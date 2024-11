Vsadili jste na digitální transformaci? Čekají vás neustálé změny a úpravy

Digitální transformace je celoorganizační strategie zaměřená na využití digitálních technologií k modernizaci klíčových obchodních procesů a zavedení nových služeb, které lépe zaujmou zákazníky, podporují zaměstnance, zlepšují provoz a přinášejí obchodní hodnotu ke konečnému výsledku.





Když se digitální transformace provede správně, stane se součástí podnikové strategie, přičemž generální ředitel, výkonný tým a celá pracovní síla organizace přijmou digitální transformaci jako neustálý přerod nezbytný pro úspěch organizace.

Proč je digitální transformace důležitá

Vzhledem k tomu, že technologie narušují všechna odvětví, digitální transformace, někdy označovaná také jako DX, se dnes stala existenční potřebou téměř každé organizace.

Vzhledem k tomu, že digitální transformace zahrnuje integraci digitálních technologií do všech aspektů obchodních operací s cílem zlepšit produkty a služby, zefektivnit procesy a zavést nové zdroje příjmů, stala se strategií č. 1 pro organizace, které chtějí přetvořit své operace a obchodní modely pro moderní podnikovou sféru.

Čísla z globálního průzkumu mezi generálními řediteli společnosti PwC 2024 ukazují, jak všudypřítomnou se stala potřeba transformace, přičemž 97 % generálních ředitelů uvedlo, že „udělali určité kroky ke změně způsobu, jakým vytvářejí, poskytují a zachycují hodnotu za posledních pět let“. Navíc 76 % generálních ředitelů uvedlo, že „podnikli alespoň jednu akci, která měla velký nebo velmi velký dopad na obchodní model jejich společnosti“.

Zároveň mnoho generálních ředitelů uvedlo i to, že očekávají, že jejich společnost přestane být relevantní, pokud výrazně nezvýší své transformační schopnosti, přičemž 45 % respondentů pochybuje o tom, že „současná trajektorie jejich společnosti by je udržela životaschopnou i po příštím desetiletí – v porovnání s 39 % dotázaných jen o 12 měsíců dříve,“ uvádí PwC.

Studie mezi CEO od společnosti IBM z roku 2024 ukazuje podobně vysoký tlak na vedoucí pracovníky, pokud jde o transformaci, přičemž 72 % z více než 2 500 dotazovaných generálních ředitelů uvedlo, že „narušení odvětví vidí spíše jako riziko než příležitost“.

Stejná studie IBM CEO Study také zjistila, že důvěra nejvyššího vedení podniků v IT v posledním desetiletí poklesla, což podtrhuje, jak důležitá je digitální transformace pro agendu CIO. Bez podnikově zaměřeného přístupu k modernizaci jejich organizace prostřednictvím integrace digitálních technologií je dlouhodobé přežití podniku nepravděpodobné.

Co definuje úspěšnou strategii digitální transformace?

Mnoho organizací zaostává za svými cíli digitální transformace, protože postrádají jasnou vizi, krátkodobou kulturní transformaci nebo nedokážou přijmout nezbytný dlouhodobý závazek (mimo jiné). Organizace, a zejména IT lídři, si musejí uvědomit, že digitální transformace vyžaduje neustálé úsilí celé organizace, aby byla úspěšná.

„Digitální transformace není jen investice do nové technologie a její přijetí. Jde o to vyhodnotit, jak lze technologickou modalitu integrovat do stávajících technologií a procesů za účelem nalezení nových zdrojů hodnoty,“ vysvětluje Rahul Kapoor, profesor managementu a předseda oddělení managementu na Wharton School Pensylvánské univerzity.

Kromě toho úspěšná digitální transformace vyžaduje, aby tak vedoucí představitelé podniků činili způsobem, který odliší jejich organizaci na trhu, říká Kapoor, který také působí jako akademický ředitel programu Wharton’s Leading Digital Transformation Executive Education.

„Jednou z nejdůležitějších příležitostí pro vedoucí pracovníky dnes není přijmout obecný pohled na digitální transformaci, ale ve skutečnosti si definovat, co digitální transformace znamená pro jejich organizace a jejich podnikání. To je místo, kde je příležitost k hodnotě,“ říká. „Každá organizace si musí vyvinout vlastní podobu digitální transformace na základě toho, jak [touto transformací] může přidat hodnotu svým zákazníkům a širšímu ekosystému.“

A dnes, více než kdy jindy, digitální transformace znamená dělat všechnu tu práci nepřetržitě.

