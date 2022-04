Sedmero způsobů, jak si získat nový IT tým

Pandemie, iniciativy v oblasti digitálních inovací a „Velká rezignace“ se spojily, aby bylo pro nastupujícího ředitele IT náročnější než kdy jindy zapojit se do jejich nového týmu a nastavit kurz budoucího úspěchu. „Chce to určitou míru empatie a týmové angažovanosti, které mnozí CIO mohli v minulosti připadat jako méně důležité,“ poznamenává Kim Bozzella, globální vedoucí oddělení technologického poradenství ve společnosti Protiviti.

1. Buďte otevření a upřímní

„Začněte tím, že budete podporovat kulturu IT oddělení, která je otevřená, upřímná a oddaná dokonalosti,“ říká Zachary Rossmiller, CIO na University of Montana. Doporučuje sdílet poznatky o současném stavu oddělení a požádat o podporu při utváření budoucnosti. „Slib končím tím, že informuji tým, že budu neustále pracovat na zlepšování prostředí, ve kterém všichni působíme.“

Pište pro CIO Business World Máte dobré nápady, máte co říct? Chcete se podělit o své znalosti se čtenáři CIO BW? Je tu ideální příležitost. V redakci neustále hledáme externí autory, kteří rozšíří náš záběr. Nabízíme možnost publikací zajímavých článků nejen na webu, ale také v našem tištěném magazínu. Pokud máte zájem, ozvěte se šéfredaktorovi na e-mail: radan.dolejs@iinfo.cz

Jako vůdce si dávejte pozor, abyste nikdy neslibovali příliš a potom to nebyli schopni dodržet. „Když je důvěra narušena, je těžké ji znovu vybudovat,“ varuje Rossmiller. „Navíc neshazujte tým tím, že využijete svou autoritu k provedení změn, aniž byste vynaložili čas a energii potřebnou k přijímání odůvodněných rozhodnutí.“

2. Soustřeďte se na vedoucí oddělení

Získání týmu na svou stranu začíná shora dolů. „Ve většině případů CIO zdědí tým vedoucích IT, který již má silné vztahy s IT organizací a podporu od IT organizace,“ říká Bozzella. „Přijetí nové vize této skupiny pomůže nastavit správný tón v celém IT týmu a pomůže si získat i organizaci.“

Naopak, nahrazení zděděného vedoucího týmu IT cizími lidmi od nového CIO riskuje vytvoření překážek pro budování důvěry. Jakékoli změny ve vedení by měly být pečlivě zváženy vůči tomuto riziku, navrhuje. „Uskutečnit ranou poslechovou prohlídku s každým členem týmu – klást otázky a snažit se porozumět – je dobrým prvním krokem na této vícekrokové cestě.“

„Zmocňujte jednotlivé vůdce a zaměřte se na to, abyste jim umožnili být vašimi úspěšnými vykonavateli,“ radí Chris Mattmann, CTIO v laboratoři Jet Propulsion Laboratory NASA. „Uvědomte si, že nejste tím, kdo vykonává; vedete svým vůdcovstvím, zatímco váš tým a organizace vykonávají.“

3. Hodnoťte – a poté poskytněte směr

K vybudování silné IT strategie a cestovní mapy je nutné plně porozumět celkové strategii podniku. Udělejte si čas na pozorování a pochopení krátkodobých i dlouhodobých cílů.

„Dejte si měsíc nebo dva na úplné zhodnocení současného IT prostředí – týmu, souboru technologií, programů, infrastruktury a klíčových dodavatelů,“ navrhuje Jamshid Rezaei, CIO ve společnosti Mitel, která je vývojářem telekomunikačních systémů. „Odtud můžete spolupracovat se svými přímými podřízenými a rozšířeným týmem a definovat IT strategii a její plán.“

Mezitím neznevažujte ani nezesměšňujte stávající firemní strategii IT. Rezaei přirovnává nastupujícího ředitele IT k novému fotbalovému trenérovi. „Jako nový trenér se nechcete ke svým hráčům chovat, jako by nebyli dost dobří,“ říká. Zapomeňte na minulost. „Začněte od začátku; porozumějte tomu, co tam je, kde jsou mezery, a důvěřujte svým týmům.“

4. Buďte zvídaví

Ptejte se na otázky – mnoho, mnoho otázek, navrhuje Scott Caschette, CIO ve společnosti Schellman, nezávislé společnosti zabývající se hodnocením bezpečnosti a ochrany soukromí. „I když znáte odpověď, formulujte ji ve formě otázky,“ doporučuje. „Promíchejte to.“

Chcete dostávat do mailu týdenní přehled článků z CIO Business Worldu? Objednejte si náš mailový servis a žádná důležitá informace vám neuteče. Objednat si lze také newsletter To hlavní, páteční souhrn nejdůležitějších článků ze všech našich serverů. Newslettery si můžete objednat na této stránce.

