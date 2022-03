Cloud se dá využívat dobře i špatně. Dělejte to dobře

Navíc to není jen otázka potenciálu. Společnosti, které zaznamenaly úspěch se svými cloudovými strategiemi, chápou něco, co jejich protějšky ne: kde je skutečně hodnota a co je potřeba k jejímu získání.

S novými technologiemi jsou vždy spojeny rostoucí problémy – a cloud není výjimkou. Mnoho společností provedlo velké investice, ale výsledky byly zklamány. Ale vzdát se ve skutečnosti není řešením: cloud by mohl v příštím desetiletí vygenerovat hodnotu až 1 bilionu dolarů právě mezi společnostmi žebříčku Fortune 500, vyplývá z výzkumu společnosti McKinsey. Udělat to správně je záležitost naléhavosti.

Investujte do hodnoty

Investujte do budování obchodní hodnoty, nikoli pouze do snižování nákladů na IT. Výzkum společnosti McKinsey zjistil, že asi 90 procent hodnoty, kterou lze získat v cloudu, pochází z rychlejšího uvedení na trh, inovací, lepší odolnosti a úspor nákladů v obchodních operacích.

Když například velká makléřská společnost použila cloud k vývoji nového aplikačního portfolia, pětinásobně zvýšila rychlost vývoje funkcí a zároveň snížila provozní náklady o 90 procent. Klíčem je identifikovat, jaká práce může těžit z rychlosti, agilnosti a rychlé škálovatelnosti, kterou cloud poskytuje, a poté dostatečně investovat do týmů a dovedností, abyste tyto výhody získali.

Zákaznický servis má velký potenciál; pohledávky ne tak moc.

Přestavte provozní model kolem produktů

Mnoho společností se snaží využívat cloud tradičním způsobem práce, jako je časté delegování, časově náročné kontroly a ruční testování. Je to jako upgradovat na vysoce výkonné auto a používat ho jen k vyzvednutí potravin. Místo toho udělejte ze všeho produkt – vzpomeňte si na vystavení produktů v e-commerce, potvrzení nákupu a personalizovaný e-mail – který pak mohou malé týmy v celé společnosti používat k vytváření věcí, které zákazníci chtějí. Díky tomuto přístupu je jeden tým odpovědný za dodání hotového pracovního produktu spíše než jednotlivých kousků produktu.

Pro podporu této produktové orientace by se společnosti měly snažit automatizovat každou část procesu vývoje a uvádění na trh, včetně poskytování serverů a generování kódu infrastruktury. Úspěšné implementace provozních modelů orientovaných na produkty mohou vést ke zlepšení produktivity při vývoji a uvádění na trh o 20 až 25 procent, jak vyplývá zkušeností společnosti McKinsey s našimi klienty.

Optimalizujte ekonomiku

Práce na správě cloudu za hodnotu není nikdy hotová. Je to proto, že poskytovatelé cloudových služeb (CSP) neustále zavádějí nové možnosti a protože používání zvyšuje náklady. Cloud je tak snadno použitelný, že ho společnosti často nakonec využívají více, než se očekávalo, což vede k velkým účtům.

Společnosti musejí pochopit, kolik jejich aplikace spotřebují, kdy a na jak dlouho. Správná implementace takových optimalizačních technik, jako je sledování využití v reálném čase, přesné předpovídání poptávky a automatizace procesů, obvykle ušetří 20 až 30 procent nákladů na cloud a někdy i mnohem více, na základě našich vlastních zkušeností s prací s klienty. Jedna zábavní společnost každý měsíc kontroluje každou aplikaci a systém v cloudu. Inženýři se zaměřují na ty, které stojí nejvíce, a pracují na jejich optimalizaci, například vývojem bezserverových služeb za účelem snížení nákladů. Výsledek: úspora tří milionů dolarů ročně na jednoho inženýra.

Nepřehlížejte základní schopnosti

Společnosti často tak touží po využívání cloudu, že spěchají s budováním nebo migrací aplikací, aniž by investovaly do kritických základních funkcí, jako je automatizace nebo referenční architektury. To má řadu efektů, které zabíjejí hodnotu, včetně dlouhých zpoždění, protože cloudové iniciativy se zasekávají, technického dluhu a špatného zabezpečení a odolnosti. Odolnost IT ve skutečnosti představuje téměř 15 procent celkové hodnoty, která je v sázce v cloudu.

Skrze odolnější architekturu může například cloud snížit prostoje migrovaných aplikací téměř o 60 procent. Když například jedna platební společnost migrovala svá datová centra do cloudu, dostupnost se téměř zdvojnásobila, zatímco doba transakce klesla z 12 sekund na pět.

Automatizační funkce dostupné od CSP mohou také umožnit společnostem lépe implementovat „bezpečnost jako kód“. Tento přístup vykresluje zásady a standardy kybernetické bezpečnosti programově, takže na ně lze automaticky odkazovat v konfiguračních skriptech používaných k poskytování cloudových systémů.

Zaměřte se na migraci kompletních služeb

Společnosti mají tendenci zaměřovat své cloudové úsilí na přechod aplikací, často s velkou naléhavostí. Tohle je divadlo, ne strategie. Výsledkem je často nesouvislá sada aplikací v cloudu, které nezlepšují výkon.

Vezměte si proces nákupu zákazníka: Pokud je aplikace pro ověřování uživatelů v cloudu, ale zpracování plateb stále používá starší systémy, výhody cloudu se vytrácejí. Odpovědí je migrace kompletní služby nebo schopnosti, jako je zřízení hypotéky, od začátku do konce. To umožňuje podniku vybudovat kritické množství vzájemně se podporujících aplikací a vytvořit tak plnou hodnotu. Jedna banka například upgraduje své maloobchodní platby na platby v reálném čase, takže přestavuje vše v této doméně, včetně svých systémů zapojení, integrace a ekosystémových vrstev, zpracování transakcí, databáze zákazníků, analýzy podvodů, dodržování předpisů a služby.

Cloud se dá využít dobře nebo špatně. K obojímu dochází dnes. Pochopení toho, co je zapotřebí k vytvoření hodnoty spíše než k pouhému přechodu do cloudu, je způsob, jak zajistit, že velké investice přinesou velké výnosy.