„Konečným cílem je neustále posouvat organizaci na nové úrovně výkonu a schopností, abychom se zlepšili ve srovnání s konkurencí,“ říká Kristy Ellmerová, která je jako výkonná ředitelka a partnerka Boston Consulting Group jedním z hlavních členů transformační a obratové jednotky BCG s názvem BCG Transform.

Vzhledem k potřebě „neustálé transformace“ Ellmerpvá říká, že manažeři musí budovat kapacitu svých organizací, aby se mohly neustále transformovat.

„Musíme si vybudovat schopnosti k tomu, abychom se neustále měnili,“ dodává.

Digitální transformace pro rok 2025 a dále

Digitální transformace se v průběhu několika desetiletí vyvíjela z úzce specializované iniciativy na základní potřebu dneška.

„Transformace není luxus; je to něco, co musí podnik udělat, aby přežil,“ říká Niranjan Ramsunder, CTO a vedoucí datových služeb společnosti UST, která se zabývá řešeními digitální transformace.

Digitální transformace se stala klíčovou strategickou iniciativou v polovině roku 2010, kdy se rozběhly mobilní, cloudové, analytické a další pokročilé informační technologie, které podnikům a spotřebitelům umožňují snadno se zapojit prostřednictvím digitálních kanálů. A v roce 2020 se tato iniciativa zrychlila, protože práce, obchod a každodenní aktivity se přesunuly online v reakci na lockdowny související s pandemií COVID-19.

Pokroky v oblasti umělé inteligence a generativní umělé inteligence dnes podněcují další vlnu transformace, přičemž většina generálních ředitelů považuje umělou inteligenci za monumentální budoucnost svých organizací. Průzkum zveřejněný v roce 2024 výzkumnou firmou Gartner zjistil, že 58 % generálních ředitelů věří, že AI „bude mít nejvýznamnější dopad na jejich průmysl v příštích třech letech“.

Rychle vyspělé imerzivní technologie, stále se rozvíjející oblast kvantových počítačů a další pokrokové technologie podle vedoucích pracovníků, konzultantů, výzkumníků a analytiků ještě více urychlí tempo a rozsah transformace.

Protože si uvědomují, že se musí neustále transformovat – s příležitostmi, jaké jim dávají technologie a s tím, jak to vyžadují měnící se podmínky na trhu – vedoucí generální ředitelé a jejich správní rady začlenili transformaci do toho, jak funguje jejich podnikání, říká Joshua Swartz, partner v digitální a analytické praxi ve společnosti Kearney. globální poradenské firmě pro manažery.

Proto říká, že tito digitální lídři již nepřemýšlejí o transformaci jako o velkém projektu, ale spíše jako o součásti své každodenní práce.

„Mění způsob, jakým fungují, způsob prodeje, produkty a služby, které pro své zákazníky dnes vyrábějí, na způsob, jakým to potřebují dělat zítra,“ říká Swartz. „A dělají to modulárními způsoby.“

Trendy digitální transformace a vedení

S tímto důrazem na neustálé znovuobjevování si špičkové organizace neustále budují nové dovednosti u svých zaměstnanců prostřednictvím školení stávajících zaměstnanců a získáváním nových, kteří mohou týmům přinést nejnovější talentové schopnosti.

Jsou také aktivně zapojeni do komunity dodavatelů jako partneři, aby identifikovali nové technologie, které vytvářejí nové transformační příležitosti a také rizika narušení. A vyvažují potřebu krátkodobých zisků strategiemi, které se vyplatí dlouhodobě.

Kromě toho Swartz říká, že vedoucí organizace vytvořily nové pozice a oddělení, aby podpořily transformaci.

„Mnoho organizací má nyní výkonného viceprezidenta nebo ředitele pro transformaci, jehož tým je schopen řídit všechna různá letadla ve vzduchu – iniciativy, které řídí transformaci,“ říká Swartz.

„Tohle nemají jen ty nejvyspělejší organizace; každý, kdo bere transformaci vážně, to dělá, protože si uvědomuje, že je to nezbytné,“ říká a poznamenává, že organizace, které jsou v transformaci nejzkušenější, uznaly, že DX není technologická iniciativa – a tudíž není pouze odpovědností CIO nebo CTO – ale spíše obchodní imperativ, který by měl být v konečném důsledku řízen nejvyššími obchodními lídry.

„Nemyslím si, že digitální transformace jsou ještě relevantní; relevantní jsou podnikové transformace,“ dodává. „Musíme se zaměřit na obchodní výsledky, které se snažíme zachytit.“

Ellmerová vnímá stejný trend a poznamenává, že nejúspěšnější organizace chápou, že transformace již nemůže být „epizodická“. Musí provádět transformaci holisticky.

