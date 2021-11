Více cloudů používá 75 % všech firem

Budeme v budoucnu mluvit o IT, nebo úplně o něčem jiném? Kde vidíte budoucnost oboru?

Klíč k úspěchu je dnes hlavně o schopnosti reagovat na neustále se měnící situaci na trhu, což v praxi znamená přicházet rychle s novými nabídkami, funkcemi nebo službami. Digitální transformace, kterou většina firem právě prochází, ukazuje, že tyto nové nabídky a služby jsou často reprezentovány novými aplikacemi, webovými portály či firemními systémy. Ať už se jedná o mobilní bankovnictví, e-shop či systém řídící zásilkovou službu, tak rozhoduje, zda firma zareaguje rychle, kvalitně a bezpečně. A tady dochází k tomu propojení businessu a IT. Bude stále důležitější umět porozumět jak byznysu, tak IT a oba tyto světy propojovat. To si uvědomuje také většina českých firem. Je zásadní, aby se IT odborníci naučili více rozumět business požadavkům, mít na to čas a uvolnit si ruce od rutinního provozu IT technologií a hlídání toho „jestli to nespadlo“.

Jak na to reaguje VMware? Je stále tou virtualizační firmou, nebo proniká do nových segmentů?

Právě od toho je tady VMware, abychom jim na této cestě pomohli. Našim klientům přinášíme digitální platformu, která jim umožní rychle a bezpečně reagovat na měnící se potřeby trhu, nasazovat nové aplikace a věnovat se business potřebám a díky tomu i neustále inovovat. Virtualizace je základ, který již každá firma dnes má, aby se mohla digitálně transformovat. V tom jsme naši misi v minulých dvou dekádách splnili a jsem rád, že můžeme díky tomuto základu a našim inovativním technologiím pomáhat firmám posunout se dále a věnovat více času rozvoji jejich byznysu.

Jaká řešení nejvíce zajímají české zákazníky?

České firmy obecně nejvíce zajímá jak si usnadnit provoz IT technologií – jak s malým počtem kvalifikovaných pracovníků podporovat rostoucí potřebu jejich byznysu. Pro tuto oblast pak firmy nejčastěji sahají po našich nástrojích na automatizaci provozních a monitorovacích činností s cílem velké míry bezobslužnosti pro IT pracovníky nebo samoobslužnosti pro koncové uživatele. Již delší dobu je pak aktuální otázka bezpečnosti, ale samozřejmě s každým dalším mediálně známým případem ransomware nebo jiného bezpečnostního útoku je toto téma ještě důležitější a aktuálnější. Potřebu rychle a dobře vyvíjet nové firemní aplikace jsem již zmiňoval a k tomu bych přidal ještě pokračující trend řešení pro umožnění práce odkudkoliv a na jakémkoliv řešení. Tady se opět potvrzuje správnost vize, kterou ve VMware razíme již několik let – any app, any device, any cloud – tedy umožnit zákazníkům či firemním uživatelům využívat jakékoliv aplikace na jakémkoliv zařízení a provozovat je v jakémkoliv cloudu.

Nedávná konference VMworld byla především o multicloudu, edge a bezpečnosti. Jsou právě toto ta témata, která budou zajímat i české firmy?

Určitě ano, souvisí to s tím, co jsem již říkal. Právě v důležitosti a zajímavosti těchto oblastí nevidím žádný rozdíl mezi velkou či malou firmou, firmou z České republiky nebo firmou z Anglie či Ameriky. České – stejně jako americké – firmy objevily výhody veřejného cloudu už dávno a dnes již využívají ne jeden, ale rovnou několik způsobů jak a kde provozovat své aplikace. Aby firmy mohly opravdu jednoduše a flexibilně využívat výhody těchto různých přístupů a jednotlivých cloudů (privátních, hybridních, veřejných či edge), aby mohly kdykoliv přejít z jednoho cloudu do druhého, případně se vrátit do svého datového centra, k tomu potřebují důvěryhodnou platformu, která jim toto umožní. Podle našich průzkumů využívá dva a více cloudů 75 % všech firem. Edge tedy vnímáme jako jeden ze způsobů či míst, kde firmy chtějí provozovat své aplikace nebo zpracovávat data. Ať už se budeme bavit o zpracování kamerových záznamů v obchodech pro vyhodnocení nákupního chování nebo inteligentních snímačích či senzorech na výrobních linkách, i zde firma ocení stabilní a bezpečnou platformu, která jí umožní soustředit se na svůj byznys. Bezpečnost se dnes dotýká všech oblastí podnikání, nejen IT. Proto i my bezpečnost integrujeme do všech našich technologií, které jsou tedy bezpečné již „z výroby“. Pokud máte stabilní a bezpečné základy, je totiž jednodušší stavět další vrstvy.

Pokud se podíváme na český trh, v jakých oblastech jste tady silní? Kdo Vám nejvíce konkuruje?

My jsme tradičně silní v oblasti softwarově definovaných privátních datových center českých a slovenských firem z různých oborů a odvětví a také v oblasti správy koncových zařízení a technologií pro umožnění práce odkudkoliv a na jakémkoliv zařízení. V posledních několika letech ale stále více pomáháme firmám urychlovat a zjednodušovat vývoj aplikací a s tím související využití veřejný cloudových služeb. Pomáháme jim najít optimální cestu do jednoho i více cloudů, případně i zpět a „zkrotit“ náklady a náročnost správy s tím spojené. Ve všech těchto řešeních máme celou řadu partnerství a úspěšných projektů s ostatními dodavateli IT – od výrobců hardware po cloudové poskytovatele. Vždyť jen v našem cloud provider programu máme přes 4000 partnerů, kteří využívají naše technologie. Já proto na českém a slovenském trhu nevidím konkurenty, vidím partnery. A přestože v některých konkrétních produktových řešeních samozřejmě nejsme jediní na trhu, tak z pohledu celkové naší vize převažují projekty, které realizujeme společně s dalšími technologickými partnery.

A jaká je vaše pozice na lokálním trhu?

Konkrétní čísla v České republice nezveřejňujeme, ale mohu potvrdit, že se nijak nevymykáme z trendů našich globálních čísel. Rosteme zde jak v našich tradičních disciplínách, tak velmi výrazně také v oblasti našich novějších řešení jako je například Tanzu – platformě pro tvorbu, provoz, správu a zabezpečení aplikací, nebo v segmentu platforem zjednodušujících provoz cloudových služeb jako třeba VMware on AWS nebo Azure VMware solutions.

Co již zmiňované téma bezpečnosti?

Oblast bezpečnosti se prolíná všemi našimi řešeními a produkty a možná proto nejsme občas vnímáni jako security dodavatel. Ale jak analytici, kteří nás pravidelně řadí jako lídra jednotlivých security oblastí, tak také zákazníci, kteří tyto naše bezpečnostní technologie využívají, vědí, proč nám důvěřují.