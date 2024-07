Tajemství úspěšných hackathonů

Hackathony, které jsou obvykle spojovány se startupy a malými vývojářskými týmy, jsou u podnikových CIO stále populárnější jako prostředek pro nastartování inovací. Ale zajistit, aby hackathon přinášel hmatatelnou hodnotu pro podnik, může být náročné.





A začíná to stanovením smysluplného zdůvodnění pro jeho organizaci. Podniky by neměly organizovat hackathony, protože jsou v módě nebo protože vedení doufá, že dosáhne vágně definovaných výsledků. Musí k tomu mít hmatatelné a legitimní důvody.

Rock Tsai, CIO společnosti Taiwan Mobile, přední telekomunikační společnosti na Tchaj-wanu, říká, že hackathony podporují inovace, zejména v rámci IT týmu, který může být někdy brzdou inovací místo toho, aby inovace posiloval.

„V naší společnosti to bylo stejné. Možná před několika lety, když obchodní jednotka požádala o pomoc s novými službami nebo novými inovacemi procesů, IT tým často odpovídal, že to není v plánu, chybí pracovní síla, chybí rozpočet nebo to není možné. Takže vlastně chceme podnítit vášeň IT pro inovace prostřednictvím hackathonů,“ říká Tsai.

Tento typ hackathonu Tsai označuje jako hackathon „zevnitř ven“ (inside-out), hackathon, který je výhradní pro pracovníky IT. Hackathon inside-out kontrastuje s běžnějším hackathonem „outside-in“, který zahrnuje účast napříč společností a jako vodítko přijímá pohled zákazníka.

I když každý z těchto přístupů má své výhody – Taiwan Mobile organizuje oba – Tsai říká, že hackathon zevnitř může zvýšit buy-in ze strany IT týmu. Například společnost Taiwan Mobile nedávno uspořádala hackathon s umělou inteligencí, aby vývojářům poskytla pocit vlastnictví (ownership) prostřednictvím jednoduchého faktu lidské povahy: „Lidé vždy věří myšlence, kterou sami navrhují,“ říká Tsai.

Tsai říká, že tato podpora pro vývojáře přetrvá, i když se přesná myšlenka nebo implementace nevyhnutelně změní. „Možná se konečný návrh liší od původního, který navrhli IT lidé. Ale protože IT lidé již byli motivováni k inovacím, přiměje je to skutečně věřit ve změnu,“ říká Tsai.

Buďte konkrétní – ohledně technologií a případů použití

Pokud mají organizace silný základ pro pořádání hackathonu, neměly by je dělat s otevřeným koncem. Leah Balterová, ředitelka pro informace a transformaci společnosti Bunnings, maloobchodního prodejce produktů pro domácí kutily v Austrálii, tuto výzvu zažila na vlastní kůži.

„Když jsme to vzali zeširoka – kde jste mohli pracovat na čemkoli – zjistili jsme, že právě tam to příliš nefungovalo,“ říká.

Balterová vysvětluje, že většina nápadů vytvořených z těchto obecných hackathonů nebyla připravena na výrobu. „Byly tam pěkné koncepty. Vypadají dobře, ale nebylo tam nic, co bychom mohli zavést jako podnik, [co by přineslo] zásadní obchodní dopad [v případě implementace]," říká.

Balterová doporučuje hackathony postavené na konkrétní technologii, případu použití nebo obojím, jako v případě nejnovějšího hackathonu společnosti Bunnings, který se snažil využít generativní AI ke zlepšení produktivity nebo prodeje.

„Během dvou hodin mi bylo předloženo 25 nápadů, což mě opravdu přimělo přemýšlet: 10 nejlepších z nich bychom měli zrealizovat a měli bychom je zrealizovat v příštích třech měsících,“ říká Balterová.

Jeden z vítězných nápadů používal generativní umělou inteligenci k zefektivnění procesu učení pro domácí projekty typu „udělej si sám“. Spíše než abyste se probírali desítkami videí, by tento nástroj posloužil těmi správnými úryvky a radami, které by odpovídaly produktům, jež měl člověk v košíku, a dokonce by mohl operovat i s položkami, které už [daný zákazník] doma měl. Tento nástroj byl novou aplikací generativní umělé inteligence (která byla součástí oficiálních hodnotících kritérií) a mohl také zvýšit prodeje.

Téma pro hackathon na Taiwan Mobile bylo podobně postaveno na technologii a případu použití. Tsai říká, že vývojáři měli za úkol navrhnout nápady začleňující AI do jejich IT systémů.

Balterová radí CIO, aby zvážili pořádání tematických hackathonů k tomu, aby získali tuto koncentraci silných nápadů.

