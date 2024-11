TechnoVision: 5 klíčových technologických trendů, které stojí za to sledovat v roce 2025

„V loňské publikaci Top 5 Tech Trends jsme předpověděli nástup menších jazykových modelů a AI agentů, což se skutečně potvrdilo. Upozornili jsme také na význam postkvantové kryptografie, což potvrdilo i zveřejnění standardů Národního institutu pro standardy a technologie v létě tohoto roku. Jak jsme očekávali, v roce 2024 hrály klíčovou roli polovodiče, jejichž rychlý vývoj podpořilo masivní využití AI, generativní AI a změny na trhu," vysvětluje Pascal Brier, ředitel pro inovace společnosti Capgemini a člen výkonného výboru skupiny.





„Pro rok 2025 očekáváme, že AI a generativní AI budou zásadně ovlivňovat priority firem i mnohé související technologické oblasti, jako je robotika, dodavatelské řetězce nebo budoucí energetický mix,“ dodává.

HP Knowledge HUB pro moderní firemní IT NOVINKA Navštivte novou speciální on-line zónu CIO Business Worldu, kde vám ve spolupráci s HP budeme průběžně radit, jak snadno a bezpečně pracovat na cestách, jak si usnadnit život používám správných nástrojů, jak zvládnout přechod z kanceláří domů a zase nazpátek a jak se přitom chovat ekologicky. Pomoc a inspiraci pro moderní IT najdete v našem HP Knowledge HUBu.

Technologie, které stojí za to sledovat v roce 2025:

1) Generativní umělá inteligence: od kopilotů k uvažujícím AI agentům

Generativní AI vstupuje do fáze tzv. agentifikace, kdy se z nástrojů pro izolované úkoly stávají propojení a specializovaní agenti. Podle průzkumu výzkumného institutu Capgemini mezi 1 500 vrcholovými manažery po celém světě, který bude zveřejněn v lednu 2025, považuje 32 % respondentů AI agenty za klíčový technologický trend v oblasti dat a umělé inteligence pro rok 2025.

Díky zlepšeným schopnostem logického uvažování v generativních AI modelech se tito agenti začnou chovat samostatněji a poskytovat spolehlivější výstupy založené na důkazech. Budou schopni zvládnout úkoly, jako je řízení dodavatelských řetězců nebo prediktivní údržba, bez nutnosti neustálého lidského dohledu. AI systémy tak dokážou efektivně rozhodovat i v prostředích, kde je klíčová vysoká přesnost.

Podcast: Kybernetická bezpečnost v Česku – dokážeme čelit novým hrozbám? 0:00 /

Dalším krokem bude vznik tzv. superagenta – orchestrátora, který bude koordinovat více AI systémů a optimalizovat jejich spolupráci. Tyto pokroky otevřou v roce 2025 cestu k novým AI ekosystémům napříč různými průmyslovými odvětvími, což umožní dosáhnout vyšší úrovně efektivity a inovací.

Proč je to důležité: S vyspělostí AI modelů, včetně transformátorů a dalších Gen AI architektur, dosahují multiagentní systémy úrovně, kdy jsou schopné zvládnout komplexní rozhodování v reálném světě – a to i za nepředvídatelných okolností. Tento vývoj přináší obrovský potenciál pro odvětví, která vyžadují rychlé a flexibilní reakce na nečekané situace, jako je zdravotnictví, právo nebo finanční služby.

2) Kybernetická bezpečnost: Nová obrana, nové hrozby

Umělá inteligence zásadně mění oblast kybernetické bezpečnosti – umožňuje nejen sofistikovanější kybernetické útoky, ale i pokročilejší obranné systémy založené na AI. Nedávná zpráva výzkumného institutu Capgemini uvádí, že téměř všechny dotázané organizace (97 %) v posledním roce čelily bezpečnostním problémům spojeným s využitím umělé inteligence.

Video ke kávě Máte čas na rychlé a informativní video?

Vlivem rostoucího přechodu na práci na dálku se výrazně zvýšilo množství potenciálních míst pro útoky, což zvyšuje zranitelnost firem. Ve zprávě Capgemini Research Institute pro rok 2025 označilo 44 % vrcholových manažerů dopady generativní AI v kybernetice za jedno z hlavních témat v oblasti kybernetické bezpečnosti. Firmy na tuto situaci reagují obnovením investic do zabezpečení koncových bodů a sítí, zvýšením automatizace detekce hrozeb prostřednictvím AI a přípravou na budoucí hrozby, zejména prostřednictvím postkvantové kryptografie.

