Tajemství vývoje softwaru pro mikroskopický svět

Oslovili jsme Filipa Matušku, jednoho z manažerů společnosti Thermo Fisher Scientific, aby se s námi podělil o zkušenosti se zakázkovým vývojem softwaru s pomocí externích vývojových kapacit.

Pracujete ve společnosti Thermo Fisher Scientific na pozici Software Director. Možná je jméno vaší společnosti našim čtenářům méně známé. Přibližte nám prosím příběh Thermo Fisheru. Kdo jsou vaši zákazníci a jaké vaše produkty můžeme na trhu najít?

Máte pravdu, že název Thermo Fisher Scientific běžnému člověku moc neřekne. Pokud byste ale byl vědecký pracovník pracující v laboratoři, tak by vám naše firma byla velmi dobře známá. Nejspíš byste s nějakými našimi produkty i sám aktivně pracoval. Thermo Fisher patří k naprosté světové špičce v oblasti produktů a služeb pro vědu.

Naše portfolio je neskutečně široké. Zákazníkům dodáváme téměř vše – od nejjednoduššího laboratorního vybavení až po sofistikované přístroje za miliony dolarů. V brněnském technologickém centru vyvíjíme a vyrábíme elektronové mikroskopy a spektrometry. Tyto přístroje se používají při vývoji nových léků, umožňují vznik moderních materiálů, s jejich pomocí se vyrábějí mikročipy.

Před naším rozhovorem jste se zmínil, že bez spolehlivého programového vybavení se vaše produkty neobejdou. Kolik vývojářů u vás pracuje?

Výzkum a vývoj u nás obecně hraje velmi důležitou roli, patříme k největším investorům do R&D v rámci celého Brna a Jihomoravského kraje. Celkově náš R&D tým tvoří asi 630 lidí, 200 z nich na SW pozicích. Jsou to jednak samotní vývojáři, ale také testéři, scrum masteři, product owneři a další. Tito lidé jsou přitom součástí širších vývojových týmů.

Ixperta je externím vývojovým partnerem Thermo Fisheru již několik let. Kdy a z jakých důvodů jste se začali poohlížet po outsourcingu v oblasti vývoje softwaru?

Externí softwarový vývoj u nás funguje již více než deset let. Pomocí outsourcingu řešíme především nedostatek lidských zdrojů na našem lokálním brněnském trhu. Současně nám to ale umožňuje být flexibilní, co se týče projektů, na kterých můžeme pracovat.

Našli jste za ty roky nějaký návod, jak najít důvěryhodného partnera pro externí vývoj?

Osvědčil se nám pomalý a postupný rozjezd. Začínáme ideálně nějakým jasně definovaným pilotním projektem, který obecně trvá okolo půl roku. Po jeho vyhodnocení se pouštíme do dalších, komplexnějších projektů. To byl i případ Ixperty.

Na začátku jsme hledali také specifické expertní kompetence, které nám Ixperta přinesla. Vývojáře z Ixperty postupně pouštíme „dál do kuchyně“, lépe poznávají náš styl práce a uvažování a pracují na stále komplexnějších projektech. Díky tomu přinášejí nový vhled do našich problémů a přicházejí s novými nápady, jak některé věci zlepšovat, což velice vítáme.

V roce 2021 Ixperta dostala důvěru stát se hlubší součástí produktového developmentu Thermo Fisheru.

Ano. Jde o projekt globální softwarové distribuce všech našich produktů, tj. pro elektronové mikroskopy, spektrometry i čistě softwarová řešení. Projekt stále probíhá, začal iniciační fází a analýzou a postupně přešel do realizace tzv. shared assets. Rozhodnutí svěřit projekt Ixpertě hodnotím velice kladně. Ixperta využila své bohaté zkušenosti a dává nám cennou vývojovou zpětnou vazbu.

Především oceňujeme vysokou kvalitu odvedené práce, spolehlivost a transparentnost. Z jednorázové spolupráce se postupně stalo strategické partnerství Thermo Fisheru a Ixperty.

Děkuji za milý rozhovor.

Společnost IXPERTA působí na trhu informačních a komunikačních technologií již téměř třicet let. Dodává IT řešení šitá firmám na míru – software development, IT infrastrukturu a bezpečnost, projektové řízení a podnikovou komunikaci.

Thermo Fisher Scientific je světovým lídrem produktů pro vědu s obratem 25 miliard dolarů a více než 75 000 zaměstnanci v padesáti zemích světa. Celosvětově vyvíjí a dodává široké spektrum produktů pro vědu – od laboratorního skla až po elektronové mikroskopy.