení šíření epidemie jak v roce 2020, tak i letos na jaře. Rekordní přírůstky covidových případů je přiměly tento nástroj použít znovu.