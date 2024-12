Spěcháte na návratnost investic AI? Je možné, že to bude drahé

Mnoho organizací se po spuštění projektů umělé inteligence snažilo najít návratnost investic, ale podle IT výzkumné a poradenské společnosti Forrester existuje nebezpečí, že tyto organizace budou vyžadovat příliš mnoho příliš brzy.





Podniky fixované na ROI mohou předčasně zatáhnout brzdu, předpovídá Forrester, protože někteří IT lídři si začínají uvědomovat, že dát experimentům více času na rozkvět může být důležitější než očekávat rychlý obrat k hodnotě.

Chcete dostávat do mailu týdenní přehled článků z CIO Business Worldu? Objednejte si náš mailový servis a žádná důležitá informace vám neuteče. Objednat si lze také newsletter To hlavní, páteční souhrn nejdůležitějších článků ze všech našich serverů. Newslettery si můžete objednat na této stránce.

Téměř polovina těch, kdo rozhodují o AI, tvrdí, že jejich organizace očekávají návratnost investic do investic do AI během jednoho až tří let, zatímco dalších 44 % očekává delší časový rámec, vyplývá z průzkumu AI Pulse Survey společnosti Forrester za 2. čtvrtletí roku 2024.

„Podniky dosahují pomocí AI lepší zákaznické zkušenosti, produktivity zaměstnanců a dokonce i nových zdrojů příjmů,“ říká Forrester ve svém posledním kole předpovědí AI. „Ale právě probíhá restart AI. Zřejmé případy použití, se kterými podniky v loňském roce experimentovaly, jsou nyní minimálními předpoklady pro konkurenceschopnost a jsou součástí podnikového softwaru.“

Měřte všechno

Hledání návratnosti investic příliš brzy je často výsledkem špatného plánování, říká Rowan Curran, analytik AI a datové vědy ve společnosti Forrester. Organizace, které zavádějí nástroje AI, musí nejprve nastavit přiměřená očekávání a stanovit klíčové metriky pro měření hodnoty nasazení, říká.

V mnoha případech organizace využívající generativní umělou inteligenci pro generické, obecné úkoly nezaznamenávají očekávané zvýšení produktivity nebo návratnosti investic, říká Curran. Cílené projekty umělé inteligence řešící problémy specifické pro nasazující organizaci mají tendenci být slibnější.

HP Knowledge HUB pro moderní firemní IT NOVINKA Navštivte novou speciální on-line zónu CIO Business Worldu, kde vám ve spolupráci s HP budeme průběžně radit, jak snadno a bezpečně pracovat na cestách, jak si usnadnit život používám správných nástrojů, jak zvládnout přechod z kanceláří domů a zase nazpátek a jak se přitom chovat ekologicky. Pomoc a inspiraci pro moderní IT najdete v našem HP Knowledge HUBu.

„Mnoho lidí se podívalo na některé potenciální případy použití kolem AI, které, když se na ně podíváte na vysoké úrovni, mohou být velmi přitažlivé s nárůstem produktivity nebo nějakým jiným druhem širších dopadů,“ říká. „Lidé byli velmi nadšení z věcí, jako jsou kopiloti, a pro tyto věci bylo těžké určit konkrétní čísla návratnosti investic, která mohou přímo souviset s obchodními výsledky.“

Curranovy komentáře o kopilotech se potvrdily u mnoha ředitelů IT, kteří generativním kopilotům s umělou inteligencí úplně nepropadli, i když se pokoušejí rozlišovat mezi tím, co je jen mediální humbuk a kde dosáhnout výsledků. Pro ostatní je agentní umělá inteligence, která se zaměřuje více na rozhodování než na generování obsahu, slibná jakožto využití umělé inteligence, které by mohlo ovlivnit obchodní výsledky.

Pro demonstraci konkrétního případu použití používá Curran jako příklad call centrum. Přijetím agenta AI, který bude asistovat při hovorech, může být call centrum schopno zkrátit dobu hovoru o 30 až 40 sekund, což představuje obrovský nárůst produktivity, když zaměstnanci vyřizují velké objemy hovorů za den.

Cíl zkrácení doby průměrného hovoru je měřitelný a sledovatelný v čase, poznamenává.

