Pojištění domácnosti nebo nemovitosti? Nepodceňujte ani jedno

Při koupi nemovitost – bytu či domu, případně i rekreační stavby, je její pojištění často to poslední, na co myslíme. I když je pojištění často potřeba k uzavření hypotéky, většina lidí volí jen to nejnutnější, nejlevnější pojištění nemovitosti. Kromě toho dochází k řadě omylů, kvůli kterým pak lidem při vzniku pojistné události zůstanou oči pro pláč, když zjistí, že nebyli dostatečně pojištěni.

Omyl č. 1

Prvním omylem je, že lidé si často pletou pojištění domácnosti s pojištěním nemovitosti. Není to však to samé. Pojištění nemovitosti se uzavírá na všechny pevné součásti stavby, zatímco pojištění domácnosti se týká veškerého vybavení vašeho bytu nebo domu, a to například i vestavěných spotřebičů, či drahého sportovního vybavení, kterého mají v současné době lidé doma mnohem více než ještě před pár lety.

Pojištění nemovitosti se kromě bytů a domů vztahuje i na rekreační domy, jako jsou chaty a chalupy. Pojištění jde ale rozšířit také na přilehlé stavby, jako jsou garáže, bazén, skleník, zahradní domek, oplocení atd.

Omyl č. 2

Dalším velkým omylem je, že lidé si myslí, že na byt není možné uzavřít pojištění nemovitosti. To ale není pravda. Byt je stejně tak nemovitostí jako dům. Problémem může být, pokud si byt pronajímáte, potom pojištění nemovitosti uzavřít nemůžete, pojištění domácnosti na své vybavení ale ano.

Zajímejte se o kvalitu asistenčních služeb

Pokud nemovitost vlastníte, neměli byste podceňovat ani jeden typ pojištění, zvlášť pokud máte dražší vybavení domácnosti. Pojišťovnu vybírejte obezřetně podle pozitivních referencí. Zajímejte se především o možnost komunikace s pojišťovnou, nebo jakým způsobem a jak rychle je možné získat náhradu za vzniklé škody. Jednoduchost vyřízení pojištění i vyřízení škod je pro pracujícího člověka velmi důležitá.

Podstatné je zkontrolovat si, co je součástí obou pojištění a proti čemu jste vlastně pojištění. Pokud máte nějaké pochybnosti, zda je vše ve vašem domě pojištěno, raději kontaktujte pojišťovnu osobně. Pokud ale máte rádi jednoduchá řešení, u řady pojišťoven je možné založit si pojištění online. Díky registraci a uzavření pojistného online často získáte podstatnou slevu z pojištění.

V případě pojištění si také kontrolujte, co navíc vám pojišťovna nabízí, především jaké asistenční služby poskytuje. Ty jsou dnes čím dál důležitější. Díky nim jste schopni včas a správně reagovat na vzniklou situaci. Důležité je, pokud má pojišťovna kontakty na různé opraváře, řemeslníky a podobně.

Nebude potřeba připojištění?

Máte doma cenné obrazy a další umělecká díla nebo drahé šperky? V tomto případě je lepší je ještě připojistit, aby byla v případě škody finanční náhrada odpovídající ceně dané věci.

Můžete ale uzavřít další připojištění, která se vztahují k nemovitosti či domácnosti, například pojištění odpovědnost. To vás kryje proti škodám, které zavinil vlastník nebo spoluvlastník nemovitosti, nebo které vznikly při provozu domácnosti a běžnou činností jejích členů. Pojištění odpovědnosti vás tak často kryje v případě pádu sněhu z vaší střechy nebo při pádu neudržovaného plotu. Kryje ale také škody vzniklé například dětmi či domácími zvířaty.

Řada pojišťoven také nabízí prodlouženou záruku na spotřebiče až na 7 let. Zajímavou novinkou mezi pojištěními je například také kybernetické připojištění, které kryje váš domácí počítač při zneužití vašich osobních dat, při napadení počítače hackerem, nabízí asistenci, při kyberšikaně i stalkingu… Určitě se vám bude také hodit pomoc při napadení a zavirování mobilního zařízení.