Osm obchodních chyb, kterých se můžete vyvarovat při správné datové strategii

Podniky si dnes nemohou dovolit zanedbávat datové strategie, protože v digitální ekonomice je v sázce příliš mnoho.





Způsob, jakým podniky shromažďují, ukládají, čistí, zpracovávají a zabezpečují svá data, může být hlavním faktorem ovlivňujícím jejich schopnost plnit obchodní cíle. Cesta k úspěchu datové strategie je bohužel plná výzev, takže CIO a další technologičtí lídři musí pečlivě plánovat a uvážlivě realizovat.

Praxe ukazuje, že při tom dochází k některým běžným chybám, kterým by se manažeři IT měli snažit vyhnout.

Ignorování mise podniku

Zpracování datové strategie bez zohlednění celkových obchodních cílů podniku je receptem na neúspěch. Jaký má smysl investovat čas a peníze do strategie, která postrádá konkrétní zaměření?

„Budování úspěšné podnikové datové strategie přesahuje sběr a analýzu dat,“ říká Ryan Swann, ředitel pro analýzu dat ve finanční společnosti Vanguard. „Bez orientace na poslání firmy může být obzvláště náročné dávat datovým iniciativám odpovídající prioritu, efektivně alokovat zdroje a srozumitelně vysvětlovat pracovníkům, jaký má jejich práce skutečný dopad na obchodní výsledky.“

„Konkrétně v našem případě data a datová analýza umožňují plnit naše poslání poskytovat investorům nejlepší šanci na investiční úspěch tím, že nám umožňují shromažďovat užitečné poznatky a na jejich základě personalizovat vztahy s klienty, rozšiřovat poradenství, optimalizovat investiční a obchodní operace a snižovat rizika,“ vysvětluje Swann.

Má-li datová strategie splňovat cíle podniku, musí její součástí být správa dat, která zajišťuje organizovanost, přístupnost, vysokou kvalitu a trvalou dostupnost dat oprávněným osobám.

„Podniky mnohdy zavádí služby a aplikace, aniž by řešily správu dat,“ říká Marc Johnson, CISO a hlavní konzultant společnosti Impact Advisors, která se zabývá manažerským poradenstvím v oblasti zdravotní péče. „Podobně jako u obnovy po havárii, zajištění kontinuity provozu a zabezpečení informací musí být datová strategie dobře promyšlená a definovaná, aby poskytovala potřebné informace a efektivně podporovala obchodní cíle podniku.“

Podceňování hodnoty nestrukturovaných dat

Velká část dat, která podnik shromažďuje, je nestrukturovaná, ať jde o text, video, zvuk, sociální média, obrázky nebo jiné formáty.

Tyto informační zdroje mohou mít obrovskou hodnotu, protože podniku umožňují získat nové poznatky o zákaznících a trendech na trhu. Proto je velkou chybou je přehlížet.

„Správné využívání nestrukturovaných dat bude pro manažery IT stále důležitější,“ říká Kevin Miller, technický ředitel společnosti IFS, která vyvíjí podnikový software. „Nebude to něco, co by mohli ignorovat. Využití nestrukturovaných dat k získávání užitečných poznatků pro ně naopak bude zásadním úkolem, chtějí-li podporovat inovace a přispívat k získávání další obchodní hodnoty.“

Jedním z klíčů k využití nestrukturovaných dat je definování jasných cílů, říká Miller. „Jaké jsou cíle pro využití nestrukturovaných dat? Jak nestrukturovaná data přispějí k růstu tržeb nebo trhu, k dosažení nákladové efektivity nebo jiných strategických výsledků? Takové otázky si podnik musí klást, aby měl jistotu, že úsilí, které okolo nestrukturovaných dat vyvíjí, je v souladu s obchodními cíli a že výsledné poznatky jsou prakticky využitelné.“

Je také důležité identifikovat a vyhodnotit, které zdroje nestrukturovaných dat poskytnou nejvyšší užitek a nejcennější poznatky.

„Hodnota nestrukturovaných dat se může v průběhu času vyvíjet s tím, jak se mění obchodní podmínky a jsou k dispozici nové zdroje dat,“ říká Miller. „Manažeři IT by měli zavést proces neustálého monitorování a zlepšování, aby zajistili, že poznatky zůstanou použitelné a relevantní. Součástí takového procesu by měly být pravidelné kontrolní cykly a vyhodnocování efektivity poznatků dovozovaných z nestrukturovaných dat.“

Musí také zavést jasné zásady ochrany osobních údajů, dodržování veškerých předpisů a řádnou správu dat.