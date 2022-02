Deset IT předsevzetí pro rok 2022

S ohledem na to jsme požádali několik ředitelů IT, aby se podělili o své zastřešující úkoly a cíle – nebo, v duchu nového roku, o svá předsevzetí – pro rok 2022.

1. Maximalizujte sílu lidí

Booz Allen Hamilton věří, že jeho zaměstnanci jsou jeho největším zdrojem, a tak CIO Brad Stone uvádí, že každý z nich se pro rok 2022 stává cílem číslo 1. Hlavní úlohou, jak vysvětluje, je „poskytovat služby a digitální prostředí, které chce každý z našich uživatelů. aby mohli maximalizovat to, kým jsou.“

To je velký přínos pro společnost s 29 000 zaměstnanci, kteří – stejně jako zaměstnanci v mnoha jiných organizacích – budou pokračovat v prostředí práce odkudkoli.

„Naučili jsme se hodně o tom, co znamená hybridní prostředí, ale stále máme spoustu neznámých. Ne vždy víme, co naši uživatelé chtějí, co pro ně práce znamená, ale přesto se chceme ujistit, že naši lidé mají podporu bez ohledu na to, kde jsou nebo co dělají,“ říká Stone.

Má v plánu budovat osobnosti pracovníků, hledat mezi nimi společné rysy a proniknout do uživatelských komunit, aby identifikoval potřeby a poté dodal možnosti, jak je splnit – ale bez vytváření ohromujícího rozpětí možností.

Tento cíl, dodává, „souvisí s naším hlavním obchodním cílem, kterým je přilákání, udržení a rozšíření [počtu] našich lidí.“

2. Buďte empatičtější

Abha Dogra, senior viceprezidentka pro digitální technologie a CIO pro Severní Ameriku ve společnosti Schneider Electric, odcestovala začátkem prosince do Mexika, aby navštívila pracovníky, které dosud osobně nepoznala. Cestu považuje za raný začátek svého cíle pro rok 2022, kterým je větší využití jejího emočního kvocientu neboli EQ.

„Jako tech lídři můžeme být orientováni na IQ; moje chování je řízeno stránkou IQ mého mozku. Nevěřím, že se to změní, ale ráda bych si dala za cíl pořádně pozvednout svou stránku EQ, kde bych teď měla být mnohem více přítomná pro svůj tým, fyzicky i emocionálně, abych mu skutečně pomohla rozvinout se,“ říká.

Do Monterrey odcestovala konkrétně, aby navštívila tým pracující v digitálním centru společnosti, které bylo otevřeno jen několik měsíců před začátkem pandemie Covid. Dogra říká, že si dala záležet na tom, aby si ve svém kalendáři udržovala otevřený čas a sedávala v otevřených prostorách, jako je kuchyňka v kanceláři, aby mohla komunikovat se zaměstnanci na osobní úrovni a dát zaměstnancům vědět, že je k dispozici jako průvodce, mentorka a učitel, stejně tak jako pro vedení.

Chcete dostávat do mailu týdenní přehled článků z CIO Business Worldu? Objednejte si náš mailový servis a žádná důležitá informace vám neuteče. Objednat si lze také newsletter To hlavní, páteční souhrn nejdůležitějších článků ze všech našich serverů. Newslettery si můžete objednat na této stránce.

3. Posuňte zákaznickou zkušenost na další úroveň

RJ Juliano, hlavní informační a marketingový ředitel v Parkway, společnosti se sídlem ve Filadelfii, která nakupuje, prodává, spravuje a pronajímá nemovitosti a parkovací zařízení, má velké nápady, jak v této téměř jedno století staré společnosti vybudovat budoucnost zaměřenou na zákazníka.

Juliano říká, že si představuje vybudování plynulé zákaznické zkušenosti, která poskytuje vysoce přesné informace a pokyny k místu, kam chtějí jet – a která je spojuje s dalšími místy, kde na svých cestách potřebují být.

„Jsme součástí velkého řetězce a chceme být jeho nedílnou součástí,“ říká a vysvětluje, že jeho vize vyžaduje spolupráci s dalšími podniky na propojování platforem, aby mohli nabízet služby, které zákazníci potřebují.

Julianova myšlenka není nová, ale během pandemie byla na čas odsunuta, protože přednost dostaly jiné potřeby. Ale Juliano dělá ze zákaznické zkušenosti ústřední součást svých plánů na rok 2022 a staví na schopnostech, jako jsou nové aplikace pro bezdotykové služby, které byly dodány během pandemie.

Říká, že nemá času nazbyt: „Myslím, že očekávání zákazníků se nyní zdvojnásobí vysokým tempem; očekávají plně propojený svět.“

Ostatní to vidí také: Zpráva 2022 Tech Trends od Info-Tech Research Group zjistila, že 69 % dotázaných IT odborníků se domnívá, že měnící se očekávání zákazníků naruší v příštích 12 měsících podnikání.

