Práce z válečné zóny: Ukrajinští IT profesionálové sdílejí své zkušenosti

Začátkem tohoto roku, když se ruští vojáci shromáždili podél ukrajinské hranice, nabídlo izraelské ústředí společnosti Beewise přemístění každého ze svých ukrajinských technologů a až 10 jejich rodinných příslušníků se všemi náklady hrazenými na šest měsíců.





Diana Lisovenko, softwarová inženýrka z ukrajinského hlavního města Kyjeva, se rozhodla zůstat na místě. Myslela si, že šance na válku jsou mizivé.

„Myslela jsem, že existuje 5% pravděpodobnost,“ řekla. „Kdo by si pomyslel, že v 21. století se stane něco takového?“

Lisovenko ve svém projevu v polovině března přes Zoom řekla, že svá rána tráví jako dobrovolnice převozem jídla zbývajícím obyvatelům města a vojákům, kteří je brání, a jezdí v autě, které si pronajala koncem února, právě když Rusko zahájilo útok na její zemi.

„Ráno je mnohem bezpečnější řídit auto,“ řekla Lisovenko a dodala, že ona a její pes zůstávají v bytě jednoho kamaráda v Kyjevě.

Navzdory válce, své nové dobrovolnické práci, výstražným sirénám, výbuchům a pokračující nabídce její společnosti na její přemístění Lisovenko (30) řekla, že zůstává ve svém městě a pokračuje v práci.

Pište pro CIO Business World Máte dobré nápady, máte co říct? Chcete se podělit o své znalosti se čtenáři CIO BW? Je tu ideální příležitost. V redakci neustále hledáme externí autory, kteří rozšíří náš záběr. Nabízíme možnost publikací zajímavých článků nejen na webu, ale také v našem tištěném magazínu. Pokud máte zájem, ozvěte se šéfredaktorovi na e-mail: radan.dolejs@iinfo.cz

Řekla, že se snaží přihlašovat po poledni a vysvětlila, že pro ni je útěcha spojit se se svými kolegy a mít normální den. Řekla, že vítá schopnost stále pracovat a také že emocionální podpora a zájem ze strany jejích kolegů jí pomohly pokračovat.

Mnoho neukrajinských společností – včetně organizací se sídlem v USA – má zaměstnance na Ukrajině, přičemž značná část těchto společností zaměstnává ukrajinské technology. Výzkumná společnost Gartner odhaduje, že v Rusku, na Ukrajině a v Bělorusku je dohromady více než 1 milion IT odborníků. Ve své zprávě „Dopad ruské invaze na Ukrajinu na služby softwarového inženýrství“ z února 2022 uvedla, že většina velkých a středních systémových integrátorů má v těchto třech zemích určitou přítomnost. Gartner také uvedl, že mnoho společností se softwarovými produkty má v regionu vývojová centra. Vzhledem k významu regionu pro outsourcing IT uvrhla ukrajinská krize do problémů také globální trh IT.

Portál CIO.com hovořil s Dianou Lisovenko a třemi dalšími ukrajinskými technology, kteří zůstali ve své domovské zemi, aby se dozvěděl o jejich zkušenostech z toho, jak žijí a pracují během války. Jejich příběhy ukazují jejich rozhodnutí a odhodlání dívat se vpřed navzdory zkáze a nejistotě, do nichž byla jejich země uvržena.

Práce jako vítané rozptýlení od každodenních hrozeb

„Pořád jsme tady; bojujeme. Bojujeme za demokracii,“ řekl Valerij Suchov, vedoucí inženýrského týmu společnosti Beewise, jenž vyrábí autonomní úl s integrovaným robotickým včelařem.

Suchov (30), který ve společnosti Beewise pracuje dva roky, řekl, že ani on si nemyslel, že by válka byla pravděpodobná.

„Došel jsem k určitým závěrům, že se něco může stát,“ řekl. „Ale je docela těžké pochopit, jak na vás vaši sousedé, kteří tvrdili, že jsou vašimi bratry a sestrami, mohli ráno bez jakéhokoli dobrého důvodu zaútočit.“

Chcete dostávat do mailu týdenní přehled článků z CIO Business Worldu? Objednejte si náš mailový servis a žádná důležitá informace vám neuteče. Objednat si lze také newsletter To hlavní, páteční souhrn nejdůležitějších článků ze všech našich serverů. Newslettery si můžete objednat na této stránce.

Suchov žil v Kyjevě, ale přestěhoval se s manželkou a jejich tříletým dítětem na západní Ukrajinu; spolu s půl tuctem dalších bydlí v rodinném domě přítele poblíž města Ternopil.

Stejně jako ostatní, Suchov řekl, že se snažil získat jídlo a hotovost z banky těsně před a poté, co začala ruská invaze, ale teď se už při naplňování základních potřeb nesetkává s tolika problémy. Řekl, že on a jeho rodina jsou v bezpečí. Nejsou blízko předních linií, i když slyšeli houkání varovných sirén.

Suchov uvedl, že oceňuje nabídky své společnosti na přemístění, ačkoli on sám nemůže legálně odejít, s odkazem na vládní nařízení, která vyžadují, aby muži ve věku 18 až 60 let zůstali na Ukrajině. „V této konkrétní situaci je to správné,“ řekl.

