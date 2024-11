Podle průzkumu společnosti ManpowerGroup 66 % zaměstnavatelů čelí problémům s obsazováním volných pracovních míst.

Personální společnost ManpowerGroup poskytuje v České republice komplexní HR služby již více než 30 let. Je jedničkou na trhu nejen v agenturním zaměstnávání, ale také ve specializovaném recruitmentu, kde ročně obsadí téměř 2 000 pozic především v engineeringu, IT, financích a dalších byznys funkcích. Pro podporu odbornosti, kvality a rychlosti náboru vytvořil specializované recruitment týmy, které budou působit pod značkami Manpower IT, Manpower Business Professionals a Manpower Engineering. Tito experti na jednotlivé obory dokážou ještě lépe identifikovat a přilákat talenty na těžko obsaditelné odborné nebo manažerské role napříč všemi sektory.





Podle průzkumu ManpowerGroup index trhu práce pro aktuální čtvrtletí plánuje 34 % firem v ČR nabírat nové zaměstnance, a to v sektorech jako například obchod a služby, finance, pojištění a nemovitosti či průmysl a stavebnictví. Na tyto sektory se nové týmy specializují a i v době nedostatku talentů jsou schopny klientům s náborem pomoci.

„Nejvíce nedostatkovým profilem na trhu práce jsou IT specialisté a v ČR jde dlouhodobě o nejrychleji rostoucí segment pozic z hlediska zaměstnanosti. Nejčastěji od nás firmy poptávají vývojáře aplikací, kteří jsou již dlouho základem IT světa. Automatické a nepřetržité testování již nelze oddělovat od celkového vývoje, a proto i poptávka po kvalitních testérech a QA roste. Stále významnější je oblast kybernetické bezpečnosti, infrastruktury a cloudových specialistů. Více poptávek máme v datové analýze a v oblasti AI.

Přestože na pracovních portálech patří IT pozice mezi nejnavštěvovanější, odpovědí přijdou jednotky nebo často i žádná. Spíše sledují trh a sondují, jak se vyvíjí nabídka pozic a kde se rozjíždějí zajímavé projekty, než že by skutečně aktivně práci hledali a nutně potřebovali změnu. Ajťáky je potřeba oslovovat osobně a přesvědčit je o zajímavosti nabízeného místa nebo projektu. Proto je potřeba mít k dispozici specializované recruitery, kteří se v IT dobře orientují. Platy jsou vyšponované poměrně vysoko a boj o vysoké specialisty se odehrává na jiné rovině než finanční,“ říká Jaroslava Rezlerová, generální ředitelka ManpowerGroup.