Pokládejte otázky, které se mohou zdát zřejmé; vyzvěte členy týmu přátelským způsobem. „Čím interaktivnější a dynamičtější, tím lépe,“ říká Caschette. Rozpruďte kreativitu zaměstnanců tím, že budete občas klást otázky, které jsou absurdní nebo přehnané. Smyslem není nutně získat odpovědi, ale vytvořit konverzace, prolomit bariéry a vybudovat důvěru, poznamenává.

5. Buďte zaměření na poslání a konkrétní

Úspěšní CIO se zaměřují především na poslání. „Jakmile si děláte starosti o osobní slávu, ztratili jste důvěru svého týmu,“ říká Naveen Zutshi, CIO ve společnosti Databricks pro vývojáře softwarových platforem. „Je důležité, abyste si se svým novým týmem ujasnili, jakou máte IT vizi a co budete od týmu potřebovat, abyste tuto vizi realizovali.“

Zde je důležité být co nejkonkrétnější. „Zmocněte tým IT tím, že přesně stanovíte, jak tato nová vize prospěje jejich růstu, zkušenostem, které pravděpodobně získají, a dalším způsobům, jakými jim pomůže finančně a profesionálně,“ dodává.

Přístup vedený posláním dává týmům jasný účel a vyzývá je, aby vytvořily něco výrazně lepšího, než o čem věřili, že je možné. Zutshi také věří, že tato technika vede ke zvýšené loajalitě a udržení týmu. „Navíc tím, že se zaměříte na individuální a týmové úspěchy a odměňujete je, prokážete, že jako vedoucí jste odhodláni podporovat a pomáhat každému členovi vašeho týmu k profesionálnímu úspěchu,“ poznamenává.

6. Zapojte se a zapojte všechny členy týmu

Vyhraďte si čas na sledování vnitřní dynamiky nového týmu – způsobů, jak zaměstnanci fungují a vzájemně se ovlivňují. „Velkým úskalím je poslouchat pouze nejhlasitější osobu v místnosti,“ varuje Robin Bell, CIO poskytovatele bezpečnostních technologií Egress. "Udělejte si čas na zapojení všech členů týmu a vytvořte si úplnější obrázek o situaci, než učiníte rozhodnutí.“

Když se snažíte získat loajalitu nového týmu, může být lákavé navazovat individuální přátelství. Přesto je velký rozdíl mezi tím být přátelským a být přítelem. I když jsou silné vazby prospěšné, je důležité nepřehánět individuální vztahy. „Zejména pokud jde o složitější konverzace se členy vašeho týmu, může to zkomplikovat věci víc, než je nutné,“ poznamenává Bell. „Chcete, aby se cítili v pohodě, když s vámi sdílí zpětnou vazbu a zároveň si udržovali odpovídající úroveň vzdálenosti.“

7. Buďte trpěliví

Odolejte nutkání zavést okamžité masivní změny v týmové dynamice, pravidlech nebo postupech, říká Rich Temple, viceprezident a CIO v Deborah Heart and Lung Center. Je důležité, aby si nový CIO uvědomil, že i když je třeba věci dělat jinak, současný stav oddělení existuje z nějakého důvodu. Současné postupy by neměly být zahozeny, dokud nový CIO plně nepochopí, proč byly věci nastaveny tak, jak jsou. „Ačkoli se očekává, že nový CIO přinese do práce nové nápady a perspektivy, pro členy týmu může být děsivé a dezorientující procházet velkými změnami ve svém každodenním životě mimo té změny ve vedení, která právě nastala,“ říká Temple.

Členové týmu jsou obvykle vždy nervózní, když přijde nový vedoucí, a to nejen s ohledem na kvalitu jejich každodenního pracovního života, ale také na jejich dlouhodobou jistotu zaměstnání. „Nový CIO si potřebuje získat důvěru týmu, že se nechystá jen prosadit svou vůli a že se nesnaží v týmu provést operaci typu ,pokácet a vypálit‘,“ poznamenává Temple.