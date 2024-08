Nvidia je jediná technofirma se ziskem přes milion dolarů na zaměstnance

Samsung nasadí funkce umělé inteligence Circle to Search with Google i u vybraných modelů řady Galaxy A. Díky tomu se funkce mobilní umělé inteligence dostanou k většímu počtu uživatelů ekosystému Galaxy. Po rozšíření na telefony řady Galaxy A se funkce Circle to Search dostane i do tabletů Galaxy Tab S9 FE a Tab S9 FE+, kde nabídne další podstatné výhody díky velkým displejům a dotykovému peru S Pen.