4. Zachovejte si nově nalezenou agilitu

Organizace, které přežily roky 2020 a 2021, to v mnoha případech dokázaly proto, že se dokázaly adaptovat a přizpůsobit se téměř dva roky trvajícímu zmatku a rozvratům.

„Všichni jsme byli donuceni k tomu, abychom přišli na to, jak být mrštní. Nechceme nyní ztratit tuto dynamiku. Nechci vidět, jak se lidé vracejí k tomu, že se příliš vyhýbají rizikům,“ říká Juliano.

Věří, že organizace, včetně jeho vlastní, by mohly ustoupit do starých procesů, které vyžadovaly více kroků ke schválení a provedení změn. Ačkoli uznává důležitost procesů a kontrol pro zajištění dobrých rozhodnutí, chce vidět, že jsou dostatečně hbité, aby udržely stejnou rychlost, jakou umožňovaly během pandemie.

„Nezapomeňme na lekci, kterou jsme se naučili: Můžeme se pohybovat rychle. Přišli jsme na to, jak myslet a otáčet se opravdu rychle. Pokračujme v tom,“ říká.

5. Připravte se na růst

IT řídilo velkou část růstu, který podniky zaznamenaly během minulého roku.

Očekávejte, že to bude pokračovat, podle zprávy Snow Software 2022 IT Priorities Report, která uvádí „rychlost růstu společnosti“ na 7. místě v průzkumu 12 hlavních CIO priorit pro rok 2022.

„Vyzbrojen spoustou nově nalezených zkušeností a přetvořenou perspektivou bude rok 2022 rokem, kdy IT vezme vše, co se naučilo, nastaví nová východiska a povede k novým úrovním růstu,“ uvádí zpráva.

Steve Heilenman, CIO společnosti Benefix.us, startupu v oblasti pojišťovacích technologií, má na prvním místě svého seznamu předsevzetí pro nadcházející rok být hnací silou růstu. Tato 5letá společnost zaznamenala ve své krátké historii 121% meziroční růst a Heilenman říká, že IT je nezbytné k tomu, aby společnost mohla pokračovat na cestě rychlého růstu.

Heilenman říká, že IT oddělení Benefix.us pracuje na stabilizaci platformy společnosti, aby se přizpůsobila tomuto růstu, a zároveň přidává nové funkcionality, jako jsou analytické funkce, které zákazníci požadují, a automatizace, kterou interní týmy potřebují, aby držely krok s rostoucím pracovním zatížením, které přichází společně s růstem.

6. Využívejte schopnosti založené na datech

Eric Johnson, výkonný viceprezident a CIO společnosti Momentive (dříve SurveyMonkey), má pro sebe a svou organizaci jeden z hlavních cílů: zajistit větší obchodní dopad prostřednictvím datového programu společnosti.

Johnson strávil minulý rok budováním základů, aby se této příležitosti skutečně chopil. „Zaměřili jsme investice do datové infrastruktury, najímání klíčových dovedností a klíčových vítězství,“ říká. „V roce 2022 budeme nyní tlačit na definování větších cílů a projektů, abychom přesunuli zaměření na kritické obchodní KPI pomocí datové vědy a [strojového učení].“

Manažerská poradenská společnost McKinsey & Co. uvádí data jako jednu ze šesti priorit „make-or-break“ pro CIO pro rok 2022.

„Není příliš přehnané říci, že bez dobrých dat nejsou možné žádné důležité iniciativy vytvářející hodnotu pro podnikání. [Data] jsou doslova mízou celého byznysu a mělo by se s nimi tak zacházet,“ píše na toto téma senior partner McKinsey Aamer Baig a dodává, že CIO se musí zaměřit na kvalitu před kvantitou a vyvinout „schopnost orchestrace, aby bylo možné vytvořit mnoho datových propojení potřebných k umožnění pokročilé zkušenosti.“

Stone z Booz Allen měl také podobné předsevzetí týkající se dat, konkrétněji pokračovat v posouvání společnosti na její cestě k tomu, aby byla skutečně organizací řízenou daty.

„Chceme z dat vytěžit větší hodnotu a více je využívat k informování o našich rozhodnutích, abychom mohli skutečně dosáhnout vyšší rychlosti rozhodování,“ dodává.

7. Optimalizujte hybridní pracovní kulturu

Pro mnoho CIO zde hybridní pracovní prostředí – tedy kombinace osobně přítomných a vzdálených zaměstnanců – zůstane jak pro jejich vlastní IT zaměstnance, tak pro celkovou pracovní sílu jejich organizace. Mají tedy za úkol poskytovat schopnosti jsoucí pod povrchem a vést a řídit novou kulturu pracoviště.

Ale i po téměř dvou letech práce v tomto režimu přetrvávají problémy. Zpráva Snow Software IT Priorities Report zjistila, že 78 % IT lídrů uvedlo, že hybridní práce může být zátěží, když se snaží najímat, udržovat a adekvátně spravovat rostoucí vzdálenou pracovní sílu své organizace.

