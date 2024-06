Nový druh asistentů umělé inteligence se v posledních měsících zaměřil na podnikové uživatele, přičemž Microsoft a další dodavatelé slibovali obrovské zvýšení produktivity, které kompenzuje náklady.





HP Knowledge HUB pro moderní firemní IT NOVINKA Navštivte novou speciální on-line zónu CIO Business Worldu, kde vám ve spolupráci s HP budeme průběžně radit, jak snadno a bezpečně pracovat na cestách, jak si usnadnit život používám správných nástrojů, jak zvládnout přechod z kanceláří domů a zase nazpátek a jak se přitom chovat ekologicky. Pomoc a inspiraci pro moderní IT najdete v našem HP Knowledge HUBu.

Microsoft má ale u svého tvrzení o hodnotě stále o čem přesvědčovat. Jeho Copilot pro Microsoft 365, vysoce profilovaná nabídka mezi rostoucím seznamem agentů umělé inteligence, stojí 30 USD za místo měsíčně s minimem 300 míst. Podniková verze Gemini, AI asistenta od Googlu, je cenově podobná.

Cena je velkým důvodem, proč Kalifornská univerzita v Riverside stále zvažuje pro a proti a vyhodnocuje několik nástrojů umělé inteligence, říká Matthew Gunkel, CIO univerzity. Technologie umělé inteligence se vyvíjí tak rychle a návratnost investic je stále nejasná, takže je obtížné zavázat se k jednomu asistentovi na bázi umělé inteligence, říká.

„Stále jsme daleko od jasného pochopení toho, kdo by mohli být vítězové a poražení v tomto prostoru,“ dodává.

Výhoda asistenta na bázi umělé inteligence je evidentní pro některé práce, jako jsou programátoři, říká. Nástroje umělé inteligence mohou pomoci kodérům vyčistit logiku a chyby v kódování a najít bezpečnostní problémy a mohou také pomoci urychlit dovednosti programátorů a snížit tak utopené náklady na interní školení, navrhuje.

Video ke kávě Máte čas na rychlé a informativní video?

Gunkel se přiklání k tomu, že koncem tohoto roku nabídne zaměstnancům několik možností asistenta na bázi umělé inteligence včetně řešení Microsoft Copilot. Zatím však nevidí jasný případ pro univerzální kancelářské asistenty AI, jako je Copilot. „Jsem právě teď nakloněn platit ve velkém měřítku? Ne,“ říká. „Ale jsem nakloněn platit za malou část populace? Ano, to dává smysl.“

Zvažování benefitů

Copilot a podobní agenti na bázi AI dokážou generovat celé dokumenty z krátkých výzev, vytvářet prezentace snímků, automatizovat opakující se úkoly, shromažďovat informace z více zdrojů a sumarizovat e-maily, chaty a schůzky pro zaměstnance zaplavené všemi třemi [těmito věcmi], říká Microsoft. Copilot může automaticky přidělovat úkoly, když zaměstnanec na schůzce nebo v e-mailu slíbí, že něco udělá.

Microsoft také nabízí Copilot pro specifické role, jako jsou prodej a zabezpečení; pomocí Copilot for Security shrnuje incidenty, provádí analýzu dopadů a poskytuje řízenou reakci na incidenty.

Microsoft vychvaluje hodnotu Copilota a říká, že asistent na bázi AI činí 70 % uživatelů produktivnějších. Více než tři čtvrtiny těch, kteří odpověděli na průzkum od společnosti Microsoft, uvedly, že se nechtějí vzdát Copilota, jakmile jej použijí, a 85 % uvedlo, že nástroj AI jim pomáhá rychleji vytvořit prvotní koncept.

Podle listopadové zprávy společnosti Microsoft tři čtvrtiny dotázaných tvrdí, že jim Copilot šetří čas tím, že pomáhá prohledávat jejich soubory.

„S tím, jak se rozšiřuje se používání generativní umělé inteligence v práci, je skutečnou příležitostí nejen transformovat osobní produktivitu, ale zvednout schopnosti celé organizace,“ uvádí zpráva. „Copilot nastavuje nový základ – takový, kde každý zaměstnanec získá dovednosti psát, navrhovat, kódovat, analyzovat data a další. A umocňuje odbornost a převádí práci z dobré na výjimečnou.“

Strach z prázdné stránky

Mnoho z dotazovaných společností Microsoft však neodpovídá podle jejích představ. Zatímco někteří CIO a další technologičtí lídři v budoucnost asistentů umělé inteligence věří, jiní říkají, že tato funkce ještě není úplně vyladěná.

Mike Mason, ředitel AI v IT poradenské firmě Thoughtworks, se nachází v podobném vyčkávacím bodě jako Gunkel, i když Mason je sám o sobě „AI optimistu“.

Thoughtworks byl prvním testerem pro Google Gemini a asistent AI byl zvláště užitečný pro zaměstnance, pro které je angličtina druhým jazykem, říká Mason.