„Kdybychom neměli hackathon, mohlo by to trvat měsíce a měsíce strategické práce,“ říká. „Pak přemýšlíme nad následujícím: ‚Co budeme dělat? Jak to budeme financovat?‘ A tohle byl opravdu skvělý způsob, jak celý ten proces urychlit a získat ty nejlepší myšlenky.“

Pro dosažení nejlepších výsledků smíchejte týmy

Samotný název „hackathon“ naznačuje, že účastníci by měli být „hackeři“ – techničtí lidé, typicky vývojáři a designéři, s chytrým talentem pro řešení problémů. I když toto omezení může platit pro tradiční hackathony, ty organizované v rámci podniků by měly nalákat širší okruh účastníků.

Ačkoli se pojem „osoba s nápady“ obvykle setkává s rozhořčením ze strany technických lidí, Aran Azarzar, CIO společnosti JFrog, tvůrce platforem DevOps a DevSecOps se sídlem v Sunnyvale ve státě Kalifornie a v Izraeli, tvrdí, že jsou prospěšní právě z tohoto důvodu.

„Každá skupina by měla mít nějaké netechnické lidi, nějakou rušivou osobu, která by přicházela s nápady bez technických překážek, které se vyskytují v myslích [vývojářů],“ říká Azarzar.

Azarzar říká, že nejlepší nápady pocházejí od těchto netechnických lidí. Bohužel, dostat tento typ lidí k dobrovolnictví je podle něj těžké, takže IT lídři musejí být proaktivní při získávání jejich účasti při organizování hackathonů.

„Je to výzva, protože ne každý chápe jejich hodnotu. Musíte tyto osoby předem identifikovat a pochopit, kam je chcete umístit,“ říká.

Budovatelský rozruch

Aby byla tato strategie uvedena do praxe, nemohou se organizace jen rozhodnout uspořádat hackathon a doufat, že duch spolupráce svede všechny dohromady k realizaci. Azarzar říká, že úplný vlastník musí řídit vše od správy zařízení a nápadů až po tvorbu týmu a skutečnou soutěž.

Také Balterová ze společnosti Bunnings aktivně usiluje o účast v rámci celé společnosti, čehož je dosaženo prostřednictvím interní komunikace kolem hackathonu. Říká, že Bunnings zavádí kampaň, která zahrnuje on-line kanály, jako je pracovní prostor sociálních médií, a off-line kanály, jako jsou bannery a plakáty v kanceláři. Obrazy na všech materiálech zdůrazňují, že se lidé scházejí, aby tvořili.

„Takže ukazujeme mezifunkční spolupráci: členové týmu z různých týmů spolupracují,“ říká Balterová.

Azarzar věnuje podobnou péči interní komunikaci kolem hackathonů v JFrog. Namísto oznámení všech podrobností události najednou společnost vydává informace kousek po kousku, jako upoutávky na hollywoodský film. Nejprve společnost zahájí všeobecné oznámení o události, poté následují další podrobnosti v prezentaci o několik dní později, dokud nebude odhalen celý rozsah a mechanika.

Azarzar říká, že tento přístup vytváří rozruch v celé společnosti.

„Pokud soutěž odhalujete pomalu, dotýkáte se jejich smyslu pro zvědavost. Díky tomu cítí, že chtějí být toho součástí,“ říká.

Multidisciplinární spolupráce je také klíčová pro dvousměrný přístup Tsaie k hackathonům. Jestliže jsou hackathony inside-out navrženy tak, aby urychlily buy-in od vývojářů, hackathony zvenčí slouží širšímu účelu – zaujmout pohled zákazníka. Aby k tomu došlo, měly by se zúčastnit týmy z celé společnosti, včetně těch, které jsou v častém kontaktu se zákazníky, jako je marketing nebo prodejci. „A to, co musejí navrhnout, jsou nové služby společnosti nebo nové produkty společnosti,“ vysvětluje Tsai svůj konečný cíl.

Úspěch začíná, když hackathon skončí

Stejně jako obchodní konference jsou hackathony vzrušující záležitostí, která může po skončení akce zhasnout. Geniální nápady se mohou stát prototypem nebo prezentací. Multifunkční tým, který se na 48 hodin tak dobře stmelil, může být odkázán na zdravení se na chodbě. Porotci, kteří pečlivě vybírali vítěze, už na ně možná nikdy nebudou myslet.

Aby hackathon uspěl, musí existovat kontinuita mezi událostí a obchodní realitou organizace.

