Společnost HP se aktuálně může pochlubit jednou z nejširších nabídek proaktivních služeb na trhu. Svých zákazníků si váží a v duchu své vize – vytvářet technologie, které zjednodušují život každému a kdekoli – na ně myslí i poté, co si klient pořídí svůj HP produkt.

Díky HP Care Pack se váš projekt nezastaví ani ve chvíli, kdy selže technika

U každého HP produktu očekáváme kvalitu a spolehlivost. Kdo ale denně pracuje s počítačem či podobným zařízením, ví, že ne vždy vše šlape jako hodinky. Společnost HP si je vědoma toho, že na našich počítačích, noteboocích, tiskárnách a dalších zařízeních či softwarech závisí mnohé. Ať už jsme jednotlivci, nebo firmy, může se i s drobnou poruchou na delší dobu zastavit důležitý projekt. Co se ale nezastaví, je čas. Proto HP nabízí službu Care Pack, která umožní prodloužit standardní záruku a poskytuje exkluzivní servisní služby přesně dle preferencí každého zákazníka.

Podle servisní úrovně HP Care Pack, kterou si sami zvolíte, budete mít nárok na dopravu, práci odborného technika i náhradní díly zdarma. To vše v bleskovém termínu.

HP Care Pack – ušetří čas i starosti

Care Pack si majitel HP zařízení může pořídit už s nákupem samotného produktu, popřípadě má na zakoupení a registrování Care Packu dalších 90 dní. HP nabízí několik variant balíčku podpůrných služeb. Všechny mají ale společného jmenovatele – úsporu peněz a času. Nikdy si nebudete muset lámat hlavu s tím, kdy v nabitém programu najdete skulinu na cestu do servisu a kdy si budete moct své zařízení vyzvednout. Nakonfigurovat si Care Pack na míru svým potřebám můžete online na HPmarketu, oficiálním HP e-shopu pro Českou republiku.

Oprava či výměna už druhý den

Společnost HP s balíčky podpůrných služeb cílí nejen na jednotlivce, pro které je konkrétní HP produkt každodenním pracovním nástrojem, ale i na firmy, kde mají svůj notebook nebo stolní počítač desítky zaměstnanců. HP Care Pack zajistí provozuschopnost veškerého hardwaru a softwaru. „Zejména pro firmy je určen balíček HP Care Pack. Oprava výměnou zařízení následující pracovní den. Tento balíček slouží jako záruka toho, aby v momentě, kdy selže technika, neklesl výkon vašeho týmu,“ říká produktový specialista Jiří Šelong z HPmarket.cz. Abyste vy nebo vaši kolegové či podřízení mohli pokračovat v práci, servis HP se následující pracovní den postará o opravu zařízení nebo rovnou o jeho výměnu.

HP garantuje, že v dané lhůtě vaše zařízení opravdu opraví

Zásadní výhodou služby HP Care Pack je především blesková rychlost. Reakční doba servisu se počítá totiž již od nahlášení konkrétního případu na dispečink servisu. Nezačíná běžet až po skončení diagnostiky, jako to bývá obvyklé. HP v rámci „zaručené opravy zařízení“ opravdu garantuje, že ve stanové lhůtě uvede vaše zařízení do provozu. Možná byste se chtěli zeptat, jak je to možné. HP má pro své zákazníky naskladněné všechny potřebné náhradní díly, a tak může opravu skutečně garantovat.

Služby HP Care Pack jsou podpůrné balíčky nad rámec standardní záruky na hardwarové a softwarové produkty HP. Snadný nákup, jednoduchá aktivace na základě sériového čísla, možnost volby prodloužení – to vše dělá ze služby Care Pack skvělého parťáka pro každého, kdo si neumí představit, co by se stalo, „kdyby…“ Díky Care Packu žádné „kdyby“ neexistuje, HP vás podrží u každého projektu, ke kterému ho prostřednictvím vybraného hardwaru či softwaru přizvete.