Gemini také pomohl zaměstnancům s psaním výzev, dodává. „Pomáháte lidem vyhnout se prokletí prázdné stránky,“ říká Mason.

Thoughtworks také používá Github Copilot, asistenta kódování na bázi AI, který není spojen se stejnojmenným produktem společnosti Microsoft.

„Pro programátory se zdá být mnohem snazší to ospravedlnit,“ říká. „Když můžete přimět Copilota, aby vyplivl několik bloků kódu, i když si ušetříte pět až 10 minut denně, je 30 dolarů měsíčně velmi rozumných, vezmeme-li v úvahu, kolik stojí čas vývojáře.“

Ale analýza nákladů a přínosů kancelářského asistenta na bázi AI je méně jasná, říká Mason. „Produktivita tam je, ale také vidím, jak mnoho organizací násobí počet zaměstnanců 30 USD a říká: ‚No, to jsou další náklady, které na sebe nechci brát‘,“ dodává.

Říká se, že Thoughtworks, první tester Gemini, se stále nerozhodl, jak široce jej zavede.

„Je to legrační, protože na jednu stranu se 30 dolarů měsíčně nezdá příliš mnoho, pokud můžete svým lidem zvýšit produktivitu,“ říká. „Ale na druhou stranu, zvláště v dnešním klimatu, se každý velmi, velmi přímočaře rozhoduje o každém nákladu [navíc].“

Hodnota přichází

Podnikoví asistenti na bázi umělé inteligence však brzy vytvoří pro podniky „obrovskou hodnotu“, říká Sunny Bedi, ředitel informací a dat ve společnosti Snowflake, poskytovatele cloud computingu, který vyvinul vlastního asistenta umělé inteligence pro generování SQL pomocí přirozeného jazyka.

„Nakonec budou mít všichni zaměstnanci své vlastní přizpůsobené asistenty AI, kteří zvýší produktivitu v jejich rolích,“ říká Bedi. „Ať už jde o přizpůsobení nového prostředí pro najímání nebo automatizaci rutinních úkolů, jako je nastavení kalendářů a e-mailových odpovědí, asistenti AI mají potenciál nám všem usnadnit život.“

Chcete dostávat do mailu týdenní přehled článků z CIO Business Worldu? Objednejte si náš mailový servis a žádná důležitá informace vám neuteče. Objednat si lze také newsletter To hlavní, páteční souhrn nejdůležitějších článků ze všech našich serverů. Newslettery si můžete objednat na této stránce.

Další věřící v asistenty umělé inteligence je Linda Simovic, která pomáhala budovat Copilota pro prodej, když od konce roku 2021 do konce roku 2023 působila jako hlavní produktová ředitelka pro aplikace pro zapojení zákazníků ve společnosti Microsoft.

Simovic jakožto zaměstnankyně společnosti Microsoft považovala Copilot za užitečného. „Celá společnost tento produkt sama využívá,“ říká Simovic, nyní výkonná viceprezidentka a hlavní produktová ředitelka společnosti People.ai, která vytváří specializované nástroje umělé inteligence. „Opravdu se mi líbilo shrnutí e-mailů, protože nesnesu, když mi lidé píší dlouhé e-maily.“

Simovic také ocenila funkci Copilot, která poskytovala shrnutí schůzek, když se připojila pozdě, čímž ji zachránila před pingováním ostatních účastníků.

Ale stejně jako Gunkel z UC Riverside vidí trh s produkty AI jako věc, která je v pohybu. „Zajímavá věc na AI je, že na jejím základě se vybuduje spousta věcí, aniž by se vědělo, co se uchytí, protože je to nová hranice,“ říká. „Jen jsme se snažili experimentovat a přimět lidi, aby to zkusili.“

Jak se efektivně chránit v digitálním prostředí? 0:00 /

U mnoha pracovních míst je také obtížné měřit návratnost investic asistentů na bázi umělé inteligence, dodává. Pokud Copilot ušetří zaměstnanci 10 minut shrnutím 150 e-mailů v jeho doručené poště, pak výpočet ROI závisí na tom, co zaměstnanec udělá s ušetřeným časem, poznamenává. Pokud pak stráví tento čas na Facebooku, investice se nevrátí.

Ale když jsou asistenti umělé inteligence přizpůsobeni konkrétním zaměstnaneckým rolím, může být nárůst produktivity obrovský, říká Simovic. U některých zaměstnanců může asistent umělé inteligence zvýšit produktivitu o 20 % až 40 %, říká.

Asistenti umělé inteligence se budou nadále vyvíjet, přičemž Microsoft a další společnosti budou nabízet cílenější zkušenosti založené na rolích zaměstnanců, dodává Simovic. Cena těchto asistentů na bázi AI však může některé společnosti krátkodobě odvrátit od rozsáhlého zavádění.

„To, co Microsoft vybudoval, je základ,“ říká. „Ale v té cenové hladině je to docela těžké spolknout. Pokud máte tisíce zaměstnanců, 30 USD na uživatele za měsíc se sčítá.“