Tato kontinuita musí začít výběrem porotců. Oblíbenou možností je při tomto úkolu přivést do organizace technické hvězdy mimo společnost nebo se spolehnout pouze na technické vedoucí organizace. Na rozdíl od těchto přístupů Balterová říká, že by zde měla být široká účast vedoucích pracovníků. Například Balterová byla mezi třemi šéfy z nejužšího vedení v nedávno uzavřené porotě hackathonu Bunnings.

Podle Balterové není přítomnost členů nejužšího vedení jen optickou záležitostí, ale má účastníkům signalizovat hlubší zprávu.

„Skutečně to ukazuje, že musejí svůj nápad předložit vedoucím pracovníkům,“ říká. „Kteří se zaváží, že zafinancují a pustí se do výroby s vítězným nápadem nebo dvěma nejlepšími nápady.“

Balterová říká, že vítězové na svém posledním hackathonu získali lístky do kina zlaté třídy s balíčky jídla a pití. Cena také podporuje myšlenku, že tým dosáhl významného milníku na delší cestě.

„Taková velikost ceny je vhodná, protože se jim dostalo jistého uznání, že jsou vítězi, ale je skvělé, že jako tým – nebo s partnerem nebo rodinou – mohou jít ven a oslavovat,“ říká.

Azarzar říká, že vítězné nápady v JFrogu jsou zkoumány v širokém seznamu požadavků. Je dostatečně robustní, aby se dal škálovat? Je to relevantní nebo dostatečně kreativní? Je dost lidí, kteří to podporují? A pokud ano, chtějí to vůbec?

„Je tolik bodů, které musíte identifikovat, než to zatlačíte do výroby, ale pokud to vyřeší skutečnou bolest, projde to tam,“ říká.

Tsai vylepšil načasování hackathonů společnosti Taiwan Mobile, aby zlepšil kontinuitu po hackathonu.

„Sladili jsme hackathony s ročním plánovacím cyklem, aby vítězné návrhy mohly získat podporu v příštím ročním rozpočtu,“ říká.

Tsai říká, že vítězným týmům je v rámci tohoto procesu poskytnut prozatímní rozpočet na podporu počátečního rozvoje a obchodního plánování. Po dokončení tohoto cvičení pak mohou plánovacímu týmu předložit návrh na možnost získat ještě větší rozpočet.

Kromě financování mohou členové týmu také mít část svého času sponzorovaného. Tsai říká, že členové týmu mohou na návrh vyčlenit určitou část své pracovní doby se souhlasem svého přímého nadřízeného.

Balterová zaujímá podobný přístup ve společnosti Bunnings tím, že sladí hackathony s plánováním technické kapacity.

„[Vítězný nápad] se tak nějak začlení přímo do čtvrtletního plánování, abychom se pak mohli ujistit, že nápad bude realizován. Takže tým ví, že nebude muset pokračovat a zdůvodňovat obchodní případ,“ říká.

Investice do vítězných návrhů mohou vést k úspěšnému cyklu. Kromě podpory dané implementace tato podpora pomůže přilákat a udržet si talentované vývojáře, kteří chtějí pracovat na vzrušujících projektech.

„[Ukazuje jim to], že se neustále zaměřujeme na inovace. Takže to není jen práce na BAU [business as always] – vždy se díváme na třetí horizont nápadů, které pomohou podnikání a pomohou nasměrovat podnikání,“ říká Balterová.

Podpora návrhů hackathonu také zlepšuje spolupráci a kulturu kolem řešení problémů v organizaci. Zde Azarzar uvádí dva klíčové důvody, proč by CIO měli zvážit pořádání hackathonů.

„Za prvé, pokud máte skutečnou bolest, kterou chcete rychle vyřešit, a chcete mít všechny praktické nástroje. Za druhé, pokud chcete podpořit inovace v organizaci,“ říká.

Transformace kultury

Azarzarův bod o podpoře inovací stojí za další analýzu. Většina profesionálů může hackathony považovat za obchodní činnost, která vytváří inovace. Málokdy lidé vnímají hackathony jako způsob, jak vytvořit kulturu inovací.

Tsaiovy zkušenosti v Taiwan Mobile této myšlence propůjčují důvěryhodnost. Od začátku jejich hackathonů viděl, jak se kultura každým rokem zlepšuje. Přestože společnost zavedla řadu produktů a vylepšení jako přímý důsledek hackathonů, věří, že skutečná výhoda spočívá v hlubším posunu v pohledu zaměstnanců, což vede k tomu, že předkládají více nápadů, i když se nehraje o žádnou cenu.

„Myslím, že skutečným přínosem je změnit myšlení zaměstnanců… že mohou být inovátory, že chtějí být inovátory a že mohou inovovat ve své práci,“ říká.