Říká, že to nejen přispívá k vzestupu hlavního transformačního důstojníka, ale přispívá to také k potřebě DX vedení mít rovný hlas v rámci nejvyššího vedení podniků a viditelnost, autoritu a zdroje – včetně špičkových talentů – být účinnými činiteli změny.

Kromě toho nejsou vedoucí transformační důstojníci v těchto vrcholných organizacích zatěžováni jinými rolemi a odpovědnostmi; nejsou to například transformační a digitální úředník nebo datový a transformační úředník. „Nejlepší z nich mají roli samostatného ředitele pro transformaci, takže firmy mají někoho, kdo se zaměřuje pouze na řízení transformace, což jim poskytuje konkurenční výhodu,“ říká Ellmerová.

Výzkum BCG zjistil, že tato pozice přináší výsledky.

„Výkon většiny společností během tříletého období po nástupu CTO výrazně vzrostl – překonal tak průměr odvětví dané společnosti – vyplývá ze studie BCG mezi 350 CTO. A nejenže najímání CTO prospívá společnostem s nedostatečným výkonem, ale také těm, které již mají nadprůměrný výkon ve svém oboru,“ napsali Ellmerová a její kolegové ve zprávě z dubna 2024.

Ellmerová říká, že ředitel transformace je tak efektivní, protože jeho role rozkládá sila, a tím koordinuje aktivity a změny ve všech funkcích v rámci organizace, a nese odpovědnost a za úspěch DX. To vše, jak poznamenává, také napomáhá tomu, aby se transformace stala v organizaci zvykem, což zvyšuje šance nejen na periodický, ale i skutečný průběžný úspěch.

Výzvy digitální transformace

Institut Bruce Hendersona společnosti BCG zjistil, že až 75 % transformací nesplní své cíle. Některá z těchto selhání mohou být způsobena zavádějícími snahami, ale Ellmerová a další poukazují na to, že organizace se musí při snaze o transformaci potýkat s mnoha problémy.

Zpráva „The Path to Digital Transformation: Where IT Leaders Stand“ z roku 2024 od Insight a mateřské společnosti CIO.com Foundry uvádí mezery v technologických dovednostech a znalostech, rozpočtová omezení a infrastrukturu, která není optimalizována pro podporu nových technologií, jako je generativní AI, jako tři hlavní výzvy dnešního DX.

Odborníci tvrdí, že kulturní odpor vůči změnám, únava ze změn, utlumené aktivity a organizační složitost mohou také zadržet transformační úsilí. A stejně tak zaměření na přijetí technologie bez jasných obchodních důvodů důvodů.

„Úspěch digitální transformace pro jakoukoli organizaci nespočívá v tom, jak dobře znáte danou technologii nebo kolik máte odborníků, kteří této technologii rozumí; je to ve skutečnosti o tom, jak technologii integrujete do vaší organizace, do vašeho ekosystému, abyste rozšířili svou stávající hodnotovou nabídku a vytvořili nové hodnotové nabídky,“ říká Kapoor.

Příklady digitální transformace

Příkladů úspěšné transformace je mnoho; zde jsou tři z nich, které stojí za zmínku:

Sysco, nadnárodní společnost zabývající se distribucí potravin, přeměnila své zaměření z pandemické éry, které zahrnovalo pomoc jejím zákazníkům, aby jejich podnikání bylo digitálnější, do postpandemické strategie hyperrůstu využitím analytiky, umělé inteligence a dalších digitálních technologií. Její plán „Recept na růst“, který byl oznámen v květnu 2021, požaduje, aby společnost rostla 1,5krát rychleji než celé odvětví – to je ambiciózní plán, který společnosti Sysco vynesl ocenění CIO 100 Award 2023 za inovace a vedoucí postavení v IT. „Recept na růst má vše co do činění s tím, jak podnikáme – cloud a základní technologie, jak dodáváme software a všechny základní základní schopnosti, na kterých stojí naše strategie,“ říká Tom Peck, výkonný viceprezident a hlavní informační a digitální důstojník ve společnosti Sysco.

Během posledního desetiletí Domino’s Pizza, jedna z největších společností na doručování potravin na světě, přešla od starších procesů a technologií, aby proměnila způsob, jakým zapojuje a obsluhuje zákazníky. Tento posun jí umožnil úspěšně konkurovat digitálním nativním platformám pro doručování potravin, zefektivnit operace a podpořit inovace. Mezi klíčové rysy probíhajícího úsilí společnosti o digitální transformaci patří sledování dodávek a personalizované marketingové kampaně, což jsou úspěchy umožněné jejím modernizovaným technologickým stackem, analytiky a AI.