Tato technologie má posílit ochranu proti rizikům spojeným s kvantovými výpočty, které se stávají dalším významným bezpečnostním tématem. Tyto kroky představují širší proměnu v přístupu firem k zabezpečení a budování důvěry ve stále autonomnější systémy.

Proč je to důležité: V roce 2025 se generativní kybernetické útoky využívající AI stanou sofistikovanějšími a rozšířenějšími, což pro organizace představuje zvýšená rizika. S tím, jak bude AI hrát stále větší roli v rozhodování a provozu, bude nezbytné nejen zajistit technickou bezpečnost, ale také vybudovat důvěru v tyto systémy. Kybernetická bezpečnost už není jen o ochraně – je i o tom, aby se lidé cítili v bezpečí. Řešení musí zahrnovat jak technické, tak psychologické aspekty, aby zajistilo nejen ochranu, ale i důvěru ve technologie, na které se každý den spoléháme.

3) Robotika řízená umělou inteligencí: Stírání hranic mezi lidmi a stroji

Pokroky v oblasti umělé inteligence urychlují vývoj robotů nové generace, které již překračují tradiční průmyslové využití. Zatímco dříve robotika spoléhala na stroje s pevně daným kódem a úzkým zaměřením, dnešní technologie generativní AI umožňuje vznik pokročilých produktů, jako jsou humanoidní roboti a kolaborativní roboti (coboti).

Umělá inteligence není jen ta generativní, upozorňuje odborník David Filgas 0:00 /

Tyto stroje se dokážou přizpůsobit různým scénářům a průběžně se učí ze svého okolí. Podle připravované zprávy výzkumného institutu Capgemini označuje 24 % vrcholových manažerů a 43 % investorů rizikového kapitálu automatizaci a robotiku poháněnou AI za jeden ze tří hlavních technologických trendů pro rok 2025. S tím, jak roboti získávají větší autonomii a AI přebírá komplexnější rozhodovací role, může dojít ke změně tradičního vnímání autority v pracovním prostředí.

Vzestup strojů napodobujících lidské chování zpochybňuje naše chápání vedení, odpovědnosti a spolupráce, což nás přivádí k úvahám o nové roli člověka v tomto ekosystému.

Chcete dostávat do mailu týdenní přehled článků z CIO Business Worldu? Objednejte si náš mailový servis a žádná důležitá informace vám neuteče. Objednat si lze také newsletter To hlavní, páteční souhrn nejdůležitějších článků ze všech našich serverů. Newslettery si můžete objednat na této stránce.

Proč je to důležité: V éře Průmyslu 4.0 roboti s umělou inteligencí zásadně zvýší efektivitu, flexibilitu a inovace. Stanou se klíčovou součástí inteligentních propojených systémů, které budou redefinovat průmyslové procesy. Do roku 2025 pokroky v oblasti zpracování přirozeného jazyka a strojového vidění dále posílí schopnosti robotů, což jim umožní převzít komplexnější role ve výrobě, logistice a zemědělství, a tak zásadně proměnit moderní pracovní sílu.

4)Jaderná energetika: Rozmach umělé inteligence jako hnací síla čistých technologií

Energetický průmysl prochází zásadní transformací a přechod na novou energetiku se zrychluje bezprecedentním tempem. Tento vývoj je poháněn rostoucím tlakem na řešení klimatických změn a podporován rychlými inovacemi v různých odvětvích – od obnovitelných zdrojů a biopaliv po nízkouhlíkový vodík a další technologie.

Jaderná energie se opět dostává do centra pozornosti jako klíčový bod pro rok 2025. Nabízí čistou, spolehlivou a kontrolovatelnou energii, která může uspokojit rostoucí energetické požadavky umělé inteligence a dalších energeticky náročných technologií. Přestože v září/říjnu 2024 označilo jen minimum vrcholových manažerů malé modulární reaktory (SMR) za jednu ze tří hlavních technologií udržitelnosti pro rok 2025, očekává se, že jejich vývoj výrazně zrychlí.

Další klíčové inovace zahrnují pokrok směrem k neomezené čisté energii prostřednictvím jaderné fúze a pokročilých modulárních reaktorů, které využívají nové typy paliv a pracují při vyšších teplotách, přičemž u některých slibují i výrazné snížení produkce jaderného odpadu.