Není tedy divu, že IT ředitelé jsou odhodláni zaměřit se na budování kultury pracoviště přizpůsobené hybridnímu modelu.

Jedním z takových lídrů v oblasti IT je i Thomas Phelps, senior viceprezident pro podnikovou strategii a CIO společnosti Laserfiche.

„S přechodem Laserfiche na hybridní pracovní prostředí máme příležitost najmout talenty, aby pracovali téměř odkudkoliv a kdykoliv. Výzvou je, jak udržet firemní kulturu, když vaše lidské interakce mohou být omezeny na dvoupalcový náhled v Zoomu,“ říká.

Dodává: „Mým předsevzetím je nejen vést technologické inovace a obchodní výkon, ale také najít nové způsoby, jak sladit naši firemní kulturu pro hybridní práci s vedením, které udává tón a správnou kombinaci digitálních – a někdy i analogových – služeb a nástrojů pro spolupráci. Některá technologická řešení ovlivní to, jak vypadá naše hybridní pracovní kultura, ale největší dopad bude mít podpora kultury, kde se týmy cítí angažované a ceněné.“

8. Automatizujte, automatizujte, automatizujte

Automatizace je na prvním místě v žebříčku Stephena Franchettiho, CIO technologické společnosti Samsara, který chce tuto technologii využít jak ke zvýšení produktivity, tak ke zjednodušení uživatelského zážitku.

„Chceme, aby se lidé, které najímáme, soustředili na práci, na kterou je najímáme. Chceme, aby naši prodejci prodávali a aby naši inženýři kovali kód a vytvářeli skvělé produkty, místo aby pracovali na triviální administrativě,“ říká. „Automatizace těchto opakovatelných procesů prostřednictvím aplikací, robotů a integrací bude pro nás klíčová, abychom zůstali agilní s tím, jak rosteme.“

Kromě toho věří, že automatizace je kritickou součástí budoucího úspěchu a vidí v ní jeden způsob, jak pomoci své společnosti „vyvíjet se, efektivně škálovat a udržet si agilní náskok v procesu“.

Ostatní sdílejí jeho pohled. Zpráva Info-Tech 2022 Tech Trends zjistila, že 79 % dotázaných IT lídrů vidí, že automatizace poskytne jejich organizaci v nadcházejícím roce vysokou hodnotu. Zpráva také uvádí automatizaci jako službu jako jeden z pěti technologických trendů, které je třeba v roce 2022 sledovat.

9. Inovujte

Podle zprávy Snow Software zařadili IT ředitelé „řízení inovací pro konkurenční výhodu“ na 5. místo na seznamu 12 hlavních priorit pro rok 2022 – oproti 9. místu v předchozím roce.

Ravi Naik, CIO a výkonný viceprezident úložných služeb společnosti Seagate Technology, hodnotí inovace ve svém seznamu předsevzetí pro rok 2022 ještě výše. Ve skutečnosti uvádí inovace – a konkrétněji schopnost inovovat v rámci omezení, která má – jako své vůbec nejzásadnější předsevzetí.

„Jde o efektivnější a čistější škálování všeho, co děláme, abychom znovu investovali zdroje do organizace,“ říká s tím, že pro růst je zásadní, aby IT týmy zpochybňovaly status quo. „Když se spustí inovace, můžeme odemknout hodnotu, která uvízla v neefektivitě, a umožnit, aby byla tato hodnota znovu investována do společnosti. Na to samozřejmě nemohou být CIO sami. Je to chování, které je třeba institucionalizovat. Vyzývám celou IT organizaci, aby přijala tento způsob myšlení.“

Dodává: „Můžeme udělat více s méně zdroji ne proto, že bychom pouze vyhladověli projekty nebo zhasínali světla, ale protože jsme našli lepší model spotřeby díky cloudu a agilitě. Musíme nasměrovat zdroje tam, kde jsou nejvíce potřeba. Proto chci řídit kulturu, která inovuje i přes omezení.“

10. Zjednodušujte

Skupina Info-Tech Research Group ve své zprávě Tech Trends pro rok 2022 identifikuje složitost jako rizikový faktor pro CIO, když prosazují určité iniciativy. Stone ze společnosti Booz Allen souhlasí, a proto uvádí „zjednodušení“ jako další ze svých předsevzetí na nadcházející rok.

„Chci zjednodušit náš podnik a zjednodušit naše operace,“ říká.

Vnímá využívání více cloudových technologií jako jeden z hlavních způsobů, jak odstranit složitost, a věří, že zbavení organizace procesů na míru a vysoce přizpůsobených aplikací je dalším krokem, který je třeba udělat, vysvětluje, že obojí může vytvářet třenice a zpomalovat organizace v době, kdy jsou k úspěchu potřeba plynulé služby a rychlost.