Společnost Deere & Co., lépe známá jako John Deere, dodává své rozpoznatelné zelené traktory a další stavební, zemědělské a terénní vybavení již téměř 200 let. Je však také široce uznávána pro své využití dat, analytiky a dalších digitálních technologií k poskytování nových produktů a služeb. Společnost například zabudovává umělou inteligenci do svého zemědělského vybavení, což jí umožňuje rozpoznat rozdíl mezi plevelem a plodinami.

Do svých strojů zahrnuje automatizaci a inteligenci, což jim umožňuje pracovat bez řidičů. A svým zákazníkům v polích poskytuje poznatky založené na datech a pomáhá vlastníkům a provozovatelům pozemků efektivněji spravovat jejich pole a lesy. Předseda představenstva a generální ředitel firmy John May o jejím závazku k digitálním inovacím říká: „Nevytváříme technologie pro technologie. Za vším, co děláme, je účel, aby naši zákazníci měli nástroje, které potřebují k řešení některých z největších světových výzev.“

Etapy úspěšné digitální transformace

Ačkoli každá organizace následuje svou vlastní cestu digitální transformace, odborníci říkají, že existuje pět společných kroků, které většina organizací dodržuje při prosazování technických iniciativ, které jejich transformaci podporují:

Sladí cíle s cíli podniku. Úspěšné organizace začínají otázkami: Jakých obchodních výsledků chci u zákazníků dosáhnout a jaký problém se firma snaží vyřešit? Své cíle pak sladí s výsledkem, kterého se firma snaží dosáhnout. IT a podnik se spojují, aby spoluvytvářely. Pro digitální úspěch je zásadní sladění a spolupráce napříč funkčními oblastmi společnosti. Mnoho organizací vytváří mezifunkční týmy , které pomáhají řídit digitální transformace. Společnosti si vybírají správné strategické partnery. Ať už se jedná o globální poradenství, systémového integrátora nebo butikový designový obchod, IT lídři potřebují pomoc při plnění digitálních imperativů, aby zkrátili čas potřebný k dosažení obchodní hodnoty. Předělávají podnik a produkty podle zákaznických výstupů. Zákaznická zkušenost je klíčovou motivací pro digitální transformaci a většina digitálních iniciativ je přizpůsobena tak, aby zlepšila interakci se zákazníky a otevřela nové cesty pro podnikání. Přeškolují zaměstnance na digitální. Zvyšování kvalifikace v oblasti nejnovějších technologií se stalo obchodním imperativem pro konkurenci v digitální éře.

Role a dovednosti digitální transformace

Zatímco vznikající technologie a přepracované procesy jsou zásadní, pro jakoukoli digitální transformaci je nezbytné mít správné dovednosti zaměstnanců.

Softwaroví inženýři, specialisté na cloud computing a manažeři digitálních produktů zůstávají klíčovou rolí pro společnosti, které chtějí zavádět nové produkty a služby. Vedoucí společnosti DevOps podněcují vývoj softwaru tím, že slučují vývoj s operacemi, což společnostem umožňuje neustále opakovat software za účelem urychlení dodávky.

Vysoká poptávka je také po datových vědcích a datových architektech, protože společnosti se snaží získat poznatky z obrovského množství dat a transformace se stále více opírají o strojové učení a umělou inteligenci.

Priority talentů doplňují návrháři UX, digitální trenéři, spisovatelé, stratégové konverzačních značek, forenzní analytici, manažeři dodržování etiky a manažeři technologií na pracovišti.

Samozřejmě záleží na vedení. Mnoho CIO přidalo titul hlavního digitálního důstojníka (CDO), aby popsalo své pravomoci, zatímco někteří jsou na CDO jednoduše přejmenováni. Někdy jsou role CIO a CDO výrazně rozděleny. Obvykle jsou tyto záležitosti na generálním řediteli.

Ale nezáleží na tom, kdo je vlastníkem digitálního imperativu, pokud je někdo kompetentní používat technologii k růstu tržeb – a je schopen spojit všechny prvky.

„Jsou to orchestrátoři,“ říká Nitish Mittal, partner vedoucí technologické praxe ve výzkumné firmě Everest Group, a dodává, že chápou, že technologie není hlavním cílem, ale spíše prostředkem k dosažení cíle – ať už je tímto cílem vyšší produktivity nebo vytváření většího zapojení zákazníků.