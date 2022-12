Sedm způsobů, jak zničit svoji reputaci lídra IT

Respekt je hodnota, po které touží každý CIO. Dosažení reputace díky znalostem, spolehlivosti a poctivosti vyžaduje čas, stejně jako silný osobní závazek přijmout profesionální standardy. Přesto jediný chybný krok, učiněný ve spěchu nebo chvilkovým nedostatkem soudnosti, může zanechat těžce získanou pověst v ruinách.





Role IT lídra se za posledních několik let dramaticky změnila. „Kdysi byl CIO hlavním informačním ředitelem zodpovědným za celou IT infrastrukturu společnosti,“ říká Christopher M. Walker, obchodní konzultant a kouč. „Nyní bude CIO pravděpodobněji známý jako hlavní inovační ředitel zodpovědný za řízení digitální transformace v rámci organizace.“

Ačkoliv se role CIO za posledních několik let výrazně vyvíjela, mnoho IT lídrů nadále padá do stejných pastí, které pošpinily pozici a postavení bezpočtu kolegů. „Navzdory měnící se povaze role stále existuje několik jistých způsobů, jak může CIO zničit svou profesionální pověst,“ říká Walker.

I když těžce získaná pověst může být zničena mnoha různými způsoby, existuje několik běžných chyb, které vedoucí IT chytí do pasti se zneklidňující pravidelností. Zde je pohled na sedm hlavních způsobů, jak se ředitelům IT neúmyslně podaří rozbít svoje profesionální postavení až k základům.