Mnoho cest k ROI bude trvat déle, říká Curran. „Možná máte první spuštění, řekněme, že je to chatbot pro interní podporu zaměstnanců, který reaguje s přesností 75 %,“ říká. „Vaše cílová návratnost investic se může pohybovat s přesností kolem 85 % nebo 90 %, ale neexistuje způsob, jak toho dosáhnout, aniž byste to postupně rozšiřovali a pomalu dosahovali tím, že lidé budou poskytovat zpětnou vazbu a zpřesňovat odpovědi.“

Návratnost investic se bude zvyšovat postupně, dodává. „Nepřijde to najednou,“ říká.

Jednou z výzev pro CIO je rozhodnout se, kdy konečně vypnout projekt AI. Volba závisí na jedinečných okolnostech a potřebách každé organizace, říká Curran. Pro CIO a další IT lídry neexistuje žádný vzorec, kterým by se měli řídit.

Strach z toho, že zůstanete pozadu

Nejprve však musejí organizace pochopit, kdy je umělá inteligence tou správnou volbou. Část problému s opuštěnými projekty umělé inteligence spočívá v tom, že mnoho organizací se bojí, že zůstanou pozadu, říká Tony Fernandes, ředitel pro zkušenosti s umělou inteligencí ve společnosti HumanFocused.AI, konzultační společnosti pro strategii a návrh umělé inteligence.

CIO a další IT lídři jsou svými radami často nuceni přijmout AI a projekty pak selhávají kvůli nedostatku náležité péče, dodává. Stejný tlak může také přimět CIO, aby nadhodnocovali pokrok v AI, i když možná bylo reálně prokázáno jen málo slibů.

„Vnímám, že se organizace namísto přístupu plazení-chůze-běh snaží rozjet z 0 na 60 v mikrosekundách,“ říká Fernandes, který je také generálním ředitelem společnosti UEGroup, poskytovatele strategického designu a přehledů. „Nejde o to, že by umělou inteligenci opouštěli příliš brzy, jde o to, že jedou plnou rychlostí do slepých uliček, protože si neudělali čas na to, aby nejprve získali přehled o prostředí a provedli metodické experimenty, které jsou potřeba.“

Organizace dosahují návratnosti investic s umělou inteligencí, když je to nejlepší nástroj pro danou práci, dodává. Mnoho společností, které nyní spěchají s přijetím umělé inteligence, se v příštích pěti až sedmi letech vrátí k tradičnějším technologickým řešením, předpovídá.

„Organizace, které se v této fázi připojují ke stádu, používají AI jako řešení při hledání problému,“ říká Fernandes. „Většina nikdy neuvidí návratnost investic.“

Stejně jako Fernandes vnímá i Rob Owen, CIO v účetní a IT poradenské firmě Sax, jak se některé organizace snaží zavést umělou inteligenci, přičemž někteří první uživatelé platí spoustu peněz za pronájem GPU a další infrastruktury.

„Viděli jsme, že mnoho projektů se zastavilo a začalo tam, kde by řekli: ‚Tyto náklady se vymykají kontrole‘, protože z technického hlediska podcenili čas a zdroje, které by bylo potřeba k tomu, aby to bylo dokončeno,“ říká. „Viděli jsme, že mnoho projektů bylo opuštěno.“

Začněte v malém a nákladově efektivně

Od počátků komerčně dostupné generativní umělé inteligence se stalo dostupnými mnoho služeb umělé inteligence, které společnostem poskytují možnosti za rozumnou cenu, říká Owen. Sax nasadil AI na několika interních projektech, včetně svých funkcí help desku, s tréninkem a přizpůsobením modelů AI samotnou společností.

„Můj přístup je o hraní si a využití umělé inteligence co nejhospodárnějším způsobem,“ říká. „A jakmile budete mít proof of concept, fungující model, pak expandujte. Nezačínejte ve velkém a doufejte v to nejlepší, pokud jste to neviděli dělat někoho jiného nebo nemáte pro začátek osvědčený model.“

Zatímco Sax měří své projekty AI sledováním KPI, Owen se domnívá, že je často iracionální očekávat návratnost investic okamžitě. Většina projektů AI bude trvat 18 až 24 měsíců, než dosáhne ROI, říká.

„Pokud máte dobré IT zaměstnance, vyřeší problémy a vyřeší různé věci,“ říká. „Všechny projekty pro mě nemohou okamžitě vyřešit obchodní problém. Musíte vymyslet zábavné způsoby, jak přimět své nejchytřejší lidi, aby si s tím začali hrát.“