Proč je to důležité: Vzhledem k enormním energetickým nárokům umělé inteligence se velcí technologičtí hráči stále více obracejí k jaderné energii, aby pokryli své rostoucí výpočetní potřeby. Očekává se, že rozsáhlé investice urychlí inovace v oblasti reaktorových technologií i nakládání s odpady. Technologický průmysl si uvědomuje, že samotné obnovitelné zdroje nebudou stačit k uspokojení jeho energetických požadavků.

5)Dodavatelské řetězce nové generace: agilní, ekologičtější a podporované umělou inteligencí

V posledních letech se firmy musely vypořádat s rostoucí složitostí a nepředvídatelností tržních podmínek. Klíčové technologie, jako je umělá inteligence, data, blockchain, internet věcí a propojení se satelitními sítěmi, nyní zásadně zvyšují efektivitu, odolnost, agilitu a udržitelnost dodavatelských řetězců. Tyto technologie umožňují firmám lépe predikovat změny a pružně reagovat na dynamické podmínky trhu díky vysoké úrovni jejich spolehlivosti.

Pokrok ve vesmírných technologiích, například družicích na nízké oběžné dráze, přináší lepší globální pokrytí a umožňuje firmám detailněji kontrolovat své dodavatelské řetězce. Podle připravované zprávy Capgemini Research Institute považuje 37 % vrcholových manažerů technologie pohánějící dodavatelské řetězce nové generace za jeden z klíčových technologických trendů pro rok 2025. Rostoucí regulační a environmentální požadavky navíc tento posun ještě urychlí, aby firmy zajistily svou konkurenceschopnost a odolnost.

Proč je to důležité: V roce 2025 budou dodavatelské řetězce čelit dalším environmentálním výzvám, regulačním tlakům a geopolitickému napětí. Nařízení, jako je digitální pas výrobků Evropské unie, přinutí firmy k větší transparentnosti ohledně ekologické stopy jejich produktů, což je nasměruje k udržitelnějším a efektivnějším postupům.

Po roce 2025 – technologie, které budou ovlivňovat příštích 5 let:

1) Inženýrská biologie: biologická řešení nejnaléhavějších problémů dneška

Přestože se v posledních letech hojně diskutuje o potenciálu inženýrské biologie a její schopnosti transformovat výrobu, vyvíjet léky a vyrábět materiály s novými vlastnostmi, tato technologie se teprve dostává do fáze rozšiřování. Podle připravované zprávy výzkumného ústavu Capgemini 41 % vrcholových manažerů věří, že molekulární montáž dosáhne vyspělosti a stane se komerčně životaschopnou do roku 2030.

Mezitím 37 % z nich předpokládá totéž pro genomické terapie. V příštích letech se můžeme těšit na nové inovace v této rozmanité oblasti, jako jsou personalizované mRNA vakcíny a GenAI pro návrh proteinů.

2)Kvantová výpočetní technika: na pokraji kvantového skoku

Podle nadcházejícího průzkumu výzkumného ústavu Capgemini 55 % vrcholových manažerů a 44 % rizikových investorů očekává, že kvantové výpočty budou jednou ze tří nejvýznamnějších technologií v oblasti výpočetní techniky a sítí, které budou mít v roce 2025 zásadní dopad. 41 % vrcholových manažerů očekává, že se bude experimentovat s kvantovými výpočetními důkazy konceptů s omezenými případy použití, a 27 % dotázaných vrcholových manažerů očekává, že tato technologie bude v roce 2025 částečně rozšířena v některých částech organizace. Klíčovou otázkou je – kdy dojde ke kvantovému skoku a kdo jej zvládne?

3)Obecná umělá inteligence: : Myslím, tedy jsem umělá inteligence?

Schopnosti umělé inteligence v oblasti uvažování zaznamenaly v posledních pěti letech velkolepý pokrok a někteří předpovídají éru umělé obecné inteligence (AGI). Proto se 60 % vrcholových manažerů a 60 % rizikových investorů oslovených výzkumným institutem Capgemini domnívá, že tato technologie dosáhne vyspělosti a stane se komerčně životaschopnou do roku 2030.

Byla by tato technologie v podstatě schopna napodobit lidskou inteligenci do té míry, že by se stala irelevantní? Toto téma vede k přehnaným předpovědím a někteří nyní pochybují, zda je inteligenční potenciál této technologie skutečně neomezený.