Společnosti vystoupily v mnoha směrech, aby podpořily ukrajinské pracovníky, ale Suchov říká, že je pro ně těžké udělat dost pro změnu situace na místě. „Z mého pohledu není mnoho věcí, které pro nás mohou společnosti udělat. Ale podpora je dobrá,“ řekl.

A dodal: „Ukrajinci jsou velmi vděční zemím, které nám chtějí jakkoli pomoci.“

Navzdory náhlým, dramatickým změnám na Ukrajině a ve svých osobních poměrech Suchov řekl, že pokračuje v práci, a označil to za vítané rozptýlení.

„Práce je věc, která vám může pomoci dostat se mimo vaši situaci. Přesouváte svou pozornost od zpráv o tom, co se děje v zemi,“ řekl.

Suchov, který se také v polovině března připojil prostřednictvím videokonference, uvedl, že telekomunikační spojení v jeho oblasti zůstávají silná a spolehlivá, takže se může spojit se svými kolegy na Ukrajině, v Izraeli a dalších lokalitách.

Vydržet přes zmatek

Ačkoli Suchov a další vítali zdání normálnosti, jež jim práce poskytuje, každý z nich uznal tíhu nejistoty, které čelí.

„Budoucnost je nyní na bedrech politiků a armády,“ řekl Suchov. „My jen čekáme a doufáme.“

Timofij Vlasov, inženýr automatizace kontroly kvality ve společnosti Totango, tvůrce platformy pro úspěch zákazníků, řekl, že i jemu práce pomáhá odvádět pozornost od temné reality a své neustále zvýšené pohotovosti.

„Prvních pár dní jste jen v nejistotě. Bylo to alarmující. Ale nemůžete se v tomto stavu udržet neustále. Potřebujete nějaký druh rozptýlení od všeho toho, co se děje kolem Ukrajiny, takže práce je dobré řešení,“ řekl a vysvětlil, že když ho kolegové angažují v práci, „alespoň na chvíli zapomenete na všechno, co se kolem vás děje.“

To však neodpovídá obtížím nových podmínek, ve kterých nyní on a ostatní existují.

Třiatřicetiletý Vlasov, který pro Totango pracuje poslední čtyři roky, opustil Kyjev, když válka začala, a přestěhoval se do oblasti Oděsy, aby zůstal se svým bratrem a švagrovou. Řekl, že se potýká se špatným internetovým připojením. Musí si naplánovat čas navíc, aby zvládl typické činnosti, jako je nákup potravin, protože v obchodech jsou často dlouhé fronty.

Dobrovolně pomohl místní obraně a věnoval peníze na podporu ukrajinské obrany a civilních potřeb. Musí se také několikrát denně ukrýt (často v noci), když zazní varování, přičemž často hledá útočiště v suterénu své budovy. Přiznal, že není odolný proti bombám, a dodal, že mnoho Ukrajinců se nemůže neustále přesouvat na bezpečnější místa.

„Začnete spoléhat na čísla, že vám se to nestane,“ řekl Vlasov s tím, že se nyní zaměřuje především na životy členů své rodiny a jejich bezpečnost. „Jen se snažíte dělat věci, které pomohou vaší rodině a věci, které pomohou vaší zemi.“

Vlasov je jedním z 15 ukrajinských pracovníků, které Totango zaměstnává, řekl Amit Bluman, senior viceprezident pro inženýrství ve společnosti Totango.

Bluman řekl, že Totango vyvinulo nouzový plán v týdnech před ruskou invazí, ačkoli dodává: „Nikdy jsme si nemysleli, že ho budeme muset použít.“

Totango, stejně jako mnoho dalších společností, nabídlo přemístění pracovníků mimo Ukrajinu a rozšířilo další nabídky podpory. Bluman řekl, že pouze jedna osoba se přestěhovala do jiné země, zatímco zbytek týmu zůstává ve své vlasti.

Společnost nadále pomáhá, jak jen může, například pomáhá najít bezpečné bydlení na Ukrajině pro jednoho pracovníka a jeho rodinu, řekl Bluman. Poznamenal, že společnost neukládá povinnosti ani neočekává, že její ukrajinští zaměstnanci budou právě teď pracovat.

„Chceme, aby se cítili bezpečně a starali se o své rodiny,“ řekl. „Podporujeme je, to je to nejdůležitější, co jsme schopni pro náš tým udělat.“

Artem Horovoi, 23, full stack inženýr z Totanga, řekl, že ráno zavolá rodině a přátelům a pak jde do práce. Stejně jako jeho kolega Vlasov i Horovoi přispívá k místnímu civilnímu a obrannému úsilí. Řekl, že je na bezpečném místě se spolehlivými telekomunikacemi a že také drží krok s prací.

Ale uznal, že jeho mysl často naplňují naléhavější problémy.

„Myslím na svou rodinu,“ řekl, „a myslím jen na to, jak chci, aby to všechno skončilo a jak chci, aby to všechno skončilo velmi rychle.“